Интересът към морските ваканционни имоти остава висок (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в курорта "Слънчев бряг". Намира се в затворен комплекс, разположен на 3 км от центъра на курорта. Състои се от светла всекидневна, спалня, баня с тоалетна и тераса с гледка към басейна и двора. На територията на комплекса има пет басейна, няколко спортни площадки, супермаркет, ресторант, детски площадки, мини голф игрища.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg