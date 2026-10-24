Силен интерес към жилища в близост до Бургас (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двустаен апартамент в затворен комплекс в Черноморец. Имотът, чиято разгъната застроена площ е 78 кв.м, се състои от отделна спалня, просторна дневна с напълно оборудван кухненски кът и две тераси. А комплексът разполага с голям басейн, детски басейн, ресторант, зони за отдих и детска площадка за игра.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
08:33 24.10.2026
2 Пич
Според продавачите ли??!
08:38 24.10.2026
3 Българин
08:42 24.10.2026
4 Кочо
08:44 24.10.2026
5 Жива да ни бях
08:47 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТО М. РУДНИК Е НАЙ
08:52 24.10.2026