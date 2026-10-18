Интерес към къщи ново строителство сред природата (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща сред природата в района на Габрово. Едноетажната постройка е с разгъната застроена площ от 185 кв.м, а дворът е 850 кв.м. Състои се от просторен и слънчев хол (дневна с панорамни френски прозорци), 3 самостоятелни спални, 2 бани с тоалетни, 1 мокро помещение и склад / килер Гараж: 45 кв.м с автоматична ролетна врата.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имотен балон
Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.
10:34 18.10.2026
2 Гост
Колко сделки са сключени?
Съпоставете ги с миналите години.
10:37 18.10.2026
3 Пич
Сега можете да си поръчате от турските сглобяеми къщи, които са превъзходно качество, и окол двеста квадрата ще ви струват приблизително сто хиляди евро до ключ!!!
10:38 18.10.2026
4 сред
10:39 18.10.2026
5 Питанчев
10:52 18.10.2026
6 Аз Кочо
Интересът е за факти понеже получават комисионна както и за продавача който се опитва да се отърве. А не че има интерес към имотите в България хаха
Мнооого пошло и евтино ....
11:00 18.10.2026