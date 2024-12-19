Денков: Днес ще има малък дипломатически скандал

Обсъждат се доста въпроси, но не и най-важното - как ще възстановим правосъдието в нашата правосъдна система, защото днес то липсва. Това каза в кулоарите на Народното събрание съпредседателят на ПП-ДБ Николай Денков, цитиран от БНТ.

Той коментира и темата със Споразумението с Украйна. Денков заяви, че според ПП-ДБ то съответства на интересите на България, продължава политиките и затова го подкрепят. Той показа и писмо, което са изпратили от формацията до служебния премиер Димитър Главчев.

"Мисля, че днес ще има малък дипломатически скандал, защото да бъде назначена процедура по подписване и България да се откаже в последния момент, това е случай, който няма как да остане незабелязан", посочи Денков.

"Това да поемеш ангажимент и няколко часа преди пътуването, да го пратиш в НС, не е коректно", добави той.

По думите на Денков има процедура, по която може да се подпише, и след това да се поиска ратификация от Народното събрание, ако има съмнения, че като дългосрочно трябва да има одобрението на НС.