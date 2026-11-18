Срещата на Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Китай няма да доведе до края на войната в Украйна, заяви външният министър Велислава Петрова. По думите ѝ разговорите могат да затвърдят ролята на Китай, но отсъствието на Европа буди сериозни притеснения.

„Наличието на срещи, търсещи дипломатическо решение, е нещо, което трябва да бъде подкрепено. От друга страна, липсата на Европа там буди сериозни притеснения“, каза Петрова пред журналисти в Министерството на външните работи, където беше представен бюджетът на ведомството.

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Тя подчерта, че не трябва да се стига до мирно решение без участието на Европа в изграждането му. „Надявам се в следващи подобни дискусии да присъства Европа или най-малко Украйна“, заяви външният министър.

Петрова: Нужен е мораториум върху атаките в Черно море

Петрова коментира и увеличаването на атаките в Черно море. Според нея с този риск се борят всички държави в региона, а най-ефективният вариант е дипломатическо решение, което да доведе до прекратяване на военните действия и до мораториум върху атаките.

По разследването на ударите по кораби в български води все още няма категорични доказателства откъде е дошъл източникът на атаката. България е заявила готовност съюзници да изпратят експертен екип на място, а оценките по случая продължават.

България подкрепя европейския път на Северна Македония

„Моята информация не дава категоричност в която и да е посока. Ясно казахме, че това е резултат на продължаващата война на Русия в Украйна, но откъде точно идва източникът на удара е въпрос на експертна оценка, за която още няма доказателства.“

Външният министър заяви още, че България подкрепя развитието на Северна Македония по европейския ѝ път. По думите ѝ страната има полза от този процес, тъй като той би допринесъл за по-добрия живот на българските граждани в Северна Македония.

Петрова посочи, че би било пропусната възможност Северна Македония да не използва настоящия импулс за разширяване на Европейския съюз, който според нея се вижда при Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна.