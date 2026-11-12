Пловдив защити терен от 9665 квадратни метра в „Тракия“

Терен от 9665 кв. м в жилищен район „Тракия“ е обявен за публична общинска собственост с единодушно решение на Общинския съвет в Пловдив. Имотът е отреден за детски комбинат, а промяната на статута ограничава възможността той да бъде продаден или придобит от частни лица. ([]())
Парцелът се намира в квартал 55 по плана на района, между улиците „Братан“ и „Съединение“, в близост до 5-о районно управление на МВР. Имотът е с кадастрален идентификатор 56784.540.583 и е отреден за УПИ IV-540.583 с предназначение „детски комбинат“.
Теренът остава общински
Предложението е внесено от кмета на Пловдив Костадин Димитров. То е било включено като първа точка в дневния ред на заседанието на местния парламент.
Това е официалното описание на предназначението на имота в документите на Общинския съвет. Решението запазва терена за обществена функция и създава възможност на него в бъдеще да бъде изграден нов детски комплекс.
Промяната не означава, че строителството започва веднага. С решението се защитава статутът на земята, докато конкретните действия по проектиране, финансиране и изграждане на детския комплекс предстоят.
Източници: plovdiv24.bg, plovdiv.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амадо
Коментиран от #2
11:49 12.11.2026
2 Аз Кочо
До коментар #1 от "Амадо":И аз това казвам трябваше всичко да се застрои за да купуваме после на промоция 3 на цената на един хахах
Коментиран от #3
12:04 12.11.2026
3 Аз Кочо
До коментар #2 от "Аз Кочо":Нееее, това ни можи да бъди, само през .рупът ми
Коментиран от #4
12:19 12.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.