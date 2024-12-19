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Денков: Днес ще има малък дипломатически скандал

Денков: Днес ще има малък дипломатически скандал

19 Декември, 2024 11:00 704 20

  • николай денков-
  • дипломатически скандал-
  • споразумение

Това да поемеш ангажимент и няколко часа преди пътуването, да го пратиш в НС, не е коректно, каза той

Денков: Днес ще има малък дипломатически скандал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обсъждат се доста въпроси, но не и най-важното - как ще възстановим правосъдието в нашата правосъдна система, защото днес то липсва. Това каза в кулоарите на Народното събрание съпредседателят на ПП-ДБ Николай Денков, цитиран от БНТ.

Той коментира и темата със Споразумението с Украйна. Денков заяви, че според ПП-ДБ то съответства на интересите на България, продължава политиките и затова го подкрепят. Той показа и писмо, което са изпратили от формацията до служебния премиер Димитър Главчев.

"Мисля, че днес ще има малък дипломатически скандал, защото да бъде назначена процедура по подписване и България да се откаже в последния момент, това е случай, който няма как да остане незабелязан", посочи Денков.

"Това да поемеш ангажимент и няколко часа преди пътуването, да го пратиш в НС, не е коректно", добави той.

По думите на Денков има процедура, по която може да се подпише, и след това да се поиска ратификация от Народното събрание, ако има съмнения, че като дългосрочно трябва да има одобрението на НС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В затвора

    25 0 Отговор
    Ви е мястото

    11:02 19.12.2024

  • 2 Марио на Недка

    20 1 Отговор
    Според Денков? Този пък кога е имал мнение, аватарът му с аватар! Гале, покажи конците!

    11:03 19.12.2024

  • 3 Зевс

    20 0 Отговор
    Какво му е доброто за България, Украйна поемала единствено ангажимент за някакви политически реформи, а ние ще даваме по десет точки, които обаче са засекретени?

    11:04 19.12.2024

  • 4 12340

    23 0 Отговор
    По-добре един скандал, отколкото 10 години васал на Украйна!

    11:04 19.12.2024

  • 5 Пич

    20 2 Отговор
    ПП и ДБ да пълни шушумиги !!! Искат друг да избере калая , а те само позитивите ( потупване по рамото от господаря ) !!! А на България - много и здраве !!!

    Коментиран от #18, #20

    11:05 19.12.2024

  • 6 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Денков да ходи в Украйна на фронта.Ще му купя билет за Одеса.

    11:05 19.12.2024

  • 7 Шарлатани ООД

    14 0 Отговор
    По-голям скандал с пудели и пачки не е имало!

    11:07 19.12.2024

  • 8 Кога

    9 2 Отговор
    Главчов , дърт лисунгер , е бил виновен за нещо ? Фурнаджийска лопата като Банкянския си началник ! Гнусен номер от субект без топки , без достойнство и морал ! Други да му вадят горещите картофи от жаравата , а той само да лапа ! Безсрамие , но той срам няма !

    11:07 19.12.2024

  • 9 СоросНюз

    11 0 Отговор
    Шаламановци, Тагаревци, Денкофци и цялата атлантическасоросия да поемат към 0крайне!

    Коментиран от #12

    11:08 19.12.2024

  • 10 Пурко

    4 0 Отговор
    Защо винаги купуваме фабрики на 8 септември

    11:11 19.12.2024

  • 11 нннн

    8 0 Отговор
    Абе, я си.... Ангажимент не се поема от сл. правителство в последните му дни.

    11:12 19.12.2024

  • 12 Идейка

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "СоросНюз":

    Може да попълнят щурмовият батальон "Скала", нали са много твърди?

    11:13 19.12.2024

  • 13 бен Ходжа

    7 0 Отговор
    Скандал е, че без да питат народа поемат ангажименти, които в даден момент могат да се окажат пагубни за държавата.

    11:13 19.12.2024

  • 14 бай Ставри

    5 0 Отговор
    Плъхът е недоволен, че ще трябва да връща гривните !

    11:13 19.12.2024

  • 15 ФАКТ

    6 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, А НЕ РОБ НА БРЮКСЕЛ! ТОВА, ЧЕ СМЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС, НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ СМЕ ЗАГУБИЛИ СУВЕРЕНИТЕТА СИ!
    ТАЗИ МУМИЯ ДА ПРЕСТАНЕ ДА ТРОПА ЛЪЖИ! ВИНАГИ МОЖЕМ ДА ЗАТВОРИМ УСТАТА НА БРЮКСЕЛ, ЗАЩОТО С УКРАЙНА НИЩО НЕ НИ СВЪРЗВА - НИТО ПО ЛИНИЯ НА ЕС, НИТО ПО ЛИНИЯ НА НАТО!
    КОЙТО ИСКА ДА ПОДАРИ И СЕБЕ СИ НА УКРАЙНА - ДА ГО НАПРАВИ, БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ТОВА И НЯМА ДА СЕ БЪРКА!
    БЪЛГАРИТЕ НЕ ИСКАМЕ ВОЙНА!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОВА ДА НАУЧАТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДА ПРЕСТАНАТ ДА НИ МАНИПУЛИРАТ И ДА НЕ РЕШАВАТ НАЦИОНАЛНИ НЕЩА БЕЗ ДА НИ ПИТАТ, ЗАЩОТО ЩЕ ЛАПНАТ В СКОРО ВРЕМЕ ДРЪВЦЕТО!

    11:14 19.12.2024

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Къде ще се криете след Нова година не знам

    11:15 19.12.2024

  • 17 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ДЕНКОВ, ПРАВ ТИ ПЪТ!
    КАТО ПП-ДБ И ДПС-НН ИСКАТ ДА ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА, ДА ГО НАПРАВЯТ, НО ЗА СМЕТКА НА ПАРТИИТЕ СИ, А НЕ ДА АНГАЖИРАТ ДЪРЖАВАТА ОТ ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ! ТАКА ЧЕ, ЧАМАДАН, ВАКЗАЛ И ДРУМ НА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА СПОНСОРИРАТ УКРАЙНА!

    11:19 19.12.2024

  • 18 На всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Женката Пич завижда на Денков затова го критикува 😁😁

    11:19 19.12.2024

  • 19 Хубаво го

    0 0 Отговор
    Вижте - мишока със свалените гащи! Съгласен бил той, съгласен и майка си да продаде! И тоя ни е бил премиер! Пфу!

    11:25 19.12.2024

  • 20 На всеки километър до изтриване

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Страхливецът Пич докладва всеки, но не смее да отговори лично.
    Свобода за изтритите коментари! Венсеремос! 😁😁

    11:26 19.12.2024

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