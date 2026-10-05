Любо Георгиев: Данъците на имотите да зависят от средата

Данъците върху имотите да се определят според средата около сградата, а не да се увеличават еднакво за всички, предлага заместник-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев. Той направи коментара по повод обсъжданите идеи за повишаване на данъчните ставки за жилищата.
Георгиев заяви, че ставките трябва да отчитат наличието на метро, канализация, парк, училище и друга инфраструктура. По думите му така данъчната политика може да се превърне в инструмент, с който общините да насърчават или ограничават строителството и продажбата на имоти.„Ако ги увеличаваме на калпак, това не е решение“, заяви Любо Георгиев.
Според него по-високото облагане трябва да бъде обвързано с реалните условия, от които се възползват собствениците на имоти. Той посочи, че приходите могат да се насочват към благоустройство в районите, където се събират.
Предложение за фонд „Благоустройство“
Георгиев смята, че трябва да бъде създаден Фонд „Благоустройство“. Като аргумент той посочи, че строителството на метрото се финансира с европейски средства, докато за останалата инфраструктура около новите сгради са необходими устойчиви местни приходи.
В публичния разговор за промени в данъчното облагане вече се обсъждат и по-високи ставки за второ, трето и следващи жилища. Управляващото мнозинство разглежда модел, при който размерът на данъка да зависи от броя на притежаваните имоти, но конкретни числа все още не са обявени.
Празните жилища остават извън общинската политика
Заместник-кметът заяви, че в София има много празни жилища, като значителна част от тях са ново строителство. „Инвестициите се случват в имоти“, каза Георгиев и допълни, че проблемът с необитаваните жилища в момента не е предмет на общинската политика.
Засега не са представени конкретни ставки, критерии за отделните райони или срок за промяна на правилата. Данъкът върху недвижимите имоти е местен данък, като общинските съвети определят размера му в рамките на закона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:28 05.10.2026
2 Пич
Радев - Няма да вдигаме никакви данъци!
Обещано.....!!!???
Коментиран от #21, #22
10:28 05.10.2026
3 Аз Кочо
Коментиран от #23
10:36 05.10.2026
4 Предложение
При над втори лии трети имот в семейство, данъците да скачат прогресивно и рязко.
За хотелите данъците трябва да са по други изчисления. При тях пристигат гости, които рушат пътна инфраструктура, околна среда, оставят своя отпечатък. И това са много хора.
Коментиран от #5
10:37 05.10.2026
5 В едно предаване минала седмица
До коментар #4 от "Предложение":Един брокер си го заяви - в Люлин и Младост някви "фондове" изкупуват стотици жилища....тия дето изпраха милиардите стс строежите на тия незаконни блокове, сега си ги иькупуват сами!?
Коментиран от #6
10:57 05.10.2026
6 Аз Кочо
До коментар #5 от "В едно предаване минала седмица":Така е когато четете брокерски глупости.
Кои с а тези фондове, дай имена?
За какво са им на тези фондове тези жилища в държава в която около 10.пр. са наематвли?
Коментиран от #7
10:59 05.10.2026
7 По над 400 амартамента в двата квартала
До коментар #6 от "Аз Кочо":..са изкупени от фонд
Коментиран от #8
11:00 05.10.2026
8 Аз Кочо
До коментар #7 от "По над 400 амартамента в двата квартала":Кой фонд?!дай име на фонда?
Коментиран от #9
11:01 05.10.2026
9 Провери си в имотния регистър
До коментар #8 от "Аз Кочо":..като не вярваш...фондът е на мутрите, които изпраха милиарди в незаконното строителство на блокове върху открадната от общините/ държавата земя.....друго не се строи - само блокове , дори в Бистрица вече има огромен квартал с блокове...
Коментиран от #10, #12
11:04 05.10.2026
10 Аз Кочо
До коментар #9 от "Провери си в имотния регистър":Това са пак делавери с криви сметки.
Единствената причина тези датски инвеститори да поемат този риск е залогът, че София ще изсмуче останалата част от България. Тяхното изчисление се базира на това, че макар населението на държавата да намалява, София продължава да концентрира целия капитал и младо население от провинцията. Те се надяват, че вътрешната миграция (хората, идващи от Пловдив, Варна, Бургас и по-малките градове да работят в столицата) ще бъде техният двигател, тъй като тези хора първоначално винаги живеят под наем.
Въпреки това, границата между печалбата и тежката загуба при този модел в България е изключително тънка и пазарът лесно може да ги накаже.
11:09 05.10.2026
11 Аз кочо
11:10 05.10.2026
12 Аз Кочо
До коментар #9 от "Провери си в имотния регистър":Така че зад тези малки сделки н а няколко сгради отново се крие някаква далавера. Тоя са сгради в все още несъществуващи квартали където никой няма да наеме имот
11:11 05.10.2026
13 Аз Кочо
11:11 05.10.2026
14 Данъкът
11:26 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И сега е така , чичо ,
11:40 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Козарче
До коментар #3 от "Аз Кочо":Връщай се на село
11:55 05.10.2026
24 14/88
демек
бедните квартали плащат
богатите не плащат
ама що ме изтрихтеИбаннахтбе
11:56 05.10.2026
25 14/88
демек
бедните квартали плащат
богатите не плащат
ама милене що ме изтрихИбаннабе
11:56 05.10.2026
26 14/88
демек
бедните квартали плащат
богатите не плащат
ама милене що ме изтрихИбаннабе
11:57 05.10.2026