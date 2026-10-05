Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Любо Георгиев: Данъците на имотите да зависят от средата

Любо Георгиев: Данъците на имотите да зависят от средата

5 Октомври, 2026 10:25 613 26

  • данъци върху имотите-
  • любо георгиев-
  • софия-
  • благоустройство-
  • празни жилища

Заместник-кметът на София предлага ставките да се определят според достъпа до метро, инфраструктура, паркове и училища.

Любо Георгиев: Данъците на имотите да зависят от средата - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Данъците върху имотите да се определят според средата около сградата, а не да се увеличават еднакво за всички, предлага заместник-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев. Той направи коментара по повод обсъжданите идеи за повишаване на данъчните ставки за жилищата.

Георгиев заяви, че ставките трябва да отчитат наличието на метро, канализация, парк, училище и друга инфраструктура. По думите му така данъчната политика може да се превърне в инструмент, с който общините да насърчават или ограничават строителството и продажбата на имоти.

„Ако ги увеличаваме на калпак, това не е решение“, заяви Любо Георгиев.

Според него по-високото облагане трябва да бъде обвързано с реалните условия, от които се възползват собствениците на имоти. Той посочи, че приходите могат да се насочват към благоустройство в районите, където се събират.

Предложение за фонд „Благоустройство“

Георгиев смята, че трябва да бъде създаден Фонд „Благоустройство“. Като аргумент той посочи, че строителството на метрото се финансира с европейски средства, докато за останалата инфраструктура около новите сгради са необходими устойчиви местни приходи.

В публичния разговор за промени в данъчното облагане вече се обсъждат и по-високи ставки за второ, трето и следващи жилища. Управляващото мнозинство разглежда модел, при който размерът на данъка да зависи от броя на притежаваните имоти, но конкретни числа все още не са обявени.

Празните жилища остават извън общинската политика

Заместник-кметът заяви, че в София има много празни жилища, като значителна част от тях са ново строителство. „Инвестициите се случват в имоти“, каза Георгиев и допълни, че проблемът с необитаваните жилища в момента не е предмет на общинската политика.

Засега не са представени конкретни ставки, критерии за отделните райони или срок за промяна на правилата. Данъкът върху недвижимите имоти е местен данък, като общинските съвети определят размера му в рамките на закона.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 7 Отговор
    Навсякъде е еднаква прелест. Лятото прахоляк е пепел, зима кал до колене. Данъци за недвижим имот не трябва да има, след като общината не се грижи за благоустройството на имота, нито пък за градската инфраструктура. Васик превърна София в западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, обаче с двойно по-скъпи данъци.

    10:28 05.10.2026

  • 2 Пич

    8 2 Отговор
    Имаше едно предаване:
    Радев - Няма да вдигаме никакви данъци!
    Обещано.....!!!???

    Коментиран от #21, #22

    10:28 05.10.2026

  • 3 Аз Кочо

    10 2 Отговор
    Данъците на имотите трябва да скочат поне с 300 пр. толкова колкото искате за вашите коптори. А за всеки следващ имот да има прогресивен данък, както и данък за празен имот. Така е по света така трябва да е в България

    Коментиран от #23

    10:36 05.10.2026

  • 4 Предложение

    11 1 Отговор
    Данъците на имотите да зависят от тяхното количество. Защото имотния фонд се съсредочи в определени хора, които спокойно мога да нарека Бирници. С по много апартаменти, хора придобили ги по съмнителен начин. Да го кажем направо, много хора си изпраха парите и така вдигнаха цените на имотите, които в момента са изключително завишени и брутални, един балон с нереални цени. Хора които се възползват от нищетата на други хора, идващи към определени места да търсят препитание, вместо да се развиват всички области в държавата. И изказването на този кмет е доказателство, че опитват да разделят държавата на различни скорости, вместо да се развиват всички области.

    При над втори лии трети имот в семейство, данъците да скачат прогресивно и рязко.
    За хотелите данъците трябва да са по други изчисления. При тях пристигат гости, които рушат пътна инфраструктура, околна среда, оставят своя отпечатък. И това са много хора.

    Коментиран от #5

    10:37 05.10.2026

  • 5 В едно предаване минала седмица

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Предложение":

    Един брокер си го заяви - в Люлин и Младост някви "фондове" изкупуват стотици жилища....тия дето изпраха милиардите стс строежите на тия незаконни блокове, сега си ги иькупуват сами!?

    Коментиран от #6

    10:57 05.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "В едно предаване минала седмица":

    Така е когато четете брокерски глупости.
    Кои с а тези фондове, дай имена?
    За какво са им на тези фондове тези жилища в държава в която около 10.пр. са наематвли?

    Коментиран от #7

    10:59 05.10.2026

  • 7 По над 400 амартамента в двата квартала

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    ..са изкупени от фонд

    Коментиран от #8

    11:00 05.10.2026

  • 8 Аз Кочо

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "По над 400 амартамента в двата квартала":

    Кой фонд?!дай име на фонда?

    Коментиран от #9

    11:01 05.10.2026

  • 9 Провери си в имотния регистър

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    ..като не вярваш...фондът е на мутрите, които изпраха милиарди в незаконното строителство на блокове върху открадната от общините/ държавата земя.....друго не се строи - само блокове , дори в Бистрица вече има огромен квартал с блокове...

    Коментиран от #10, #12

    11:04 05.10.2026

  • 10 Аз Кочо

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Провери си в имотния регистър":

    Това са пак делавери с криви сметки.

    Единствената причина тези датски инвеститори да поемат този риск е залогът, че София ще изсмуче останалата част от България. Тяхното изчисление се базира на това, че макар населението на държавата да намалява, София продължава да концентрира целия капитал и младо население от провинцията. Те се надяват, че вътрешната миграция (хората, идващи от Пловдив, Варна, Бургас и по-малките градове да работят в столицата) ще бъде техният двигател, тъй като тези хора първоначално винаги живеят под наем.
    Въпреки това, границата между печалбата и тежката загуба при този модел в България е изключително тънка и пазарът лесно може да ги накаже.

    11:09 05.10.2026

  • 11 Аз кочо

    2 1 Отговор
    Аааауууу , ке ми дигнат наемо

    11:10 05.10.2026

  • 12 Аз Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Провери си в имотния регистър":

    Така че зад тези малки сделки н а няколко сгради отново се крие някаква далавера. Тоя са сгради в все още несъществуващи квартали където никой няма да наеме имот

    11:11 05.10.2026

  • 13 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    Тези сгради са в строеж

    11:11 05.10.2026

  • 14 Данъкът

    1 2 Отговор
    зависи и колко е амортизирано дадено жилище и с годините трябва да намалява. Голямото перо е такса смет. Трябваше отдавна да въведат замърсителят плаща и качествено разделно събиране на ресурси.

    11:26 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И сега е така , чичо ,

    1 0 Отговор
    за една и съща кубатура в. центъра хората плащат 650 лева , а в Надежда 175 лв. За каква среда говориш още. Селяните удариха старите софиянци наследници на старите апартаменти още преди повече от 15 години. Накъде си тръгнал?

    11:40 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Козарче

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз Кочо":

    Връщай се на село

    11:55 05.10.2026

  • 24 14/88

    0 0 Отговор
    "Данъците на имотите да зависят от средата"

    демек
    бедните квартали плащат
    богатите не плащат

    ама що ме изтрихтеИбаннахтбе

    11:56 05.10.2026

  • 25 14/88

    0 0 Отговор
    "Данъците на имотите да зависят от средата"

    демек
    бедните квартали плащат
    богатите не плащат

    ама милене що ме изтрихИбаннабе

    11:56 05.10.2026

  • 26 14/88

    0 0 Отговор
    "Данъците на имотите да зависят от средата"

    демек
    бедните квартали плащат
    богатите не плащат

    ама милене що ме изтрихИбаннабе

    11:57 05.10.2026