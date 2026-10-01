Sports on TV on Thursday (October 1)

08.00 Tennis: Beijing tournament - MAX Sport 1
09.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1
14.00 Golf: European Tour - MAX Sport 2
14.30 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1
19.00 Football: Azerbaijan – Liechtenstein - Diema Sport 2
19.00 Basketball: Hapoel Tel Aviv – Real Madrid - MAX Sport 1
21.45 Football: Greece – Netherlands - Diema Sport
21.45 Football: Denmark – Portugal - Diema Sport 2
21.45 Football: Germany – Serbia - Diema Sport 3
21.45 Football: Wales – Norway - Nova Sport
00.00 Golf: PGA Tour, Black Desert Championship - Eurosport