Пазарът в „Столипиново“ излиза на концесия за 25 000 евро

Пазарът на ул. „Батак“ 59 в пловдивския квартал „Столипиново“ ще бъде предложен на концесия за втори път. Общината подготвя конкурс, чийто основен предмет ще бъде търговията със зеленчуци и плодове, а годишната концесионна такса е определена на 25 000 евро.

„Подготвяме процедура за провеждане на конкурс с основен предмет на дейността - търговия със зеленчуци и плодове“, каза заместник-кметът по общинската собственост инж. Хакъ Сакъбов.

Решението за започване на процедурата е взето от Общинския съвет на Пловдив. Пазарът е публична общинска собственост и се намира на терен с площ 4412 кв. м. В имота има две едноетажни обществени сгради със застроена площ съответно 279 и 72 кв. м.

Съветниците са възложили на кмета да предприеме необходимите действия и да внесе промяна в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. За изготвянето на концесионни анализи и съпътстваща документация са предвидени 5000 евро.

Други пазари също са обсъждани

Събота пазар в „Кючук Париж“ се управлява чрез концесия от „Отел“ ООД. За 2025 г. общината е получила от него 55 321 евро.

Възможно е на концесия да бъде предложен и Понеделник пазар, където са останали само няколко сергии. „Няма интерес. Предложихме там да се организира фермерски пазар, но търговците отказаха“, обясни инж. Хакъ Сакъбов.

Според него кандидати може да се появят, ако бъде поставено условие за изграждане на многоетажен паркинг. За пазара в „Столипиново“ предстои общината да подготви конкурсната процедура, след което ще стане ясно дали ще има кандидати и при какви условия ще бъде сключен новият концесионен договор.

Източници: marica.bg

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