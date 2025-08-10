Новини
Гърците масово проверяват имотите на чужденците в страната



10 Август, 2025

Съмненията са, че могат да ги отдават под наем без да плащат данъци

Агенцията по приходите в Гърция започва проверки на чужденците, които притежават имоти в страната и има съмнение, че ги отдават под наем без да плашат данъци.

Поводът е протест на собственици на частни квартири в Аспровалта, уточнява БНР. Съгласно репортаж на държавната телевизия ЕРТ има официално оплакване до финансовите служби, че чужденци, предимно от балканските страни, отдават под наем имоти на свои сънародници в Аспровалта без да плащат данъци. Собствениците на частни квартири в туристическия град отчитат значителен спад на клиентите, което според тях се дължи на нелоялна конкуренция от страна на собственици от балканските страни, се посочва в жалбата.

По данни на местните брокери българите в последните пет години са закупили десетки имоти в района на Аспровалта от апартаменти до вили.

Много от българските граждани дават обяви, че отдават имота си под наем за сезона чрез различни платформи, включително и в специални групи във Фейсбук. Гръцките власти въведоха допълнителна регулация на този пазар, за да спрат укриването на приходи и неплащане на данъци. Глобите започват от 5 хиляди евро и се удвояват при следващо нарушение, посочват адвокати.

Проверките на частните квартири се извършват активно не само в Аспровалта, но и в цяла Северна Гърция.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    
    КАК ЩЕ ПУСНА ЦИГАНИН В ИМОТА В ГЪРЦИЯ ?

    

    11:06 10.08.2025

  2 АНОНИМЕН

    
    Да предупредя! След отпадането на "Шенген" гърците са се овълчили страшно! Забравете за безплатната сянка само срещу консумация...Най-евтината "дрънкулка" от улицата е минимум 2 Евро! В ресторантите те цакат със сметката показвана само на келнерския таблет, а за хартиена разпечатка се правят на глухи!

    11:10 10.08.2025

  3 Факт

    
    Все по-малко ходим там, гърците вдигнаха цените. Цели села ги дават под наем, а са далече от плажа. Наеми, данъци, в гърция 24% ддс, България 9.

    11:20 10.08.2025

  4 Абе

    

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Братчет ти ко ми са прайш на българин ,като си маалата

    11:22 10.08.2025

  5 Хан Крум

    
    Страшно нещо са византийците

    11:22 10.08.2025

  6 Za мнооогоя лева

    
    Във България ИМА 400.000 ИМОТА на РУСНАЦИ по Морето
    Повечето се отдават ПОД наем на Украйнци,Поляци,Румънци а ПОДставени ДС лица българи им въртят имотите
    БЕЗ да плащат ДДС и данъци

    

    11:28 10.08.2025

  7 Хахахаха

    
    Ейййййй пустия ЕС, по комунизма нямахме такива проблеми с имоти в Гърция! Тогава нямахме имоти там.

    

    11:29 10.08.2025

  8 Хахахаха

    

    До коментар #6 от "Za мнооогоя лева":

    Ясно. Путлера ши въ асвабаждава!

    11:30 10.08.2025

  9 Ами проверете банките им

    
    А бе я проверете гръцките банки тук, имам една информация, че източват по 30 милиарда активи всяка години, да не се бърка с печалбата от 3 милиарда. В Елада няма такса за сметка, каквато гръците искат тук!

    11:41 10.08.2025

  10 Тракиец

    

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Ти може да си нямал, вероятно и сега нямаш

    11:42 10.08.2025

  11 Za мнооогоя лева

    
    20.000 НГ граждани ИМАТ имоти в Северна Гърция предимно софийски Нотариуси,съдии и съдийки от СГС-Софийски Градски СЪД,Главни прокурори от Волуяк,Митични МИТНИЧАРИ от порт Бургас и ГКПП Капитан Андреево,ГКПП Кулата,анти специалисти работещи за Израелски и Индийски мошеници,служители от Министерства членуващи в ГЕРБ ДПС
    а 50 БГ бизнесмена като Данчо Ментата ДПС НН ,Румен Гайтански-Вълка,Делян Пеевски,Пътя на Копринките имат ХОТЕЛИ и ЯХТИ в Халкидики ,Солун Атина на стойност 1 МИЛИАРД евра

    11:45 10.08.2025