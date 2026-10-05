Любо Георгиев: Данъците на имотите да зависят от средата

Данъците върху имотите да се определят според средата около сградата, а не да се увеличават еднакво за всички, предлага заместник-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев. Той направи коментара по повод обсъжданите идеи за повишаване на данъчните ставки за жилищата.

Георгиев заяви, че ставките трябва да отчитат наличието на метро, канализация, парк, училище и друга инфраструктура. По думите му така данъчната политика може да се превърне в инструмент, с който общините да насърчават или ограничават строителството и продажбата на имоти.

„Ако ги увеличаваме на калпак, това не е решение“, заяви Любо Георгиев.

Според него по-високото облагане трябва да бъде обвързано с реалните условия, от които се възползват собствениците на имоти. Той посочи, че приходите могат да се насочват към благоустройство в районите, където се събират.

Предложение за фонд „Благоустройство“

Георгиев смята, че трябва да бъде създаден Фонд „Благоустройство“. Като аргумент той посочи, че строителството на метрото се финансира с европейски средства, докато за останалата инфраструктура около новите сгради са необходими устойчиви местни приходи.

В публичния разговор за промени в данъчното облагане вече се обсъждат и по-високи ставки за второ, трето и следващи жилища. Управляващото мнозинство разглежда модел, при който размерът на данъка да зависи от броя на притежаваните имоти, но конкретни числа все още не са обявени.

Празните жилища остават извън общинската политика

Заместник-кметът заяви, че в София има много празни жилища, като значителна част от тях са ново строителство. „Инвестициите се случват в имоти“, каза Георгиев и допълни, че проблемът с необитаваните жилища в момента не е предмет на общинската политика.

Засега не са представени конкретни ставки, критерии за отделните райони или срок за промяна на правилата. Данъкът върху недвижимите имоти е местен данък, като общинските съвети определят размера му в рамките на закона.