Денков: Днес ще има малък дипломатически скандал

Обсъждат се доста въпроси, но не и най-важното - как ще възстановим правосъдието в нашата правосъдна система, защото днес то липсва. Това каза в кулоарите на Народното събрание съпредседателят на ПП-ДБ Николай Денков, цитиран от БНТ.
Той коментира и темата със Споразумението с Украйна. Денков заяви, че според ПП-ДБ то съответства на интересите на България, продължава политиките и затова го подкрепят. Той показа и писмо, което са изпратили от формацията до служебния премиер Димитър Главчев.
"Мисля, че днес ще има малък дипломатически скандал, защото да бъде назначена процедура по подписване и България да се откаже в последния момент, това е случай, който няма как да остане незабелязан", посочи Денков.
"Това да поемеш ангажимент и няколко часа преди пътуването, да го пратиш в НС, не е коректно", добави той.
По думите на Денков има процедура, по която може да се подпише, и след това да се поиска ратификация от Народното събрание, ако има съмнения, че като дългосрочно трябва да има одобрението на НС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В затвора
11:02 19.12.2024
2 Марио на Недка
11:03 19.12.2024
3 Зевс
11:04 19.12.2024
4 12340
11:04 19.12.2024
5 Пич
Коментиран от #18, #20
11:05 19.12.2024
6 Последния Софиянец
11:05 19.12.2024
7 Шарлатани ООД
11:07 19.12.2024
8 Кога
11:07 19.12.2024
9 СоросНюз
Коментиран от #12
11:08 19.12.2024
10 Пурко
11:11 19.12.2024
11 нннн
11:12 19.12.2024
12 Идейка
До коментар #9 от "СоросНюз":Може да попълнят щурмовият батальон "Скала", нали са много твърди?
11:13 19.12.2024
13 бен Ходжа
11:13 19.12.2024
14 бай Ставри
11:13 19.12.2024
15 ФАКТ
ТАЗИ МУМИЯ ДА ПРЕСТАНЕ ДА ТРОПА ЛЪЖИ! ВИНАГИ МОЖЕМ ДА ЗАТВОРИМ УСТАТА НА БРЮКСЕЛ, ЗАЩОТО С УКРАЙНА НИЩО НЕ НИ СВЪРЗВА - НИТО ПО ЛИНИЯ НА ЕС, НИТО ПО ЛИНИЯ НА НАТО!
КОЙТО ИСКА ДА ПОДАРИ И СЕБЕ СИ НА УКРАЙНА - ДА ГО НАПРАВИ, БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ТОВА И НЯМА ДА СЕ БЪРКА!
БЪЛГАРИТЕ НЕ ИСКАМЕ ВОЙНА!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОВА ДА НАУЧАТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДА ПРЕСТАНАТ ДА НИ МАНИПУЛИРАТ И ДА НЕ РЕШАВАТ НАЦИОНАЛНИ НЕЩА БЕЗ ДА НИ ПИТАТ, ЗАЩОТО ЩЕ ЛАПНАТ В СКОРО ВРЕМЕ ДРЪВЦЕТО!
11:14 19.12.2024
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:15 19.12.2024
17 ФАКТ
КАТО ПП-ДБ И ДПС-НН ИСКАТ ДА ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА, ДА ГО НАПРАВЯТ, НО ЗА СМЕТКА НА ПАРТИИТЕ СИ, А НЕ ДА АНГАЖИРАТ ДЪРЖАВАТА ОТ ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ! ТАКА ЧЕ, ЧАМАДАН, ВАКЗАЛ И ДРУМ НА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА СПОНСОРИРАТ УКРАЙНА!
11:19 19.12.2024
18 На всеки километър
До коментар #5 от "Пич":Женката Пич завижда на Денков затова го критикува 😁😁
11:19 19.12.2024
19 Хубаво го
11:25 19.12.2024
20 На всеки километър до изтриване
До коментар #5 от "Пич":Страхливецът Пич докладва всеки, но не смее да отговори лично.
Свобода за изтритите коментари! Венсеремос! 😁😁
11:26 19.12.2024