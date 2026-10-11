Новини
Имоти »
Интересът към морските ваканционни имоти остава висок (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интересът към морските ваканционни имоти остава висок (ВИДЕО)

11 Октомври, 2026 08:05 471 3

  • imot.bg-
  • слънчев бряг-
  • жилище

Срещу 55 000 евро може да придобиете 2-стаен апартамент в Слънчев бряг

Интересът към морските ваканционни имоти остава висок (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в курорта "Слънчев бряг". Намира се в затворен комплекс, разположен на 3 км от центъра на курорта. Състои се от светла всекидневна, спалня, баня с тоалетна и тераса с гледка към басейна и двора. На територията на комплекса има пет басейна, няколко спортни площадки, супермаркет, ресторант, детски площадки, мини голф игрища.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Какъв интерес, освен от някой, който няма никаква финансова грамотност?
    А ако го разгледаме като място за почивка - за 55 000 евро не сам, а с някоя красавица ще почиваш години наред на различни интересни дестинации!

    08:20 11.10.2026

  • 2 Смех

    2 0 Отговор
    Смешни сте с тези статии.

    08:28 11.10.2026

  • 3 Здравейте

    0 0 Отговор
    А таксите, що не кажете нещо и за тях. Да ,за същите онези къде само с таксата можеш да си платиш лятната почивка в някой хотел.

    08:51 11.10.2026