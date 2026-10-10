05.00 Moto GP, second practice for the Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
05.50 Moto GP, qualifying for the Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
06.00 Golf: PGA Tour, Japan Championship, third day Eurosport 2
07.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 1
07.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 2
07.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 3
07.40 Moto 3, Moto 2, qualifying for the Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
10.00 Moto GP, Sprint for the Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
11.35 Cycling: Tour of Lombardy, men Eurosport 1
12.00 Formula 1, Singapore Grand Prix Sprint Diema Sport 3
14.00 Magdeburg – Hannover Diema Sport 3
14.30 Arsenal – Leeds Diema Sport 2
14.30 West Bromwich – Birmingham Nova Sport
14.30 Golf, European Tour MAX Sport 2
15.00 Botev (Vr) – Spartak Diema Sport
15.00 Rayo Vallecano – Athletic MAX Sport 4
16.00 Genoa – Fiorentina MAX Sport 3
16.00 Formula 1, Singapore Grand Prix Qualification Diema Sport 3
16.30 Augsburg – Bayern Nova Sport
17.00 Chelsea – Bournemouth Diema Sport 2
17.00 Aston Villa – Brentford Diema Sport 3
17.15 Alaves – Atletico MAX Sport 4
17.30 Lokomotiv (Sf) – Lokomotiv (Pd) Diema Sport
19.00 Inter – Parma MAX Sport 3
19.30 Barcelona – Getafe MAX Sport 4
19.30 Manchester United – Tottenham Diema Sport 2
19.30 Leipzig – Freiburg Diema Sport 3
19.30 AEK – OFI Nova sport
20.00 Botev (PD) – Slavia Diema sport
20.00 NHL, Boston – Philadelphia MAX Sport 2
21.30 Nuremberg – Wolfsburg Nova sport
21.45 Napoli – Frosinone MAX Sport 3
21.45 PSG – Le Mans Diema sport 2
21.45 Monaco – Toulouse Diema sport 3
22.00 Real – Villarreal MAX Sport 4
Sports on TV on Saturday (October 10)
Here's what you can watch on TV today
Oct 10, 2026 07:57 57
05.00 Moto GP, second practice for the Indonesian Grand Prix MAX Sport 4