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Нискотарифните авиокомпании летят до последно от и до София

Нискотарифните авиокомпании летят до последно от и до София

От 120 полета по разписание на 23 март ще се реализират едва 45

Публикувана: 23 Март, 2020 07:10
13 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1584
Нискотарифните авиокомпании летят до последно от и до София
Снимка: М. Богданова
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Wizz Air и Ryanair са двата основни авиопревозвача с полети на 23 март. От общо 120 планирани полета ще се реализират едва 45, сочи справка в сайта на столичния аеропорт. От излитащите полети ще бъдат реализирани едва 38%, а от кацащите – 36%.

Част от националните авиопревозвачи са свели до един път на ден полетите си. Сред тях са Turkish Airlines, който от 3 планирани полета ще реализира само един от и до Истанбул.

От останалите редовни авиопревозвачи ще лети Bularia Air и British Airways.

Полети, които ще се реализират - излитащи

6:00 W64301 Лондон Лутън T1 Wizz Air
6:15 W64327 Брюксел Шарльороа T1 Wizz Air
6:30 W64331 Дортмунд T1 Wizz Air
6:45 FR6300 Атина T2 Ryanair
7:00 FB461 Амстердам/Париж Шарл де Гол T2 Bulgaria Air
7:10 FB971 Варна T2 Bulgaria Air
9:50 TK1028 Истанбул T2 Turkish Airlines
10:20 FR6306 Кьолн T2 Ryanair
11:45 FR1595 Берлин Шьонефелд T2 Ryanair
11:55 W64305 Лондон Лутън T1 Wizz Air
12:10 FR9962 Лондон Станстед T2 Ryanair
12:55 W64329 Франкфурт T1 Wizz Air
13:05 SU2061 Москва Шереметиево T2 Aeroflot
14:55 W64325 Айндховен T1 Wizz Air
15:05 W64319 Женева T1 Wizz Air
17:00 FR6793 Париж Бове T2 Ryanair
18:25 FR6043 Мюнхен Меминген T2 Ryanair
18:45 BA891 Лондон Хийтроу T2 British Airways
20:00 FB973 Варна T2 Bulgaria Air
20:00 W64303 Лондон Лутън T1 Wizz Air
20:30 W64343 Нюрнберг T1 Wizz Air
21:00 FR6351 Брюксел Шарльороа T2 Ryanair
22:25 FR9968 Лондон Станстед T2 Ryanair

Полети, които ще се реализират - кацащи

1:45 FB319A Берлин Тегел/Брюксел T2 Bulgaria Air
3:20 W64304 Лондон Лутън T1 Wizz Air
8:55 TK1027 Истанбул T2 Turkish Airlines
9:35 FB972 Варна T2 Bulgaria Air
9:55 FR6301 Атина T2 Ryanair
11:20 FR1594 Берлин Шьонефелд T2 Ryanair
11:35 FR9961 Лондон Станстед T2 Ryanair
12:15 SU2060 Москва Шереметиево T2 Aeroflot
12:30 W64332 Дортмунд T1 Wizz Air
12:35 W64328 Брюксел Шарльороа T1 Wizz Air
13:10 W64302 Лондон Лутън T1 Wizz Air
15:50 FR6307 Кьолн T2 Ryanair
16:35 FB461 Амстердам/Париж Шарл де Гол T2 Bulgaria Air
17:50 BA890 Лондон Хийтроу T2 British Airways
18:00 FR6044 Мюнхен Меминген T2 Ryanair
18:30 W64330 Франкфурт T1 Wizz Air
19:15 W64306 Лондон Лутън T1 Wizz Air
20:35 FR6352 Брюксел Шарльороа T2 Ryanair
20:40 W64320 Женева T1 Wizz Air
20:55 W64326 Айндховен T1 Wizz Air
22:00 FR9967 Лондон Станстед T2 Ryanair
23:10 FR6794 Париж Бове T2 Ryanair

София / България

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Коментар:
Коментари към статията
Скункс
1 07:14
 
23.03.20 Отговор
Оправете си заглавието!

Оценка:
-1 +1

Някой си
2 07:17
 
23.03.20 Отговор
Хич не ми пука!
Високотарифната ми баварка си летииии :)
Само дето си нямам стюардеса :)

Коментиран от #3


Оценка:
-5 +5

Стюардеса
3 07:20
 
23.03.20 Отговор

До коментар #2 от "Някой си":


Ами като не вдигаш самолета!

Коментиран от #4


Оценка:
-0 +10

Някой си
4 07:24
 
23.03.20 Отговор

До коментар #3 от "Стюардеса":


Пия онуй от рекламата ма - ункалоабо ли беше :)
Вече го вдигам, старо ти е инфото :)

Оценка:
-1 +1

меги
5 08:05
 
23.03.20 Отговор
Спрете тези граници! Стига с тези разходки, прибиране, събиране и рапатриране. Затвориха кварталнити градинки, но границата не. Докато е така, хората си казват, ето никой не ме спира, има самолет, обслужват ме, значи всичко си е наред. Мерките са реципрочни.

Оценка:
-1 +6

6 08:06
 
23.03.20
Този коментар е премахнат от модератор
Бокчо
7 08:25
 
23.03.20 Отговор
ЗАТВОРЕТЕ ГРАНОЦОТЕ! ИНАЧЕ ЗАЩО СТОИМ ВКЪЩИ КАТО ППСРОЯННО СЕ ОБМЕНЯ ЗАРАЗА!

Оценка:
-1 +4

8 08:29
 
23.03.20
Този коментар е премахнат от модератор
Някой си
9 08:44
 
23.03.20 Отговор

До коментар #6 от "Стюардеса":


Ако визираш мен, то при мен правописа е пряко следствие от този когото предполагам, че е срещу мен.... примерно както с теб - на простак пиша с просташки правопис :)

Оценка:
-0 +0

10 08:44
 
23.03.20
Този коментар е премахнат от модератор
Пешо
11 08:46
 
23.03.20 Отговор
Целта на управляващите ,разбира се, не е да спрат ,а очевидно да разпространяват заразата. Още преди две седмици трябваше да се затвори летището,но явно Тиквата цели коронавируса да се проточи възможно най-дълго. Още ли вярвате ,че взимали мерки да го спрат ? Появяват се по телевизията да говорят да не излизаме,а вероятно хиляди заразени пристигат ,защото правителството иска очевидно да влоши сериозно положението и да проси пари от ЕС.

Оценка:
-0 +1

хей
12 09:11
 
23.03.20 Отговор
Самолетите донесоха заразата!!!!!!

Оценка:
-0 +1

мани мани
13 09:15
 
23.03.20 Отговор
Само товарни самолети да фъркат. Убийте тия, които идват от чужбина! С напалм! :)

Оценка:
-0 +1

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