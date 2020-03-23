Нискотарифните авиокомпании летят до последно от и до София

Wizz Air и Ryanair са двата основни авиопревозвача с полети на 23 март. От общо 120 планирани полета ще се реализират едва 45, сочи справка в сайта на столичния аеропорт. От излитащите полети ще бъдат реализирани едва 38%, а от кацащите – 36%.

Част от националните авиопревозвачи са свели до един път на ден полетите си. Сред тях са Turkish Airlines, който от 3 планирани полета ще реализира само един от и до Истанбул.

От останалите редовни авиопревозвачи ще лети Bularia Air и British Airways.

Полети, които ще се реализират - излитащи

6:00 W64301 Лондон Лутън T1 Wizz Air 6:15 W64327 Брюксел Шарльороа T1 Wizz Air 6:30 W64331 Дортмунд T1 Wizz Air 6:45 FR6300 Атина T2 Ryanair 7:00 FB461 Амстердам/Париж Шарл де Гол T2 Bulgaria Air 7:10 FB971 Варна T2 Bulgaria Air 9:50 TK1028 Истанбул T2 Turkish Airlines 10:20 FR6306 Кьолн T2 Ryanair 11:45 FR1595 Берлин Шьонефелд T2 Ryanair 11:55 W64305 Лондон Лутън T1 Wizz Air 12:10 FR9962 Лондон Станстед T2 Ryanair 12:55 W64329 Франкфурт T1 Wizz Air 13:05 SU2061 Москва Шереметиево T2 Aeroflot 14:55 W64325 Айндховен T1 Wizz Air 15:05 W64319 Женева T1 Wizz Air 17:00 FR6793 Париж Бове T2 Ryanair 18:25 FR6043 Мюнхен Меминген T2 Ryanair 18:45 BA891 Лондон Хийтроу T2 British Airways 20:00 FB973 Варна T2 Bulgaria Air 20:00 W64303 Лондон Лутън T1 Wizz Air 20:30 W64343 Нюрнберг T1 Wizz Air 21:00 FR6351 Брюксел Шарльороа T2 Ryanair 22:25 FR9968 Лондон Станстед T2 Ryanair

Полети, които ще се реализират - кацащи

1:45 FB319A Берлин Тегел/Брюксел T2 Bulgaria Air 3:20 W64304 Лондон Лутън T1 Wizz Air 8:55 TK1027 Истанбул T2 Turkish Airlines 9:35 FB972 Варна T2 Bulgaria Air 9:55 FR6301 Атина T2 Ryanair 11:20 FR1594 Берлин Шьонефелд T2 Ryanair 11:35 FR9961 Лондон Станстед T2 Ryanair 12:15 SU2060 Москва Шереметиево T2 Aeroflot 12:30 W64332 Дортмунд T1 Wizz Air 12:35 W64328 Брюксел Шарльороа T1 Wizz Air 13:10 W64302 Лондон Лутън T1 Wizz Air 15:50 FR6307 Кьолн T2 Ryanair 16:35 FB461 Амстердам/Париж Шарл де Гол T2 Bulgaria Air 17:50 BA890 Лондон Хийтроу T2 British Airways 18:00 FR6044 Мюнхен Меминген T2 Ryanair 18:30 W64330 Франкфурт T1 Wizz Air 19:15 W64306 Лондон Лутън T1 Wizz Air 20:35 FR6352 Брюксел Шарльороа T2 Ryanair 20:40 W64320 Женева T1 Wizz Air 20:55 W64326 Айндховен T1 Wizz Air 22:00 FR9967 Лондон Станстед T2 Ryanair 23:10 FR6794 Париж Бове T2 Ryanair

София / България