Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет подготвя назначение на заместник на главния прокурор непосредствено преди встъпването на новия състав на съвета. И.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова е предложила върховната прокурорка Маринела Тотева да заеме длъжността.

Информацията е публикувана от „Сега“, който се позовава на източници в прокуратурата и ВСС. Като мотиви за предложението са посочени големият обем работа и непопълненият щат за заместници на главния прокурор. Комисията по атестирането към Прокурорската колегия е разгледала и одобрила предложението. Все още не е потвърдено дали точката ще бъде внесена като извънредна в дневния ред на заседанието.

Кандидатурата на Маринела Тотева

Тотева е прокурор във Върховната касационна прокуратура. На последните избори за членове на ВСС от прокурорската квота тя е била издигната от 20 прокурори. На първия тур е получила 62 гласа, а на втория – 22 гласа от общо 1308 гласували прокурори. За избиране са били необходими 442 гласа, а Тотева е останала на предпоследно място сред 25 кандидати.

Тя е била кандидат за член на ВСС и през 2017 г., когато е избран настоящият състав на съвета, чийто мандат отдавна е изтекъл.

„Сега“ съобщава още, че братът на Тотева – Тихомир Тотев, е депутат от управляващата „Прогресивна България“. Синът ѝ Панайот Газдов е прокурор в Софийската районна прокуратура, а снаха ѝ също работи в прокуратурата. Газдов фигурира в дневния ред на предстоящо заседание с предложение за повишение в ранг на апелативен прокурор.

Подготвя се и командироване във ВКП

Според публикацията на „Сега“ е задействана процедура по командироването във Върховната касационна прокуратура на заместник-градския прокурор Десислава Петрова. По данни на изданието идеята е тя да стане говорител на Магдалена Лазарова.

Петрова също е била кандидат за член на ВСС от прокурорската квота. На втория тур е получила 91 гласа, но не е била избрана. „Сега“ посочва, че около кандидатурата ѝ е станало известно за редовно получавани парични награди от Борислав Сарафов по времето, когато той е ръководил прокуратурата.

Прокурори искат отлагане на решенията

Управителният съвет на Независимото сдружение на българските прокурори настоява Прокурорската колегия да отложи назначенията на заместници на административни ръководители, преназначаването на магистрати и предложенията за командироване във Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба.

В становището си организацията посочва, че с избора на представителя на следователите на 21 ноември са попълнени всички места за изборни членове на новия ВСС. Според сдружението решенията с траен кадрови ефект преди встъпването на новия съвет нарушават закона.

„Прибързаните назначения, преназначавания и командирования биха го поставили пред свършени факти още в първия ден на мандата му“, се посочва в становището.

Към момента няма потвърдено решение за назначаването на Маринела Тотева. Следва да стане ясно дали предложението ще бъде включено в дневния ред и дали Прокурорската колегия ще го разгледа преди встъпването на новия ВСС.

Източници: bgnes.bg, segabg.com