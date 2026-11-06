Летище София готви инвестиция за над 100 милиона евро

Летище София подготвя мащабно разширяване и модернизация на инфраструктурата си, като концесионерът „СОФ Кънект“ планира да инвестира над 100 млн. евро в реконструкцията на самолетните перони и стоянките около бъдещия Терминал 3. Проектът е част от по-широка програма, включваща изграждането на нов хангар, пътека за рулиране и съоръжения за съхранение на електроенергия.

Инвестиционното предложение е внесено в Министерството на околната среда и водите на 20 октомври 2026 г. и е публикувано за обществен достъп седмица по-късно. Документът обхваща седем групи дейности, насочени към увеличаване на капацитета на столичното летище и подобряване на условията за обслужване на самолети.

Според представените планове реконструкцията ще засегне приблизително 250 000 кв. м летищни площи. Предвижда се нова конфигурация с общо 37 стоянки за самолети от категория C, подходящи за машини като Airbus A321neo. Десет от тях ще бъдат разположени пред бъдещия Терминал 3, като ще могат да обслужват и по-големи самолети при различна организация на паркирането.

Посочените 37 стоянки представляват общия брой в планираната конфигурация, а не изцяло нови места. От концесионера заявяват намерение за значително увеличаване на капацитета, но все още не уточняват колко от стоянките ще бъдат новоизградени и колко ще бъдат реконструирани.

Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите настилки, след като технически обследвания са установили недостатъчна носимоспособност на част от конструкцията им. Новите бетонни покрития ще бъдат проектирани за експлоатационен живот от 25 години, като при оразмеряването им се отчита очакваният въздушен трафик за следващите три десетилетия.

Тръжната процедура за строителството се планира за първото тримесечие на 2027 г., а разрешението за строеж се очаква през септември същата година. При получаване на необходимите одобрения строителните дейности могат да започнат в края на 2027 г. или началото на 2028 г. Работата ще се извършва поетапно, без да се прекъсва нормалното функциониране на летището.

Сред ключовите проекти е изграждането на нов хангар с капацитет за едновременно обслужване на четири самолета. Съоръжението ще бъде разположено в западната част на летищния комплекс върху терен от около 12 800 кв. м. Самата сграда ще има застроена площ от приблизително 5000 кв. м и височина 14,5 метра.

Хангарът ще се използва за технически прегледи, диагностика и обслужване на самолетни системи и компоненти. Очаква се в него да работят около 30 специалисти. На покрива е предвидена фотоволтаична инсталация с мощност между 500 и 600 kW.

Развитието на хангарната инфраструктура е част от амбицията на концесионера да превърне София в регионален център за техническо обслужване и ремонт на самолети. Още през 2024 г. главният изпълнителен директор на „СОФ Кънект“ Хесус Кабайеро представи пред международното авиационно издание AeroTime планове за добавяне на 14 нови хангара към съществуващите тогава 19. Конкретният проект за хангар с четири самолетни места е отделен от тази по-мащабна програма.

Инвестиционното предложение включва също нова пътека за рулиране S1, която ще осигури връзка между западната част на пистата и северната зона на летището. Планирани са три допълнителни самолетни стоянки и реконструкция на военния перон върху площ от близо 36 000 кв. м. Реализацията на тези дейности все още зависи от съгласуване с Министерството на транспорта и съобщенията и от осигуряването на необходимото финансиране.

Паралелно с авиационната инфраструктура концесионерът развива и енергийните мощности на летището. Предвижда се изграждането на батерийна система с капацитет 4,18 MWh и мощност 2 MW, която ще съхранява електроенергия от новата фотоволтаична централа.

Строителството на соларната централа с мощност 5 MW започна през септември 2026 г. Съоръжението включва 8300 фотоволтаични панела, разположени върху приблизително 50 000 кв. м, и е предназначено да покрива част от собственото електропотребление на летището.

Модернизацията е подкрепена и от международно финансиране. През 2026 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) инвестира 50 млн. евро в облигации на „СОФ Кънект“ като част от финансов пакет за 450 млн. евро. Средствата са насочени към рефинансиране и бъдещи капиталови инвестиции в летищната инфраструктура.

От ЕБВР посочват, че модернизацията на Летище София има стратегическо значение за транспортната свързаност на България и развитието на икономиката. Концесионерът е собственост на френския инфраструктурен инвеститор Meridiam, а летището се управлява по дългосрочен концесионен договор от 2021 г.

Междувременно продължава подготовката за изграждането на Терминал 3. На 23 октомври започнаха предварителни строителни дейности на стойност над 7 млн. евро, включващи промени в транспортната организация, изграждане на инфраструктура и подготовка на пространството около Терминал 2. Завършването им се очаква през март 2027 г.

Инвестиционните намерения са част от цялостната трансформация на столичното летище, насочена към увеличаване на капацитета, привличане на нови авиокомпании и разширяване на авиационните услуги. Част от проектите обаче все още са на етап съгласуване и предстои да получат необходимите разрешения за реализация.

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