Започна ключов етап от строежа на Терминал 3 на летище София (ВИДЕО)

Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София дълги години се използваше като нарицателно за напускането на България. С изграждането на бъдещия Терминал 3 амбицията е тази асоциация да бъде обърната - новият терминал да се свързва със завръщането на българите в родината им. Тази символична аналогия направи кметът на София Васил Терзиев при старта на подготвителните строителни дейности, а именно релокиране на инфраструктурата на бъдещия Терминал 3 на столичното летище. Посланието му е "новата инфраструктура да бъде не просто входна точка към столицата, а знак за София и България като място, в което хората избират да се върнат".

Преди същинското строителство на Терминал 3 обаче предстои мащабна подготовка на терена и реорганизация на съществуващата инфраструктура.

„Като техническо изпълнение за подготовката предстои цялата инфраструктура, която е на действащия терминал, да се измести, за да се отвори площадката за бъдещия Терминал 3“, каза специално за ФАКТИ Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“.

Подготвителните дейности включват промяна на предтерминалното пространство, която трябва да подобри организацията на автобусния транспорт и да предотврати образуването на задръствания.

„Предстои промяна на предгаровия площад, да могат рейсовете по-добре да се позиционират, да не става задръстване и да става възможност, когато се разшири Терминал 3, да има повече капацитет за пътници“, обясни Ангелов.

Ще бъде променена и част от подхода между Терминал 2 и бъдещия Терминал 3. Целта е инфраструктурата да бъде подготвена предварително и след изграждането на новия терминал да не се налага повторно разрушаване на вече завършени участъци.

„И също така се променя част от подхода, който е между Терминал 2 и Терминал 3, за да се подготви, когато се построи третия терминал, да не се къртят отново вече изградените паркинги“, каза изпълнителният директор.

Стойността на този подготвителен етап е около 7 млн. EUR, а предвиденият срок за изпълнението му е приблизително 11 месеца. Същинското строителство на Терминал 3 трябва да започне през следващата година.

„Терминалът ще започне да се строи другата година, между първо и второ тримесечие на следващата година. Договорът ще бъде подписан и ще започне да се строи веднага“, каза той пред ФАКТИ. Все още не е определен изпълнителят на самия Терминал 3. Международната процедура е във финалната си фаза, като след приключването на събирането на офертите предстои да бъде определен победителят.

Процедурата за изграждането на Терминал 3 е започнала преди повече от година. За мащаба на подготвителните дейности говори и Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на оператора на летището „СОФ Кънект“. По думите му работата в момента е насочена именно към освобождаването и подготовката на пространството, върху което ще бъде изграден новият терминал.

„Тук виждате визуализация на това, което правим, тъй като подготвяме основата на парцелите, за да започнем строителството на Терминал 3. Там, където днес се намират такситата, ще бъде изграден новият Терминал 3 – публичната зона.“

Паралелно с това се изгражда нов транспортен център и се подготвя зоната за достъп до бъдещия терминал.

„В момента изграждаме новия транспортен център тук, където се намираме, и също така подготвяме прилежащата зона пред Терминал 3, за да се разшири – това е новият достъп до Терминал 3. Подобряваме достъпа до Терминал 3 и управлението на трафика, така че това е част от началните дейности“, обясни Кабайеро.

Той определи Терминал 3 като изключително сложен проект, чието осъществяване изисква взаимодействието на множество държавни и местни институции.

"Както знаете, летище „София“ е стратегически обект от национално значение и всички решения се вземат от Министерския съвет. Така че са включени много администрации, институции и заинтересовани страни, за да се случи това – това е проект за екипна работа.“

За оператора на летището значението на новия терминал обаче далеч надхвърля самото увеличаване на площта и капацитета.

„Терминал 3 ще позиционира България и София в региона с по-голям капацитет, с ефективност, атрактивност и конкурентоспособност, за да се увеличат маршрутите, да се разкрият нови дестинации, да продължат да идват повече авиокомпании, повече пътници и посетители“, каза още Хесус Кабайеро.

Така започналите подготвителни дейности са първата видима стъпка към проект, който трябва да промени не само инфраструктурата на най-голямото летище в страната, но и неговия капацитет и позиция в региона. А символиката, използвана от Васил Терзиев, поставя още по-амбициозна цел – ако Терминал 2 се е превърнал за цяло поколение в нарицателно за заминаването от България, Терминал 3 да се превърне в символ на завръщането.