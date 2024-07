Столичните съветници разглеждат три нови социални услуги

Предложения за създаване на три нови социални услуги ще разгледат общинските съветници на предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС), предаде dariknews.bg.



Това става известно от публикувания дневен ред на заседанието на сайта на СОС.



Вносител на докладите е кметът на Столична община Васил Терзиев.



Той е внесъл доклад с предложение за създаване на нова социална услуга като делегирана от държавата дейност- Център за социална рехабилитация и интеграция (c приоритет редки болести) с капацитет 40 места.



Сред основните дейности са посочени „Информиране и консултиране" (като общодостъпна и като специализирана услуга); Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и като специализирана услуга) u „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.



„Един от основните приоритети на Столична община в областта на социалната политика e разкриването на социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от нуждаещите се целеви групи, както създаването на по-достъпни социални услуги за по-широк кръг потребители“, посочва кметът Терзиев в доклада си и допълва, че към настоящия момент на територията на Столична община няма разкрита социална услуга, осигуряваща специализирана грижа за хората c редки болести.



„С цел повишаване разбирането, информираността в обществото и подобряване живота на хората c редки болести, които преминават през нелеки медицински и социални препятствия при сблъсъка с рядката диагноза, се обуславя необходимостта от разкриването на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция (c приоритет редки болести)“, заявява кметът Терзиев.



Повишаването на качеството на живот на около 150 000 семейства, живеещи на територията на Столична община и предоставянето на необходимата подкрепа на хората c редки болести може да се случи чрез създаването на специализирани социални услуги с висока експертиза, които предлагат координиране на здравните, социални и образователни потребности на засегнатите. С разкриването на социалната услуга ще се даде шанс за по-качествен и пълноценен живот за хората c редки болести и техните семейства.