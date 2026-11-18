Незабавно започване на конкурсите и атестациите ще бъде първият приоритет на съдия Стефан Милев, ако бъде избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред „Труд news“ той заявява, че от тези процедури зависят професионалното развитие на магистратите, преодоляването на продължителното командироване и нормалната работа на съдебната система.

Сред проблемите, които според него могат да бъдат адресирани без изчакване на законодателни промени, са конкурсите, дисциплинарните производства, проверките за нерегламентирано влияние, командироването и изборът на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

Милев поддържа позицията, че за бъдещия главен прокурор трябва да има повече от една кандидатура. По думите му Прокурорската колегия може да издигне няколко кандидати, а предложение може да направи и министърът на правосъдието. Според него реалното състезание позволява сравнение на качества и идеи и намалява риска от предизвестен избор.

Публичен график за забавените процедури

Кандидатът предлага първо да бъде изготвена точна картина на всяка забавена процедура - на какъв етап се намира, какво я блокира и какви действия са необходими за приключването ѝ. След това, по думите му, трябва да бъде приет публичен график, по който да се отчита напредъкът.

„От самото начало да е ясно кой и какво трябва да свърши, както и в какъв срок“, казва Стефан Милев.

Той не обещава всички натрупани проблеми да бъдат решени за месец, но настоява отговорностите и сроковете да бъдат видими. Според него продължителното чакане затруднява професионалното развитие на магистратите и изтощава дори мотивираните служители.

Без политически ангажименти

Милев заявява, че не е поемал ангажименти към политически лица как ще гласува, ако бъде избран. Той посочва, че още преди изслушването му представители на „Продължаваме промяната“ публично са заявили, че няма да го подкрепят.

Кандидатът казва, че е готов да се оттегли, ако личността му се окаже пречка за постигането на необходимото мнозинство. Според него изборът на работещ ВСС е по-важен от участието на отделен кандидат.

„Независимостта на ВСС започва от независимостта на неговите членове“, заявява Милев. Той подчертава, че правото на Народното събрание да избира половината от изборните членове на съвета не означава право на политически контрол върху решенията им.

По думите му всеки конкретен сигнал за влияние трябва да бъде проверяван от компетентния орган, а засегнатият да има възможност да се запознае с твърденията и да отговори. Според Милев слухът не може да бъде достатъчен за решение срещу магистрат, но и неудобните въпроси не трябва да бъдат подминавани.

Отговор на критиките към съдебни актове

В интервюто съдията отхвърля твърденията, че е подвел депутатите относно разглеждането на искания за възобновяване на наказателни дела. Той посочва, че по цитираните производства исканията са постъпили преди изтичането на съответния срок, а единственото искане, получено след него, е оставено без разглеждане.

Милев защитава и съдебния състав по дело, свързано с отказ да бъде разследван бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според него произнасянето е било по допустимостта на жалбата, тъй като в повторния сигнал не са били посочени нови обстоятелства.

Стефан Милев има близо 21 години професионален опит като прокурор и съдия. Работил е в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, бил е заместник-районен прокурор на София и изпълняващ функциите председател на Софийския районен съд. От 2023 г. е съдия в Софийския апелативен съд.

Той определя бъдещия избор на ВСС като зависим от способността на народните представители да постигнат необходимото мнозинство. Според Милев кадровият блокаж трябва да бъде преодолян, а работата на съвета да се оценява по решените проблеми и изпълнените ангажименти.