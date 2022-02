Журналист: България не търси съюзници

Снимка: Bulgaria ON AIR

"Те са безкрайно интересни. Показват генезиса на македонската нация и на македонския език. Също и целите на политиката в Скопие, които не се променят и до днешни дни. Докладът е от десет страници. Изпратен е към края на 1948 г. Описва как се създава първо македонска идентичност, въпреки че фактите, документите, свидетелствата говорят, че хората са били българи. И същевременно защо се създава и трябва да се създаде македонският език. Защото съгласно дефиницията на Сталин за нация - не може да има нация без да има език", обясни журналистът Димитър Димитров в студиото на "Брюксел 1".

В документа подробно били описани и споровете с България. Един от основните проблеми, който остава през годините, е това, че България си сменя позицията.

"Защото преди Югославия да бъде изключена от комунистическото формбюро, България признава македонската нация. Дори насилват българите в Пиринска Македония да се пишат македонци. Изведнъж покрай изключването на Югославия българската позиция се сменя", подчерта журналистът пред Bulgaria ON AIR.

Авторът на доклада се опитва да обясни сложността на ситуацията на колегите си в Лондон.

"През цялото време той описва, че хората са се смятали дълго време за българи и все още се смятат за такива, което е било най-важно. Заключението му и заключението на неговите колеги и началници в Лондон, което те пишат, буквално гласи: "Много македонци продължават да се смятат за българи", което през 48-ма година е факт. Второ: "Но македонските чувства и антагонизмите са се развили дотолкова, че ситуацията не може да се реши чрез едно обикновено присъединяване на Македония към България". Всъщност точно това са антагонизмите, това е генезиса на македонската "нация и език", заяви Димитър Димитров.

Журналистът признава, че македонските власти са действали стратегически по-правилно.

"В комисията са привлекли западен човек, който да им помага как да обяснят политиката си на запад. Защото от българска гледна точка, ние може да разбираме нещата, но без помощ как подходящо да се представи, е много сложно. В такава ситуация е изпаднала Людмила Живкова, когато на семинар в Оксфорд прави дисертация. Като я питали за македонския проблем, тя отговорила "This is very philosophical question" - обяснила, че е объркана работа. През годините съм бил на срещи с българи, които се опитват да формулират позицията с безкрайни обяснения. И местните хора си излизат", сподели журналистът.

Гостът коментира и драстичното неспазване на човешките права на българите в Северна Македония. Тема, която страната ни постави на европейско и на международно ниво.

"Тя като идея е правилна, но като практика е несъществуваща. Защото като чете човек медиите виждаме, че се съобщава за натиск, дали от Вашингтон дали от Париж, но по-общият проблем е, че България не търси съюзници", заяви Димитър Димитров.