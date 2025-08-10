Гърците масово проверяват имотите на чужденците в страната

Агенцията по приходите в Гърция започва проверки на чужденците, които притежават имоти в страната и има съмнение, че ги отдават под наем без да плашат данъци.
Поводът е протест на собственици на частни квартири в Аспровалта, уточнява БНР. Съгласно репортаж на държавната телевизия ЕРТ има официално оплакване до финансовите служби, че чужденци, предимно от балканските страни, отдават под наем имоти на свои сънародници в Аспровалта без да плащат данъци. Собствениците на частни квартири в туристическия град отчитат значителен спад на клиентите, което според тях се дължи на нелоялна конкуренция от страна на собственици от балканските страни, се посочва в жалбата.
По данни на местните брокери българите в последните пет години са закупили десетки имоти в района на Аспровалта от апартаменти до вили.
Много от българските граждани дават обяви, че отдават имота си под наем за сезона чрез различни платформи, включително и в специални групи във Фейсбук. Гръцките власти въведоха допълнителна регулация на този пазар, за да спрат укриването на приходи и неплащане на данъци. Глобите започват от 5 хиляди евро и се удвояват при следващо нарушение, посочват адвокати.
Проверките на частните квартири се извършват активно не само в Аспровалта, но и в цяла Северна Гърция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #4
11:06 10.08.2025
2 АНОНИМЕН
11:10 10.08.2025
3 Факт
11:20 10.08.2025
4 Абе
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Братчет ти ко ми са прайш на българин ,като си маалата
11:22 10.08.2025
5 Хан Крум
11:22 10.08.2025
6 Za мнооогоя лева
Повечето се отдават ПОД наем на Украйнци,Поляци,Румънци а ПОДставени ДС лица българи им въртят имотите
БЕЗ да плащат ДДС и данъци
Коментиран от #8
11:28 10.08.2025
7 Хахахаха
Коментиран от #10
11:29 10.08.2025
8 Хахахаха
До коментар #6 от "Za мнооогоя лева":Ясно. Путлера ши въ асвабаждава!
11:30 10.08.2025
9 Ами проверете банките им
11:41 10.08.2025
10 Тракиец
До коментар #7 от "Хахахаха":Ти може да си нямал, вероятно и сега нямаш
11:42 10.08.2025
11 Za мнооогоя лева
а 50 БГ бизнесмена като Данчо Ментата ДПС НН ,Румен Гайтански-Вълка,Делян Пеевски,Пътя на Копринките имат ХОТЕЛИ и ЯХТИ в Халкидики ,Солун Атина на стойност 1 МИЛИАРД евра
11:45 10.08.2025