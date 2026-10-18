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Интерес към къщи ново строителство сред природата (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интерес към къщи ново строителство сред природата (ВИДЕО)

18 Октомври, 2026 10:33 651 6

  • imot.bg-
  • къща-
  • габрово

Къща в района на Габрово се оферира за 330 000 евро

Интерес към къщи ново строителство сред природата (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща сред природата в района на Габрово. Едноетажната постройка е с разгъната застроена площ от 185 кв.м, а дворът е 850 кв.м. Състои се от просторен и слънчев хол (дневна с панорамни френски прозорци), 3 самостоятелни спални, 2 бани с тоалетни, 1 мокро помещение и склад / килер Гараж: 45 кв.м с автоматична ролетна врата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имотен балон

    4 0 Отговор
    Пазарът на имоти в България е силно изкривен и нереален с брутални надценки, вследствие на огромното изпиране на пари, което беше осъществено. Хора с мръсни и укрити пари, от корупция и какво ли не. Изкупиха апартаментите на килограм, по цели сгради. С което се навреди на обикновения купувач, който не може да си позволи тези цени. Затова данъците за имоти трябва да се вдигне в ПЪТИ на основата на количество, над втори, трети апартамент, прогресивни данъци. Защото се превърнаха в Бирници!

    Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.

    10:34 18.10.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Дефинирайте "интерес".
    Колко сделки са сключени?
    Съпоставете ги с миналите години.

    10:37 18.10.2026

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Тези са зацикли извън времето и пространството!!!
    Сега можете да си поръчате от турските сглобяеми къщи, които са превъзходно качество, и окол двеста квадрата ще ви струват приблизително сто хиляди евро до ключ!!!

    10:38 18.10.2026

  • 4 сред

    3 0 Отговор
    природата...Смешки жалки.Сменяш статут на земята , изсичаш всичко в радиус , сипваш бетона, и ми говориш за природа.По морето беше така преди 20 г. сега как е?330к?! В произволна западна страна с тези пари си купуваш не само място за живеене , а по-висок жизнен стандарт.Сменете дилъра.

    10:39 18.10.2026

  • 5 Питанчев

    1 0 Отговор
    Много има зампродан. А клиенти нула. Продавачите търсят панически клиенти. Но кинтите свършиха и сега олелеееее. Какво ще го правим този бетон и тулии?

    10:52 18.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    1 0 Отговор
    Занчи сега разбирам че заглавията ИНТЕРЕС КЪМ ...всъщност са за платените обяви от собствениците на тези имоти. Хахах

    Интересът е за факти понеже получават комисионна както и за продавача който се опитва да се отърве. А не че има интерес към имотите в България хаха

    Мнооого пошло и евтино ....

    11:00 18.10.2026