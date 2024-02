Реплика на меча на хан Кубрат подари Николай Денков на Володимир Зеленски ВИДЕО

Реплика на меча на хан Кубрат е получил като подарък украинският президент Володимир Зеленски от премиера Николай Денков и водената от него делегация в Киев. Това съобщи министър-председателят Николай Денков по време на съвместния брифинг в украинската столица, цитиран от БТА.

Денков каза на Зеленски, че този подарък има два символа. „Единият е, че свободата се постига с меч. Вторият е, че хан Кубрат, който е живял в земите на Украйна и който е първият исторически регистриран в летописите владетел на България, е показал, че за да можете да успеете, трябва да бъдете единни“, посочи премиерът.

Николай Денков каза още, че подаръкът символизира „европейските усилия да се помогне на една от европейските нации, която се намира в затруднение“. „Това е нашият знак, освен всички друго, което правим, че сме заедно с вас в тази битка. Ще бъдем заедно толкова, колкото е необходимо“, каза още българският премиер.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски благодари за получения подарък.

„Русия не може да спечели тази война!”, категоричен беше акад. Денков. Той увери, че един ден ще има правосъдие за всички военни престъпления. Премиерът призова международната демократична общност да остане единна в подкрепата си за Украйна, за да бъде този ден по-скоро, уточни правителствената пресслужба.

„Благодаря за поканата, която ми позволи да видя с очите си и да усетя със сърцето си вашето несправедливо страдание, но и вашия героизъм и решителност да извоювате бъдещето, за което копнеете.” С тези думи се обърна българският премиер Николай Денков към президента Володимир Зеленски. Украинският държавен глава посрещна академик Денков в Мариинския дворец на 26 февруари, когато страната му отбелязва поредна мрачна годишнина. Преди десет години незаконното анексиране на Крим и Севастопол сложи началото на непрекъсната агресия на Русия срещу Украйна и отвори пътя към пълномащабна военна инвазия на 24 февруари 2022 г.

Министър-председателят Денков посочи, че България съпреживява кошмара на опустошенията, страданието и загубите. Напомни, че българите са видели този ужас в очите на хилядите бежанци, за които отвориха домовете и сърцата си преди две години, чули са ги в разказите на нашите сънародници от Таврия и Бесарабия. И сподели, че е усетил мъката със собствените си сетива при гледката на разрушените жилищни сгради в Соломянския район на Киев.

„Вече е ясно, че целите на Путин се простират извън пределите на Украйна. Амбициите на руската агресия са заплаха и за националната сигурност на България,” каза акад. Денков. Той обясни, че подкрепата ни за Украйна е защита за нас самите. И цитира думите на бесарабския българин Георги, сапьор на фронта: „Ние сме братя, ние сме едни хора”.

От своя страна президентът Володимир Зеленски отправи думи на благодарност към премиера акад. Николай Денков за подкрепата, която България оказва на Киев през целия период на пълномащабна руска агресия. Високо ценим факта, че България е с нас и с цяла обединена Европа, посочи Зеленски. Президентът на Украйна акцентира върху продуктивните разговори, проведени днес с българския премиер. Зеленски е информирал Денков за ситуацията на фронта и за приоритетните нужди. Украинският президент специално изтъкна и съвместните усилия в Черно море и Дунавския регион за разширяване на търговските потоци и възстановяване на нормалното корабоплаване. Денков и Зеленски обсъдиха също сътрудничеството в енергийната сфера. Оценяваме подкрепата на България за придвижването ни към европейската и евроатлантическата общност – това укрепва общата ни сигурност, добави още президентът на Украйна.

България остава ангажирана с прилагането на Формулата за мир на Украйна за постигане на справедлив, цялостен и устойчив мир, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Страната ни подкрепя провеждането на Среща на върха в рамките на Формулата за мир. Българските институции имат готовност за сътрудничество и в контекста на създадената Международна коалиция за връщане на украински деца, незаконно депортирани и насилствено преместени в Русия, като България е сред учредителите на Коалицията.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW