Войната в Украйна вече е в Черно море и създава рискове за националната сигурност, гражданите, икономиката на България и държавите от региона. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Необходимо е колективно усилие както в рамките на Европейския съюз, така и в НАТО за навременни и ефективни мерки“, каза Йотова. По думите ѝ последиците могат да засегнат и продоволствената сигурност извън Европа.

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Атаките с дронове засягат и корабоплаването

На разговора на „Дондуков“ 2 са обсъдени зачестилите атаки с дронове в Черно море и сигурността на търговското корабоплаване. Темата е била разглеждана и на срещата на върха на Европейския съюз, както и в съюзнически и двустранни формати.

Йотова е посочила като възможност за укрепване на сигурността по Източния фланг на НАТО надграждането на мерките за засилена бдителност в рамките на операцията „Източен страж“. Президентът е поставила и въпроса за необходимостта от мораториум върху бойните действия в Черно море.

Матю Уитакър е на посещение в България по покана на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който също е участвал в срещата.

Йотова настоя за участие на Украйна и ЕС в преговорите

Президентът е подчертала българската позиция, че са необходими усилия за започване на мирни преговори за Украйна. Според нея траен и справедлив мир може да бъде постигнат само с участието на Украйна и Европейския съюз в процеса.

Сред обсъдените теми е било и изграждането на отбранителните способности на ЕС. Йотова е посочила необходимостта държавите членки да координират действията си в отбранителната индустрия, както и да задълбочат взаимодействието между ЕС и НАТО.

Инфраструктурата и енергетиката също са във фокуса

Разговорът е включвал и стратегическото партньорство между България и САЩ. Йотова е откроила възможности за неговото развитие в инфраструктурата, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката.

Президентът е посочила, че България има значителен потенциал в тези сфери и че през следващите години страната ще бъде свързана с инфраструктурни, енергийни и дигитални коридори.

Източници: dariknews.bg, bta.bg