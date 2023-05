Николай Денков: С Мария Габриел ще се ротираме като премиери ВИДЕО

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са готови да излъчат премиери от двете формации на ротационен принцип. Мария Габриел има място в един такъв кабинет. Това е един от най-успешните български европейски комисари.

Цветанка Андреева: Ротационното споразумение слага край на политическата криза

"Ще имаме равнопоставеност между ПП и ГЕРБ, което да се гради на доверие. Ротацията няма да позволи асимилация от една коалиция. Джентълменският дух, за който говореха отпуши процеса, и вече никой не гледа скандално на ротационното председателство на парламента. Такова мнозинство може да реформира службите и съвсем по друг начин да управлява държавата. Ще се направят разумни и смислени компромиси, но няма да са тежки". Това коментира в "Интервюто на NOVA" политологът Цветанка Андреева.

Според нея решението за ротационно споразумение слага край на политическата криза, а е и добро решение от идеологическа гледна точка. Това е възможната формула за съставяне на правителство. Желаното евроатлантическо мнозинство е по-широко от двете първи коалиции, то има своите социалноикономически измерения.

Проф. Константинов: Ще ни набутат в еврозоната щем-не щем, не можем да стоим като нестабилна единица

"Ще ни набутат в еврозоната щем-не щем, не можем да стоим като нестабилна единица. Трябва да има орязване на разходите и да се краде по-малко. Краде се чудовищно много - поне 50% от каквото и да е. Безобразното крадене ни държи в крайна бедност. Когато крадеш не ставаш по-щастлив, а по-управляем и нещастен", заяви в ефира на Nova News проф. Михаил Константинов.

Според него реформата в съдебната система няма да стане със законови средства, ако не се сменят хората.

Професорът коментира и обявения по-рано днес ротационен кабинет с втория мандат.

Договорка: Асен Василев да е финансов министър в ротационния кабинет с втория мандат

Между ПП - ДБ и ГЕРБ - СДС е направена договорка кой да бъде финансов министър в ротационния кабинет с втория мандат. Става дума за Асен Василев, съобщават от "Хоризонт", цитирайки свои източници. В този кабинет премиери на ротационен принцип ще бъдат Николай Денков и Мария Габриел.

Димитър Ганев: Вторият мандат беше единственият шанс за неотиване на нови избори. ПП вероятно ще плати по-висока цена

„В първия мандат не се събра мнозинство. Вторият мандат беше единственият шанс за неотиване на нови избори. Как ще изглежда то – не е ясно, освен премиерите. Първият тест за правителството ще бъдат местните избори. Те могат да съкратят срока от 9 месеца ротация. ПП вероятно ще плати по-висока цена. Не трябва да забравяме обаче, че Борисов имаше предвид подобен мандат. Седмица преди вота той призова да се разберат първите две политически сили. Избирателите на ГЕРБ са гласували, съзнавайки, че има такава опция на масата, за разлика от ПП-ДБ. Не съм сигурен, че ще успеят да запазят периферията, обаче“. Това каза в ефира на "Още от деня" социологът Димитър Ганев.

Той коментира още,че е трудно, след като си изграждал кампания в разрез с дадена политическа формация, да обясниш предстоящо сътрудничеството. Политическата цена ще платят и ГЕРБ и Продължаваме промяната-Демократична България.

Тошко Йорданов: Гушнаха се ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, а се фокусирахте върху нас, които бяхме за експертен кабинет

Гушнаха се ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, а се фокусирахте върху нас, които бяхме за експертен кабинет, коментира Тошко Йорданов в ефира на БНТ.Той допълни, че от ИТН подкрепят законопроекта за контрол на главния прокурор. Ще подкрепят също практични и полезни предложения, независимо коя партия го предлага.

Твърда опозиция сме на управление на ГЕРБ и ПП-ДБ, каза в "Още от деня" председателят на групата на ИТН в парламента.

Коментира, че няма значение на кой е мандатът, а експертен кабинет е най-правилното решение е в тази ситуация. Водихме общочовешки разговори, не за структура на МС, за експертизата на хората, заяви Тошко Йорданов.

Шишков: Магистрала "Струма" има един действащ ОВОС, който щяхме да загубим, ако не бяхме издали разрешение за строеж

"Това, което е важно - всички искаме да имаме максимално бързо решение на магистрала "Струма". Тя в момента има един действащ ОВОС, който щяхме да загубим, ако не бяхме издали разрешение за строеж. Ако този ОВОС беше изтекъл, щяхме да се върнем 3-4 години назад", поясни регионалният министър Иван Шишков в "Още от деня".

По думите му новото правителство трябва да вземе решение, като най-доброто е това, което издържа на екологичното законодателство и екологичните норми.

Слави Трифонов обяви, че вече е на "страната на отвратените"

Има една емблематична реплика от филм, посветен на свободата на словото. Когато политиците атакуват свободата на словото, един редактор казва: “Ние сме на страната на отвратените, а не на страната на отвратителните”. Та и аз, и моите колеги, сме така. Това написа в социалната мрежа Слави Трифонов.

Окончателно: Георги Семерджиев остава в ареста

Софийският апелативен съд отказа да пусне окончателно от ареста подсъдимия Георги Семерджиев. Той бе осъден за тежката катастрофа с две загинали момичета на бул. "Черни връх" в столицата миналата година. Това съобщиха от съда, информира БТА.

Евелина Славкова: Правителство между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ е тежък компромис

"Можем да говорим за край на парламентарната криза, ако нямаме правителство с тежки компромиси, каквото виждаме да се създава между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Но да кажем, че това е стъпка в правилната посока".

Спасяват летния сезон с работници от Индия, Непал и Бангладеш

B нaчaлoтo нa лeтния ceзoн cтaвa яcнo, чe тypиcтичecĸият ceĸтop y нac внacя oĸoлo 25 000 paбoтници, ĸoитo тpябвa дa зaпълнят вce пo-гoлямaтa липca нa бългapĸcĸи ĸaдpи. Toвa ĸoмeнтиpa cлyжeбният миниcтъp нa тypизмa Илин Димитpoв пpи oтĸpивaнeтo нa нoвия тypиcтичecĸи ceзoн в ĸypopт "Cв. Cв. Koнcтaнтин и Eлeнa". Oт Бългapcĸaтa acoциaция нa тypиcтичecĸитe aгeнции (БATA) ĸoмeнтиpaxa зa Моnеу.bg, чe тoвa лятo бългapcĸитe paбoтoдaтeли щe нaeмaт cлyжитeли oт Индия, Heпaл и Бaнглaдeш.



Ocвeн oт тeзи cтpaни и oт дъpжaвитe oт Cpeднa Aзия, чacт oт липcaтa нa ĸaдpи в бългapcĸитe xoтeли щe бъдe зaпълнeнa oт cлyжитeли oт Уĸpaйнa, Бeлapyc и Moлдoвa.



Xoтeлиepитe oт Чepнoмopиeтo вce oщe нe ca пoлyчили пapитe, oбeщaни зa yĸpaинcĸитe бeжaнци. Te чaĸaт дъpжaвaтa дa им paзплaти paзxoдитe, нaпpaвeни зa тяx, ĸaĸтo бe oбeщaнo.



Зaплaтитe в тypиcтичecĸия ceĸтop тoзи ceзoн



Cpeднaтa зaплaтa в ceĸтopa e oĸoлo 2000 лeвa, ĸoмeнтиpaт oт БATA. Bъпpeĸи тoвa нeдocтигът нa бългapcĸи paбoтници e гoлям пpoблeм, зa ĸoйтo eдинcтвeнoтo peшeниe e нaeмaнeтo нa чyждeнци. Πoвeчeтo oт пpeдлaгaнитe зaплaти зaпoчвaт oт 1500 лeвa и cтигaт дo 2500-3000 лeвa.



Πoзиции и cpeднo бpyтнo зaплaщaнe:



Kaмepиepĸa - 1000 лeвa



Cepвитьop - 1500 лeвa



Гoтвaч - 2000 лeвa



Aнимaтop - 2500 лeвa



Aдминиcтpaтop - 3000 лeвa



Цeни нa пoчивĸитe - пocĸъпвaнe c мeждy 5 и 10 пpoцeнтa



Зaплaти нa пepcoнaлa - yвeличeниe c oĸoлo 10 пpoцeнтa



Cpeднa зaплaтa - 2000 лeвa



Πpoблeмът c липcaтa нa бългapcĸи paбoтници e нaличeн ĸaĸтo в гoлeмитe ĸoмплeĸcи, тaĸa и в мaлĸитe ceмeйни xoтeли. Coбcтвeницитe нa eднa oт пo-гoлeмитe ĸъщи зa гocти в Cинeмopeц, ĸoятo e c близo 30 гoдишнa иcтopия, cпoдeлят , чe oт пaндeмиятa нacaм ca пpинyдeни дa paбoтят caми пpeз лятoтo.



"Koгaтo ycпeeм дa нaeмeм пepcoнaл, тe ca xopa нaд 60-65 гoдини. Mлaдитe xopa oт Бългapия вeчe пpocтo вeчe нe иcĸaт дa paбoтят в cфepaтa нa тypизмa", ĸaзвa coбcтвeничĸaтa Гaля Димитpoвa.



Ha фoнa нa липcaтa нa дocтaтъчeн бpoй бългapcĸи cлyжитeли, тoвa лятo цeли 21 бългapcĸи плaжa щe нocят нaй-yтвъpдeния eĸoeтиĸeт в тypиcтичecĸия ceĸтop - "Cин флaг". Toвa cтaвa, cлeд ĸaтo мeждyнapoднo жypи ги oтличи c пpecтижнaтa нaгpaдa.

92 кг канабис опитаха да вкарат в страната двама български граждани

Близо 92 кг канабис откриха митнически служители при проверка на товарен автомобил в района на ГКПП Кулата.

Около 08,00 ч. на 20.05.2023 г. в района на ГКПП Кулата митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница София са спрели за проверка влизаща в страната товарна композиция с българска регистрация, състояща се от влекач с прикачено хладилно полуремарке.

Костадин Костадинов иска нови избори, а не ротационен премиер

Когато има политическа криза, решението са нови избори, пише го в учебниците по политология, каза на брифинг пред медиите днес във Варна председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Според него останалите партии са уплашени от растежа на „Възраждане“ и, за да не допуснат нови избори, са готови да направят каквото и да било. Той обаче допълни, че не очаква да има правителство, защото по думите му „тези хора не са глупаци и имат инстинкт за политическо самосъхранение“. Според Костадинов идеята за ротационен премиер е „върхът на глупостта“, предава БТА.

НСО: Атанас Атанасов не е пътувал с автомобил на службата

Съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов, за който стана ясно, че е катастрофирал между градовете Бяла и Борово, не е пътувал със служебен автомобил и шофьор на НСО. Това заявиха за "Фокус" от службата.



Състоянието му не е тежко, съобщиха от Спешна помощ - Русе.



По неофициална информация сблъсъкът е станал с камион.

Тошко Йорданов: ИТН разградихме модела "ГЕРБ", защото свалихме Бойко Борисов от власт преди 2 години

"ГЕРБ изчезнаха и не са водени никакви разговори за хора, за структура на Министерски съвет, кои експерти да бъдат от тяхна страна, от наша страна, евентуално от страна на ДПС. ... Ние постъпваме винаги така, както сме казали. След като няма разговори за експерти, видимо този кабинет няма да е експертен и съвсем логично ние нямаме работа там, нито ще подкрепим такова нещо".

Мария Габриел върна мандата на ГЕРБ-СДС за правителство неизпълнен

Номинираната за премиер от ГЕРБ-СДС Мария Габриел върна неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

Иван Гешев: Има обединение на политическата власт срещу прокуратурата и съдебната власт

"Търпеливо изчаках да дам сведения по определения законов ред. Дадох обяснения в СРП, в хода на проверка по сигнал, депозиран от Борислав Сарафов към мен. Подозирам, че сигналите от него са публикувани първо в медиите, но това е естествено за морала на хората, които го правят", каза на пресконференция главният прокурор Иван Гешев.

ВКП проверява сигнал за изнесени пари с правителствения самолет

От Върховната касационна прокуратура (ВКП) обобщиха постъпилите през миналата седмица сигнали:

Иван Гешев финтирал журналистите, чакащи го пред СГП и влязъл през заден вход

Главният прокурор Иван Гешев трябваше да дава днес обяснения по проверка на Софийската градска прокуратура за търговия с влияние - това беше огласено миналия четвъртък самият Гешев.

Иван Гешев не се яви в Софийска градска прократура за разпит

Главният прокурор Иван Гешев не се е явил на разпит в Софийската градска прокуратура. Той е в отпуск по лични причини. Новината, че ще бъде разпитан съобщи самият той на последния Пленум на Висшия Съдебен съвет, припомни Нова телевизия.

Атанас Атанасов е катастрофирал на пътя Русе - Бяла

Съпредседателят на „Демократична България“ е катастрофирал в Русе, съобщи bTV. Той е бил със служебен автомобил и шофьор на НСО.

С 13 организации и 10 000 членове стартира Българска аграрна камара

Над 10 000 земеделски производители се обединиха за защита на общите интереси в Българска аграрна камара.

Откриха труп на мъж след пожар в Орешец

Мъж е починал след пожар в къща в харманлийското село Орешец, съобщи Регионалният пресцентър на МВР в Хасково. Вчера в 6:30 часа на спешния телефон в управлението е сигнализирала съпругата на починалия 84-годишен мъж.

БОЕЦ: Бисер Лазов, Иван Гешев и Делян Пеевски са изградили ОПГ при фалита на КТБ

Гражданско сдружение БОЕЦ внесе сигнали срещу главния прокурор Иван Гешев за прикриване на престъпление и срещу депутата от ДПС Делян Пеевски за източването и фалита на КТБ, съобщи БНР.

Александър Симов: Сглобява се перверзна сделка

„Това са безумия, които се раждат в момента. И ако съм възмутен, даже на ръба на цинизма, това е защото не мога да повярвам, че кризата е такава, че първите две политически сили се занимават с такива безумия, а последната политическа сила се чуди на кой бряг на реката да застане.“