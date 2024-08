Юлиан Попов - еколог, писател, експерт и правнук на македонски дейци

Юлиан Попов e роден на 21 септември 1959 г. в София.



Той е български писател и журналист, министър на околната среда и водите в служебното правителството на Марин Райков, както и в редовното правителство на Николай Денков. Правнук на македонския деец Никола Габровски и на Георги Рафаилович.

Попов е сред създателите на частния Нов български университет и негов пръв изпълнителен директор. Директор е на британската благотворителна организация Friends of Bulgaria. Председател е на управителния съвет на Европейския институт за ефективност на сградите, базиран в Брюксел, и на управителния съвет на фондация „Елизабет Костова“.

Бил е посланик на добра воля на България за политиката в областта на енергетиката и климата, и съветник по енергийната сигурност на президента на България.



Попов е автор на две книги и съавтор на книгите „Европейската супермрежа“ и „Дипломация в областта на енергетиката и климата“.

До встъпването си в длъжност министър на околната среда и водите е председател на борда на Българското училище по политика и член е на борда на Американския университет в България. Член е на Настоятелството на Нов български университет, Консултативния съвет на Кеймбриджката програма за устойчиво лидерство и Стратегическия борд на Тунизийското училище по политика. Той е политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация.

Юлиан Попов създава първия български блог за актуални политически публикации. Негови статии за европейска политика, разширяване на Европейския съюз, енергетика и устойчиво развитие са публикувани във водещи международни издания, като Би Би Си, „Ал-Джазийра“, Financial Times, The Independent, EU Observer, European Voice, The Scotsman, Gazeta Wyborcha, Dziennik и др.