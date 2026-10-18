Sports on TV on Sunday (October 18)

05.00 NHL, Utah – Edmonton MAX Sport 1
08.25 Track Cycling: World Championships in Shanghai, Day Five Eurosport 2
09.00 Golf, European Tour MAX Sport 2
09.45 Athletics: Amsterdam Marathon Eurosport 1
11.30 Tennis, Shanghai Tournament, Final MAX Sport 1
12.00 Chernomorets – Botev (Pd) Diema Sport
13.00 Basketball, Zaragoza – Leyda Nova Sport
13.30 Udinese – Lecce MAX Sport 3
13.30 Basketball, Real – Bilbao Diema Sport 2
13.30 Cycling: Eneco Tour, fifth stage Eurosport 1
14.30 Dynamo – Magdeburg Diema Sport 3
15.00 Nessebar – CSKA Diema Sport
15.00 Osasuna – Santander MAX Sport 4
16.00 Fiorentina – Como MAX Sport 3
16.00 Leeds – Manchester United Diema Sport 2
16.00 Brighton – Crystal Palace Nova Sport
16.30 Bayer – Freiburg Diema Sport 3
17.15 Celta – Alaves MAX Sport 4
18.00 Spartak (Pl) – Levski Diema Sport
18.00 Basketball, Valencia – Murcia Nova Sport
18.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1
18.30 Nottingham – Arsenal Diema Sport 2
18.30 Borussia (M) – Hoffenheim Diema Sport 3
19.00 Milan – Atalanta MAX Sport 3
16.45 Cycling: Venezia Classic, Men Eurosport 1
19.15 Volleyball, Bulgarian Super Cup Final MAX One
19.30 Malaga – Real Sociedad MAX Sport 4
20.00 NFL, Cleveland – Baltimore MAX Sport 2
20.00 Basketball, Hoventud – Barcelona Nova Sport
21.00 PAOK – Iraklis Diema Sport 3
21.00 Snooker: Northern Ireland Open, First Round Eurosport 1
21.45 Juventus – Lazio MAX Sport 3
21.45 Lyon – Nice Diema Sport 2
22.00 Real – Sevilla MAX Sport 4
22.00 Nascar, race in Phoenix MAX Sport 1
23.20 NFL, Kansas – Los Angeles MAX Sport 2
00.00 Cincinnati – Columbus MAX Sport 3
01.00 NHL, Minnesota – Columbus MAX Sport 4