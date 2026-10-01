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Sports on TV on Thursday (October 1)

Sports on TV on Thursday (October 1)

Here's what you can watch on TV today

Oct 1, 2026 08:14 57

Sports on TV on Thursday (October 1) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

08.00 Tennis: Beijing tournament - MAX Sport 1

09.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1

14.00 Golf: European Tour - MAX Sport 2

14.30 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1

19.00 Football: Azerbaijan – Liechtenstein - Diema Sport 2

19.00 Basketball: Hapoel Tel Aviv – Real Madrid - MAX Sport 1

21.45 Football: Greece – Netherlands - Diema Sport

21.45 Football: Denmark – Portugal - Diema Sport 2

21.45 Football: Germany – Serbia - Diema Sport 3

21.45 Football: Wales – Norway - Nova Sport

00.00 Golf: PGA Tour, Black Desert Championship - Eurosport