Новини
Имоти »
Продават емблематична винарска изба за 1,66 милиона евро
  Тема: Недвижими имоти

Продават емблематична винарска изба за 1,66 милиона евро

14 Октомври, 2026 13:35 925 7

  • винарска изба-
  • розова долина-
  • баня-
  • карловски мискет-
  • имоти-
  • imot.bg

Обектът в Баня е наследник на „Винпром Баня“ и разполага с 18 сгради върху производствен терен от 38 845 кв. м

Продават емблематична винарска изба за 1,66 милиона евро - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Винарска изба „Розова долина“ в град Баня е обявена за продажба от банка. Офертната цена, посочена в най-големия сайт за имоти у нас imot.bg, е 1 662 000 EUR. Обектът се предлага с оборудване за производство на бяло и червено вино, както и на ракия.

Избата е наследник на някогашното предприятие „Винпром Баня“, известно с виното от сорта „Карловски мискет“. След приватизацията през 90-те години управлението е поето от акционерно дружество. По-късно винарната се свързва с името на Симеон Сакскобургготски, чийто дворец се намира в непосредствена близост до производствената площадка.

За определен период по предложение на „Розова долина“ някои от вината са носили личния герб на Сакскобургготски. Сред известните гости, опитвали вина на избата, са кралицата на Дания Маргрете Втора и съпругът ѝ принц консорт Хенрик. Те посещават тракийския култов комплекс край Старосел на 19 октомври 2000 г.

Производствената площадка се намира в северната част на Баня, на пътя Пловдив-Калофер. Тя включва дворно място с площ 8881 кв.м, предназначено за обслужващ железопътен коловоз, и основен производствен терен с площ 38 845 кв.м.

В основния терен са изградени общо 18 сгради с разгъната застроена площ от 19 753 кв. м. Имотът разполага с необходимите машини и оборудване за производство на различни видове вина и ракия, както и със собствена пречиствателна станция.

Продават емблематична винарска изба за 1,66 милиона евро

Продават емблематична винарска изба за 1,66 милиона евро

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Карлово / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И половината

    8 0 Отговор
    от парите не си струва !

    13:37 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    5 1 Отговор
    СЛЕД 26 ГОДИНИ СЕ РАЗБРА ,ЧЕ САКСКОБУРГОТСКИ Е ИМАЛ ДЯЛ ВЪВ ВИНАРНАТА.КАБЕРНЕ СОВИНЬОН Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ ХУБАВО ВИНО.НАЗДРАВЕ НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ВИНО.👏❤️👍

    13:40 14.10.2026

  • 4 Ще я продават

    9 1 Отговор
    На ул Витоша в София няма магазин за българско вино само вина от чужбина

    13:43 14.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Че това струва колкото един апартамент в София

    13:52 14.10.2026

  • 6 дедо

    0 1 Отговор
    Май няма кой да работи там...

    14:10 14.10.2026

  • 7 Странно!

    0 0 Отговор
    На кой ли му е притрябвала тази стара купчина скрап? Преди 20 години индианците се зареждаха с брикети и джилязу оттам. Никой не реагираше на сигналите, щото гледаха на това като социална помощ за електората...

    14:17 14.10.2026