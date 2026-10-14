Продават емблематична винарска изба за 1,66 милиона евро

Винарска изба „Розова долина“ в град Баня е обявена за продажба от банка. Офертната цена, посочена в най-големия сайт за имоти у нас imot.bg, е 1 662 000 EUR. Обектът се предлага с оборудване за производство на бяло и червено вино, както и на ракия.

Избата е наследник на някогашното предприятие „Винпром Баня“, известно с виното от сорта „Карловски мискет“. След приватизацията през 90-те години управлението е поето от акционерно дружество. По-късно винарната се свързва с името на Симеон Сакскобургготски, чийто дворец се намира в непосредствена близост до производствената площадка.

За определен период по предложение на „Розова долина“ някои от вината са носили личния герб на Сакскобургготски. Сред известните гости, опитвали вина на избата, са кралицата на Дания Маргрете Втора и съпругът ѝ принц консорт Хенрик. Те посещават тракийския култов комплекс край Старосел на 19 октомври 2000 г.

Производствената площадка се намира в северната част на Баня, на пътя Пловдив-Калофер. Тя включва дворно място с площ 8881 кв.м, предназначено за обслужващ железопътен коловоз, и основен производствен терен с площ 38 845 кв.м.

В основния терен са изградени общо 18 сгради с разгъната застроена площ от 19 753 кв. м. Имотът разполага с необходимите машини и оборудване за производство на различни видове вина и ракия, както и със собствена пречиствателна станция.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg