Гданск съди Русия за сградата на бившето консулство

Властите на Гданск са завели дело срещу Руската федерация за предаване на сградата на бившето руско генерално консулство на полската държава. Искът е подаден през юни и се разглежда от Окръжния съд в Гданск.

Ищец по делото е Държавната хазна на Полша, представлявана от кмета на Гданск. Става дума за имота на улица „Баторего“ 15, който руските дипломати са използвали от средата на миналия век.

„В момента съдът се е обърнал към Министерството на външните работи с молба да предприеме действия за връчване на копие от исковата молба на Руската федерация“, заяви говорителят на Окръжния съд в Гданск за гражданските дела Лукаш Зьола, цитиран от Радио Гданск.

Процедурата още не е започнала по същество

По думите на съдебния говорител следващите процесуални действия ще бъдат възможни едва след като исковата молба бъде връчена на руската страна и тя представи отговор. Ако Москва не отговори в определения срок, производството може да продължи и след изтичането му.

Отделно от делото, заведено от властите на Гданск, през юни Генералната прокуратура на Полша също е внесла иск с настояване сградата да бъде предадена на държавата. Според полската страна Русия не е освободила имота след закриването на консулството.

Спорът е и за собствеността

Москва счита сградата за руска собственост. Полската страна поддържа, че след разпадането на СССР имотът е преминал към Държавната хазна на Полша. Руски дипломати са ползвали сградата въз основа на споразумение за безвъзмездно ползване, подписано между Полша и СССР през 1951 г.

Руското генерално консулство в Гданск беше закрито през декември 2025 г. Решението на Варшава беше свързано от полския външен министър Радослав Сикорски с предполагаеми руски действия срещу железопътната инфраструктура. Москва отхвърли обвиненията и в отговор обяви закриването на полското консулство в Иркутск.

След закриването на консулството в сградата са били спрени електричеството и отоплението заради натрупани задължения. По-рано полските власти посочиха и финансови претенции за ползването на имота, част от които вече са били предмет на съдебни производства.

Руското Министерство на външните работи заяви, че натрупалите се проблеми с недвижимите имоти трябва да бъдат решени чрез консултации и ново междуправителствено споразумение. Засега окончателно решение за собствеността и предаването на сградата няма.

Източници: rbc.ru, radiogdansk.pl, pap.pl

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg