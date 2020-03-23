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Нискотарифните авиокомпании летят до последно от и до София
От 120 полета по разписание на 23 март ще се реализират едва 45
Публикувана: 23 Март, 2020 07:10
13 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1584
Снимка: М. Богданова
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Wizz Air и Ryanair са двата основни авиопревозвача с полети на 23 март. От общо 120 планирани полета ще се реализират едва 45, сочи справка в сайта на столичния аеропорт. От излитащите полети ще бъдат реализирани едва 38%, а от кацащите – 36%.
Част от националните авиопревозвачи са свели до един път на ден полетите си. Сред тях са Turkish Airlines, който от 3 планирани полета ще реализира само един от и до Истанбул.
От останалите редовни авиопревозвачи ще лети Bularia Air и British Airways.
Полети, които ще се реализират - излитащи
|6:00
|W64301
|Лондон Лутън
|T1
|Wizz Air
|6:15
|W64327
|Брюксел Шарльороа
|T1
|Wizz Air
|6:30
|W64331
|Дортмунд
|T1
|Wizz Air
|6:45
|FR6300
|Атина
|T2
|Ryanair
|7:00
|FB461
|Амстердам/Париж Шарл де Гол
|T2
|Bulgaria Air
|7:10
|FB971
|Варна
|T2
|Bulgaria Air
|9:50
|TK1028
|Истанбул
|T2
|Turkish Airlines
|10:20
|FR6306
|Кьолн
|T2
|Ryanair
|11:45
|FR1595
|Берлин Шьонефелд
|T2
|Ryanair
|11:55
|W64305
|Лондон Лутън
|T1
|Wizz Air
|12:10
|FR9962
|Лондон Станстед
|T2
|Ryanair
|12:55
|W64329
|Франкфурт
|T1
|Wizz Air
|13:05
|SU2061
|Москва Шереметиево
|T2
|Aeroflot
|14:55
|W64325
|Айндховен
|T1
|Wizz Air
|15:05
|W64319
|Женева
|T1
|Wizz Air
|17:00
|FR6793
|Париж Бове
|T2
|Ryanair
|18:25
|FR6043
|Мюнхен Меминген
|T2
|Ryanair
|18:45
|BA891
|Лондон Хийтроу
|T2
|British Airways
|20:00
|FB973
|Варна
|T2
|Bulgaria Air
|20:00
|W64303
|Лондон Лутън
|T1
|Wizz Air
|20:30
|W64343
|Нюрнберг
|T1
|Wizz Air
|21:00
|FR6351
|Брюксел Шарльороа
|T2
|Ryanair
|22:25
|FR9968
|Лондон Станстед
|T2
|Ryanair
Полети, които ще се реализират - кацащи
|1:45
|FB319A
|Берлин Тегел/Брюксел
|T2
|Bulgaria Air
|3:20
|W64304
|Лондон Лутън
|T1
|Wizz Air
|8:55
|TK1027
|Истанбул
|T2
|Turkish Airlines
|9:35
|FB972
|Варна
|T2
|Bulgaria Air
|9:55
|FR6301
|Атина
|T2
|Ryanair
|11:20
|FR1594
|Берлин Шьонефелд
|T2
|Ryanair
|11:35
|FR9961
|Лондон Станстед
|T2
|Ryanair
|12:15
|SU2060
|Москва Шереметиево
|T2
|Aeroflot
|12:30
|W64332
|Дортмунд
|T1
|Wizz Air
|12:35
|W64328
|Брюксел Шарльороа
|T1
|Wizz Air
|13:10
|W64302
|Лондон Лутън
|T1
|Wizz Air
|15:50
|FR6307
|Кьолн
|T2
|Ryanair
|16:35
|FB461
|Амстердам/Париж Шарл де Гол
|T2
|Bulgaria Air
|17:50
|BA890
|Лондон Хийтроу
|T2
|British Airways
|18:00
|FR6044
|Мюнхен Меминген
|T2
|Ryanair
|18:30
|W64330
|Франкфурт
|T1
|Wizz Air
|19:15
|W64306
|Лондон Лутън
|T1
|Wizz Air
|20:35
|FR6352
|Брюксел Шарльороа
|T2
|Ryanair
|20:40
|W64320
|Женева
|T1
|Wizz Air
|20:55
|W64326
|Айндховен
|T1
|Wizz Air
|22:00
|FR9967
|Лондон Станстед
|T2
|Ryanair
|23:10
|FR6794
|Париж Бове
|T2
|Ryanair
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-1 +1
Високотарифната ми баварка си летииии :)
Само дето си нямам стюардеса :)
Коментиран от #3
-5 +5
До коментар #2 от "Някой си":
Ами като не вдигаш самолета!
Коментиран от #4
-0 +10
До коментар #3 от "Стюардеса":
Пия онуй от рекламата ма - ункалоабо ли беше :)
Вече го вдигам, старо ти е инфото :)
-1 +1
-1 +6
-1 +4
До коментар #6 от "Стюардеса":
Ако визираш мен, то при мен правописа е пряко следствие от този когото предполагам, че е срещу мен.... примерно както с теб - на простак пиша с просташки правопис :)
-0 +0
-0 +1
-0 +1
-0 +1