Пловдив защити терен от 9665 квадратни метра в „Тракия“

Терен от 9665 кв. м в жилищен район „Тракия“ е обявен за публична общинска собственост с единодушно решение на Общинския съвет в Пловдив. Имотът е отреден за детски комбинат, а промяната на статута ограничава възможността той да бъде продаден или придобит от частни лица. ([]())

Парцелът се намира в квартал 55 по плана на района, между улиците „Братан“ и „Съединение“, в близост до 5-о районно управление на МВР. Имотът е с кадастрален идентификатор 56784.540.583 и е отреден за УПИ IV-540.583 с предназначение „детски комбинат“.

Теренът остава общински

Предложението е внесено от кмета на Пловдив Костадин Димитров. То е било включено като първа точка в дневния ред на заседанието на местния парламент.

„За друг вид застрояване, за който е отреден УПИ IV-540.583, детски комбинат“

Това е официалното описание на предназначението на имота в документите на Общинския съвет. Решението запазва терена за обществена функция и създава възможност на него в бъдеще да бъде изграден нов детски комплекс.

Промяната не означава, че строителството започва веднага. С решението се защитава статутът на земята, докато конкретните действия по проектиране, финансиране и изграждане на детския комплекс предстоят.

Източници: plovdiv24.bg, plovdiv.bg

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