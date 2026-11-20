Sports on television today (November 20), Friday:
BASKETBALL
21:15 (EuroLeague) Olympiacos – Real (Madrid) MAX Sport 2 featuring Aleksandar Vezenkov and Cody Miller-McIntyre
21:30 (EuroLeague) Barcelona – Crvena zvezda MAX Sport 3
BG FOOTBALL
18:00 (efbet League) Septemvri – Lokomotiv (Plovdiv) Diema Sport
FOOTBALL
13:00 UEFA Nations League draw Diema Sport 3
19:30 (Germany, 2. Bundesliga) Arminia – Magdeburg Diema Sport 2
19:30 (Germany, 2. Bundesliga) Darmstadt – Heidenheim Nova Sport
19:30 (Saudi League) Al Ahli Jeddah – Al Nassr MAX Sport 3
21:30 (Germany, Bundesliga) Bayern – Cologne Diema Sport 3
21:45 (France, Ligue 1) Troyes – Le Havre Nova Sport
22:00 (England, Championship) Barnsley – Sheffield Wednesday Diema Sport 2
22:00 (Spain, La Liga) Athletic (Bilbao) – Espanyol MAX Sport 4
TENNIS
12:30 ATP Finals in Turin MAX Sport 1
15:00 ATP Finals in Turin MAX Sport 1
19:00 ATP Finals in Turin MAX Sport 1
21:30 ATP Finals in Turin MAX Sport 1
WINTER SPORTS
14:00 (Figure skating) Grand Prix of Finland Eurosport 2
14:55 (Ski jumping) World Cup in Lillehammer Eurosport 1
16:45 (Ski jumping) World Cup in Lillehammer Eurosport 1
17:25 (Figure skating) Grand Prix of Finland Eurosport 2
19:00 (Figure skating) Grand Prix of Finland Eurosport 1
MOTORSPORTS
12:35 (MotoGP) Portuguese Grand Prix, first practice MAX Sport 2
16:50 (MotoGP) Portuguese Grand Prix, second practice MAX Sport 2
On November 21 (Saturday)
02:30 (Formula 1) Las Vegas Grand Prix, third practice Diema Sport 3
04:15 (F1 Academy) Las Vegas Grand Prix Diema Sport 3
06:00 (Formula 1) Las Vegas Grand Prix, qualifying Diema Sport 3
OTHER SPORTS
19:00 (Golf) PGA Tour, RSM Classic Eurosport 2
21:00 (Combat sports) Boxing event in Cardiff Diema Sport