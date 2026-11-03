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Ръст на празните магазини на Острова

Ръст на празните магазини на Острова

3 Ноември, 2026 16:43 755 6

  • празни магазини-
  • търговски площи-
  • великобритания-
  • софия-
  • булевард витоша

Тенденцията у нас е обратната

Ръст на празните магазини на Острова - 1
Снимка: М. Богданова ©
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Почти един от всеки пет магазина в централната търговска зона на Нюпорт е празен, показва изследване на Centre for Cities. Градът оглавява класацията за най-висока незаетост във Великобритания с дял от 19%, следван от Брадфорд с 18% и Блекпул със 17,6%.

Проучването е публикувано на 10 юли 2025 г. и обхваща 63 от най-големите градове и населени места в страната. Авторите са използвали милиони анонимизирани плащания с банкови карти, данни за местните бизнес ставки и оценки за броя на свободните търговски обекти.

Centre for Cities посочва три основни причини за разликите. Първата е ниската покупателна способност на местното население. Втората е прекомерното количество търговски площи спрямо броя на потенциалните клиенти. Третата е изтичането на потребителски разходи към по-големи близки градове.

Нюпорт и Брадфорд губят близо 5% от разходите за покупки в централните си търговски зони към Кардиф и Лийдс. При Биркенхед делът на средствата, насочени към Ливърпул, достига 7,5%.

По-успешните централни части са променили предназначението на част от магазините и са увеличили дела на заведенията и услугите. В Йорк и Единбург една четвърт от разходите са за храна, докато в Брадфорд, Стоук и Уигън делът е около 10%.

„Центровете, които изпитват затруднения, са пренаситени с магазини и в тях няма достатъчно хора“, заявява Андрю Картър, главен изпълнителен директор на Centre for Cities.

София остава пазар с ниска незаетост

Данните за България показват различна картина, макар че не са напълно съпоставими с британското изследване. В София делът на свободните търговски площи по булевард „Витоша“ е 2,7% през първата половина на 2026 г., като 40% от незаетите площи са концентрирани в един магазин.

В утвърдените търговски центрове средното ниво на незаетост е 2,3%, а в действащите търговски паркове свободните пространства са почти нулеви. На булевард „Витоша“ са разположени 31 300 квадратни метра търговски площи, а петте действащи търговски парка в столицата предлагат общо 123 000 квадратни метра.

Първокласният наем в София достига 59 EUR на квадратен метър месечно за главна търговска улица, 46 EUR за търговски център и 13 EUR за търговски парк. Colliers отчита и развитие на проекти със смесено предназначение, които съчетават магазини, жилища и офиси.

Тези стойности не дават основание за пряко сравнение между целия британски и български пазар, тъй като британското проучване измерва централни търговски зони в 63 града, а наличните български данни са основно за модерни търговски площи в София. В използваните източници няма национален показател за незаетостта на всички магазини по търговските улици в България.

Centre for Cities препоръчва при трайно висока незаетост централните части да бъдат преструктурирани с повече жилища и офиси, по-добра градска среда и по-малко търговски обекти. Според организацията привличането на посетители трябва да започне с по-добри условия за живеещите и работещите в градските центрове.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


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  • 2 1488

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    🤣😂😅

    16:47 03.11.2026

  • 3 Да бе!

    5 0 Отговор
    Те чакат помощи от Сомалия, какви магазини! Всичко се разграбва още от камионите!

    16:58 03.11.2026

  • 4 Само питам

    5 1 Отговор
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    17:06 03.11.2026

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    Скоро и тук ще го наблюдаваме

    17:07 03.11.2026

  • 6 Кой е луд да наема магазин

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    В магазините по улиците се нарушава анонимността на клиентите

    17:14 03.11.2026