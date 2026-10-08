Рускиня в Италия е обвинена за укриване на данъци от €11 млн.

Руска гражданка, живееща в италианския град Аласо, е предадена на прокуратурата по подозрение за неподаване на данъчни декларации и укриване на данъци за над 11 млн. евро. Проверката е приключена от Финансовата гвардия в провинция Савона.

По данни на италианските власти разследването е започнало след проверка на сделки с луксозни имоти в Лигурия. В центъра на вниманието е попаднал пентхаус в Аласо, купен за над 2 млн. евро. През 2018 г. жената е придобила още шест апартамента в региона, като общата стойност на имотите ѝ в Лигурия е около 5 млн. евро.

Според разследващите тя е живяла постоянно в Италия от 2018 г., въпреки че официално е била регистрирана като жител на Русия. Изводът е направен след анализ на банкови сметки, разходи за комунални услуги и други данни, свързани с пребиваването ѝ. „Центърът на личните и икономическите ѝ интереси е бил в Аласо“, посочва Финансовата гвардия в представената по случая информация.

Проверяват доходи и активи в Русия

Проверяващите са анализирали и инвестиционен портфейл в Русия на стойност около 50 млн. евро, равняващи се на над 4 млрд. рубли. По версията на разследването между 2019 и 2024 г. от тези инвестиции, отдаване под наем и други източници са получени доходи за около 7 млн. евро.

Тези приходи не са били декларирани в Италия, твърдят италианските власти. Освен това е установена предполагаема неплатена данъчна тежест от над 4 млн. евро върху недвижими имоти в чужбина, както и недекларирани финансови активи извън страната. Така общият размер на предполагаемите данъчни задължения надхвърля 11 млн. евро.

Финансовата гвардия свързва случая и с промените в данъчните отношения между Италия и Русия. През март 2026 г. Италия официално е уведомила Москва за спиране на действието на основни разпоредби от двустранното споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Според италианските власти това е ограничило възможността за ползване на данъчни облекчения или приспадане на данъци, платени в чужбина.

Процедурата продължава

Агенцията по приходите е започнала процедура за събиране на предполагаемите задължения. Материалите по случая са предадени на прокуратурата в Савона за предполагаемо неподаване на задължителни данъчни декларации.

Името на жената не е обявено публично. Към този етап тя е обект на разследване, а не осъдена, и за нея важи презумпцията за невиновност.

Източници: rainews.it, lastampa.it

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