Силен интерес към жилища в близост до Бургас (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двустаен апартамент в затворен комплекс в Черноморец. Имотът, чиято разгъната застроена площ е 78 кв.м, се състои от отделна спалня, просторна дневна с напълно оборудван кухненски кът и две тераси. А комплексът разполага с голям басейн, детски басейн, ресторант, зони за отдих и детска площадка за игра.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg