Италия: Бизнесът и банките искат спиране на бонусите в строителството

Италианските банки, строителни компании и работодателски организации поискаха от правителството да промени мярката, с която данъчните кредити по програмата Superbonus ще бъдат използвани в продължение на 10 години. Според бизнеса промяната засяга кредити, придобити при различен график за компенсиране, и може да изтегли значителни средства от компаниите и финансовите институции.

Въпросът беше обсъден на среща с правителството в двореца „Киджи“, проведена ден след острата критика на главния изпълнителен директор на Intesa Sanpaolo Карло Месина. Мярката предвижда кредити, които е трябвало да бъдат използвани през 2027 г., да бъдат разпределени за десетгодишен период.

След срещата генералният директор на Италианската банкова асоциация Марко Елио Ротини не потвърди, че е постигнат напредък. „Получихме указанията, които получиха всички – очевидно ясна позиция от страна на правителството“, каза той. На въпрос дали има отстъпки по Superbonus Ротини отговори кратко: „Ще видим.“

Банките предупреждават за промяна в цената на кредитите

ABI вече е изложила възраженията си пред парламента. Банковата асоциация смята, че ретроактивната промяна на графика за използване на придобитите кредити ще промени икономическата и финансовата им стойност. Според организацията това може да се отрази отрицателно върху финансовите резултати, капитала и ликвидността на банките.

Строителният сектор също настоява за корекция. „Подчертахме, че разсрочването на кредитите по Superbonus създава ликвидни затруднения за предприятията“, заяви генералният директор на ANCE Ромен Боканяни. Той посочи и друг проблем – компаниите очакват плащания за 1,8 млрд. евро заради поскъпването на строителните материали.

ANCE иска решение за по-структурираните предприятия, които продължават да работят, имат служители и текуща дейност. Според Боканяни министърът на икономиката Джанкарло Джорджети е уверил участниците, че правителството работи по въпроса и че проблемът е поставен от всички страни на срещата.

Компаниите настояват и за мерки срещу скъпата енергия

Confindustria също е възразила срещу десетгодишното използване на строителните кредити. „Има мерки, които изтеглят ликвидност от системата на предприятията за следващите години, като разсрочването на данъчните кредити за строителството за 10 години“, каза вицепрезидентът на организацията Анджело Камили.

Работодателите поставиха и въпроса за енергийните разходи и липсата на достатъчно стимули за инвестиции. Камили заяви, че предприятията плащат за енергия два пъти повече спрямо предходната година. Confartigianato, CNA и Casartigiani изчисляват, че малките и средните предприятия в Италия понасят годишен допълнителен разход от 3,7 млрд. евро спрямо средното равнище в Европейския съюз. Данъчното натоварване върху сметките е с 48% по-високо от средното за ЕС.

Организациите оценяват положително новия механизъм за подпомагане на малките и средните предприятия, които не са големи консуматори на енергия. Те обаче настояват за трайна промяна на системните такси в сметките, както и за данъчни и осигурителни облекчения, повече заетост и по-добър достъп до кредитиране.

На срещата е обсъден и данъкът при напускане на страната за заможни данъкоплатци, които прехвърлят данъчното си местожителство в чужбина. По думите на Джорджети правителството „работи“ по тази разпоредба.

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