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Пловдив защити терен от 9665 квадратни метра в „Тракия“

Пловдив защити терен от 9665 квадратни метра в „Тракия“

12 Ноември, 2026 11:37 473 4

  • пловдив-
  • тракия-
  • общинска собственост-
  • детски комплекс-
  • общински съвет пловдив

Общинският съвет обяви имота за публична общинска собственост. Парцелът е отреден за детски комбинат и се намира до 5-о районно управление

Пловдив защити терен от 9665 квадратни метра в „Тракия“ - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Терен от 9665 кв. м в жилищен район „Тракия“ е обявен за публична общинска собственост с единодушно решение на Общинския съвет в Пловдив. Имотът е отреден за детски комбинат, а промяната на статута ограничава възможността той да бъде продаден или придобит от частни лица. ([]())

Парцелът се намира в квартал 55 по плана на района, между улиците „Братан“ и „Съединение“, в близост до 5-о районно управление на МВР. Имотът е с кадастрален идентификатор 56784.540.583 и е отреден за УПИ IV-540.583 с предназначение „детски комбинат“.

Теренът остава общински

Предложението е внесено от кмета на Пловдив Костадин Димитров. То е било включено като първа точка в дневния ред на заседанието на местния парламент.

„За друг вид застрояване, за който е отреден УПИ IV-540.583, детски комбинат“

Това е официалното описание на предназначението на имота в документите на Общинския съвет. Решението запазва терена за обществена функция и създава възможност на него в бъдеще да бъде изграден нов детски комплекс.

Промяната не означава, че строителството започва веднага. С решението се защитава статутът на земята, докато конкретните действия по проектиране, финансиране и изграждане на детския комплекс предстоят.

Източници: plovdiv24.bg, plovdiv.bg

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амадо

    6 0 Отговор
    Е как може бе? При този недостиг на апартаменти!

    Коментиран от #2

    11:49 12.11.2026

  • 2 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амадо":

    И аз това казвам трябваше всичко да се застрои за да купуваме после на промоция 3 на цената на един хахах

    Коментиран от #3

    12:04 12.11.2026

  • 3 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    Нееее, това ни можи да бъди, само през .рупът ми

    Коментиран от #4

    12:19 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.