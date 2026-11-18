Българските граждани, които притежават ваканционни имоти в Гърция, но са данъчни местни лица в България, няма да могат да се възползват от новото освобождаване от единния данък върху недвижимите имоти – ЕНФИА. Промяната влиза в сила от 2027 г. и е записана в гръцкия Закон 5355/2026, обнародван на 13 ноември.

Член 15 разширява обхвата на пълното освобождаване, но поставя няколко задължителни условия. То се отнася за физически лица, които са данъчни жители на Гърция, имат основно жилище в населено място, включено в мярката, и притежават имот с данъчна стойност до 400 000 евро. Законът изрично ограничава облекчението до основното жилище. „Освобождаването се отнася изключително до правата върху основното жилище“, гласи разпоредбата.

Това означава, че българин, който живее и плаща данъците си в България, ще продължи да дължи гръцкия имотен данък за своята къща или апартамент за почивка. Наличието на гръцки данъчен номер – АФМ, не променя статута му. Номерът е необходим за изпълнение на данъчните задължения в Гърция, но сам по себе си не доказва данъчно местожителство в страната.

По-висок праг за малките населени места

От 2027 г. пълното освобождаване ще обхваща основни жилища в населени места с до 2000 жители вместо досегашния праг от 1500 души. За област Западна Македония и определени погранични райони в Северна Гърция границата ще бъде 2200 жители. Повечето населени места в област Атика остават извън мярката, като изключение е предвидено за островната регионална единица.

По разчети на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите разширяването ще включи още 131 населени места и около 62 000 допълнителни собственици. Данъчното облекчение обаче няма да се прилага автоматично за всички недвижими имоти, притежавани от едно лице.

Отстъпка при застраховка на имота

За българските собственици остава възможността да намалят ЕНФИА чрез застраховка срещу природни бедствия. Предвидена е отстъпка от 20 процента за жилища с данъчна стойност до 500 000 евро и от 10 процента за имоти над тази стойност.

Полицата трябва едновременно да покрива земетресение, пожар и наводнение. При застраховка за цяла календарна година се прилага пълният размер на отстъпката, а при по-кратък срок намалението се изчислява пропорционално, ако покритието е продължило поне три месеца.

ЕНФИА се изчислява според характеристиките на имота, данъчната му оценка и притежаваните вещни права. Задължението се определя въз основа на собствеността към 1 януари и на данните в декларация Е9. Собствениците, придобили имот или променили обстоятелства през 2026 г., трябва да актуализират декларацията, за да бъде изчислен коректно данъкът им за 2027 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg