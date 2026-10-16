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Застрояването при „Дупката“ в Студентски град се ограничава до 26 метра

Застрояването при „Дупката“ в Студентски град се ограничава до 26 метра

16 Октомври, 2026 20:37 607 7

  • студентски град-
  • дупката-
  • устройствен план-
  • софия

Новият план заменя предвидената 75-метрова сграда с възможност за строителство до 8 етажа

Застрояването при „Дупката“ в Студентски град се ограничава до 26 метра - 1
Снимка: М. Богданова ©
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Застрояването на терена на т.нар. „Дупка“ в Студентски град ще бъде ограничено до 26 метра, или около осем етажа. Общинският експертен съвет по устройство на територията прие проект за изменение на Подробния устройствен план, но окончателното му одобряване предстои с административен акт на кмета на София Васил Терзиев.

Теренът се намира в непосредствена близост до улица „8 декември“. Новият план заменя първоначално предвиденото строителство на сграда с височина 75 метра, или около 25 етажа. Според Столичната община така параметрите се привеждат в съответствие с Общия устройствен план на София.

Как се стигна до затварянето на улицата

Историята на терена започва с инвестиционно намерение от 2019 г., когато са одобрени устройствени документи, допускащи 75-метрово застрояване. Това е било в противоречие с действащия Общ устройствен план, който предвижда максимална височина от 26 метра за съответната зона.

Изкопните работи започват през 2021 г. и водят до компрометиране на прилежащия терен, пропадане на част от тротоара и застрашаване на пътното платно. Строителството е спряно, но изкопът остава, а част от улица „8 декември“ е затворена за движение.

През същата година Столичният общински съвет възлага служебно изменение на устройствения план. Следват съдебни обжалвания, възражения от собствениците и продължителни административни процедури.

Четири имота и нови строителни параметри

На 9 юни 2026 г. кметът на София възлага служебното изработване на новия план. Той предвижда обособяване на четири урегулирани поземлени имота с възможност за жилищни и общественообслужващи функции, магазини, офиси, хотел и други допустими дейности.

Проектът е съобщен на заинтересованите собственици, като в законоустановения срок не са постъпили възражения. Съгласие с него е изразил и кметът на район „Студентски“.

„Приемането на новия ПУП е ключова стъпка, но не и окончателно решение на инфраструктурния проблем“, заявиха от Столичната община.

След окончателното одобрение трябва да бъдат изпълнени административни и технически процедури за укрепване на изкопа и прилежащия терен. Целта е да бъде възстановена компрометираната улична инфраструктура и безопасно да бъде отворена затворената част от улица „8 декември“.

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София / България
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  • 4 Гост

    0 1 Отговор
    Ще ми закрият част от гледката към парка 🖕

    20:45 16.10.2026

  • 5 Аве

    2 0 Отговор
    На тези "инвеститори" и блок от 1 ет. не трябва да им разрешават, щом са компрометирали улицата и съседните терени!

    20:48 16.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    4 0 Отговор
    Накрая ще се предвижваме по покривите с перки на ъзовете като Карлсон. Най смешното е че това ще са празни коптори непродаваеми дори без пари хахаха

    20:50 16.10.2026

  • 7 Знайко

    0 0 Отговор
    Мутърите от Бароко увиснаха като прани гащи. Лапнаха спортните игрища около Бонсист за без пара и решиха да вдигат чушка до облаците. Но власта се смени и не им се получи. Сега ще ближат рани и ще свиват уши. Ако бяха спонсори на власта щяха да ги огрее. Както някой други по долу на ГМДимитров.

    21:53 16.10.2026