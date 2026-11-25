05.00 NBA, Denver – Dallas Diema Sport 3
09.45 Melbourne Victory – Viettel Nova Sport
12.00 Kashima – Jeonbuk Diema Sport 3
12.00 Gamba Osaka – Port Nova Sport
15.45 Nasaf – Al Khaldiya Diema Sport 3
17.00 Tennis, Davis Cup, Italy – South Korea Diema Sport 2
18.00 Al Faisaly – Al Rayyan Nova Sport
18.00 Basketball, Dubai – Partizan MAX Sport 1
19.00 Volleyball, Lodz – Galatasaray MAX Sport 2
19.45 Sabah – Barcelona bTV Action
19.45 Slavia – Villarreal Ring
20.15 Al Taawoun – Al Nahda Nova Sport
21.15 Basketball, Olympiacos – Hapoel (TA) MAX One
21.45 Basketball, Real – Zalgiris MAX Sport 2
22.00 Sporting – Manchester United bTV Action
22.00 PSG – Roma Ring
22.00 Stoke – Millwall Diema Sport 3