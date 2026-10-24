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Силен интерес към жилища в близост до Бургас (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Силен интерес към жилища в близост до Бургас (ВИДЕО)

24 Октомври, 2026 08:30 484 7

  • imot.bg-
  • жилище-
  • черноморец-
  • затворен комплекс

Двустаен апартамент в Черноморец се продава срещу 150 000 евро

Силен интерес към жилища в близост до Бургас (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двустаен апартамент в затворен комплекс в Черноморец. Имотът, чиято разгъната застроена площ е 78 кв.м, се състои от отделна спалня, просторна дневна с напълно оборудван кухненски кът и две тераси. А комплексът разполага с голям басейн, детски басейн, ресторант, зони за отдих и детска площадка за игра.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    4 0 Отговор
    и от кого този силен интерес ?

    08:33 24.10.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Според кой бе...?!
    Според продавачите ли??!

    08:38 24.10.2026

  • 3 Българин

    4 0 Отговор
    Понеже имот.бг е слаб сайт и му правят реклама, това е всичко. Аз всеки ден обновявам нашите обяви и интересът е почти нулев. Тук цените не са надути като в София с 150%. Уви хората си мислят, че и на морето ги цакат, а реално собствениците искат едни париии.

    08:42 24.10.2026

  • 4 Кочо

    5 0 Отговор
    Страшен интерес. И това са офертни цени. Надути.

    08:44 24.10.2026

  • 5 Жива да ни бях

    3 0 Отговор
    Това да не е Монте Карло с тези безумни цени?

    08:47 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТО М. РУДНИК Е НАЙ

    1 0 Отговор
    Близо до Бургас а цените за двустаен не надхвърлят 80 хиляди. Пълна тъпотия сте писали.

    08:52 24.10.2026