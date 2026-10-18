Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Sunday (October 18)

Sports on TV on Sunday (October 18)

Here's what we can watch today

Oct 18, 2026 08:45 49

Sports on TV on Sunday (October 18) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

05.00 NHL, Utah – Edmonton MAX Sport 1

08.25 Track Cycling: World Championships in Shanghai, Day Five Eurosport 2

09.00 Golf, European Tour MAX Sport 2

09.45 Athletics: Amsterdam Marathon Eurosport 1

11.30 Tennis, Shanghai Tournament, Final MAX Sport 1

12.00 Chernomorets – Botev (Pd) Diema Sport

13.00 Basketball, Zaragoza – Leyda Nova Sport

13.30 Udinese – Lecce MAX Sport 3

13.30 Basketball, Real – Bilbao Diema Sport 2

13.30 Cycling: Eneco Tour, fifth stage Eurosport 1

14.30 Dynamo – Magdeburg Diema Sport 3

15.00 Nessebar – CSKA Diema Sport

15.00 Osasuna – Santander MAX Sport 4

16.00 Fiorentina – Como MAX Sport 3

16.00 Leeds – Manchester United Diema Sport 2

16.00 Brighton – Crystal Palace Nova Sport

16.30 Bayer – Freiburg Diema Sport 3

17.15 Celta – Alaves MAX Sport 4

18.00 Spartak (Pl) – Levski Diema Sport

18.00 Basketball, Valencia – Murcia Nova Sport

18.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1

18.30 Nottingham – Arsenal Diema Sport 2

18.30 Borussia (M) – Hoffenheim Diema Sport 3

19.00 Milan – Atalanta MAX Sport 3

16.45 Cycling: Venezia Classic, Men Eurosport 1

19.15 Volleyball, Bulgarian Super Cup Final MAX One

19.30 Malaga – Real Sociedad MAX Sport 4

20.00 NFL, Cleveland – Baltimore MAX Sport 2

20.00 Basketball, Hoventud – Barcelona Nova Sport

21.00 PAOK – Iraklis Diema Sport 3

21.00 Snooker: Northern Ireland Open, First Round Eurosport 1

21.45 Juventus – Lazio MAX Sport 3

21.45 Lyon – Nice Diema Sport 2

22.00 Real – Sevilla MAX Sport 4

22.00 Nascar, race in Phoenix MAX Sport 1

23.20 NFL, Kansas – Los Angeles MAX Sport 2

00.00 Cincinnati – Columbus MAX Sport 3

01.00 NHL, Minnesota – Columbus MAX Sport 4