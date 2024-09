Само във ФАКТИ: ТИР се запали на АМ "Тракия" ВИДЕО

ТИР се запали на АМ "Тракия". Това съобщи читател на ФАКТИ.

Инцидентът е станал на 146 км. в лентата след Пловдив за Бургас.

Това е вторият инцидент за последните часове на АМ "Тракия".

A TIR is burning on the Trakia highway pic.twitter.com/XS3E5HwWwV