Интерес към къщи ново строителство сред природата (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща сред природата в района на Габрово. Едноетажната постройка е с разгъната застроена площ от 185 кв.м, а дворът е 850 кв.м. Състои се от просторен и слънчев хол (дневна с панорамни френски прозорци), 3 самостоятелни спални, 2 бани с тоалетни, 1 мокро помещение и склад / килер Гараж: 45 кв.м с автоматична ролетна врата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg