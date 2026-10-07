Данък „празен имот“ може да раздвижи жилищния пазар

Въвеждането на специален данък върху жилищата, които стоят необитаеми с години, може да извади част от т.нар. „тъмни прозорци“ на пазара и да увеличи предлагането в големите градове. Идеята коментира Николай Господинов, собственик и управител на агенция за недвижими имоти, на фона на подготвяните данъчни промени за 2027 г.
Според него по-съществен ефект върху жилищния пазар би имал именно данъкът върху празните имоти, а не само общото повишаване на данъчните оценки. "Много жилища в големите градове остават необитаеми за дълъг период от време – пазят се като инвестиция, за деца или наследници или просто не се използват. Част от имотите формално изглеждат необитаеми, въпреки че на практика се отдават под наем, без тези доходи да бъдат декларирани", посочва Господинов.
По-висок данък, ако жилището стои празно
Идеята е имот, който не е основно жилище и не се използва, да бъде облаган значително по-тежко. Подобна мярка би дала икономически стимул на собствениците или да продадат жилището, или да го отдадат под наем. Това би могло да увеличи реалното предлагане без необходимост от ново строителство. Ефектът обаче ще зависи от конкретните правила – включително как държавата или общините ще установяват дали дадено жилище действително е необитаемо.
Темата идва в момент, когато цените на жилищата продължават да растат значително. Последните данни на НСИ показват увеличение от 14,8% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., като при съществуващите жилища поскъпването достига 16,3%. Спрямо предходното тримесечие ръстът за страната е 6,2%.
Данъчните оценки тръгват нагоре
Отделно Министерството на финансите предлага поетапно актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти. Представеният вариант предвижда увеличение спрямо базата от 2026 г. с 30% през 2027 г., последвано от още по 35% от първоначалната база през 2028 и 2029 г. Така общото увеличение за тригодишния период би достигнало 100%.
Според Господинов, подобно увеличение само по себе си едва ли ще промени сериозно поведението на собствениците. Ако например годишният данък върху даден имот е 100 EUR, сравнително умереното му увеличение не би било достатъчно, за да накара собственика да продаде или отдаде жилището. въпросът е какво ще стане с жилищата в центъра на София, например, където към момента данък "Сгради" и такса "Смет" достигат 320 EUR.
От Института за пазарна икономика също отбелязват, че данъчните оценки в много случаи изостават значително от пазарните цени и актуализирането им е необходимо. Според ИПИ обаче само тази мярка няма да реши проблемите с общинските приходи. Данните, цитирани от института, показват 81,3% събираемост на данъка върху недвижимите имоти през 2025 г.
Ескроу сметки срещу сделки „на данъчна оценка“
Другата идея, която според Господинов би могла да внесе повече прозрачност, е използването на доверителни, или ескроу сметки, при сделките с недвижими имоти.
При подобен механизъм парите на купувача се държат от независима страна до изпълнението на предварително определени условия по сделката. Според експерта това би помогнало за ограничаване на практиките част от реално договорената цена да остава извън официално декларираната стойност на сделката.
Паралелно с това се обсъждат промени в Закона за ДДС, насочени срещу схеми при продажбата на ново строителство. Сред посочените от Министерството на финансите проблеми са случаи, при които голям брой имоти се продават в рамките на кратък период по начин, позволяващ да бъде избегната регистрация и начисляването на ДДС.
Ще поевтинеят ли жилищата?
Данъкът върху празните жилища теоретично може да увеличи броя на имотите, предлагани за продажба и отдаване под наем. Това би намалило част от натиска, породен от ограниченото предлагане, особено в София и другите големи градове.
Сам по себе си подобен налог обаче не гарантира спад на цените. Цената на жилищата зависи едновременно от доходите, достъпа до ипотечно кредитиране, лихвите, инвестиционното търсене, новото строителство, демографските процеси и предлагането в конкретните градове.
По тази причина съществен ще бъде не само размерът на евентуалния данък, но и начинът, по който ще бъде определено кое жилище е „празно“. Именно това би решило дали мярката ще освободи реално жилищен фонд, или просто ще увеличи данъчната тежест върху собствениците.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😡😡😡😡
Коментиран от #4
09:25 07.10.2026
2 Аз Кочо
Само глупакът се опитва да хване падащ нож без да се пореже хайайа
Коментиран от #33
09:28 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
До коментар #1 от "😡😡😡😡":Един военен диктатор може да издевателства над туземците, както си иска. Да си бяхте избрали за диктатор лекар като в Хаити.
Коментиран от #17
09:30 07.10.2026
5 Зъл пес
09:30 07.10.2026
6 СЕЛЯНИН
Но не е истинската цел намаляване на натиска от цените.
Само с последния транш за Украйна, можеха да построят нов град !
Коментиран от #11
09:30 07.10.2026
7 след данък ракия следва:
09:31 07.10.2026
8 Тръпчо
До коментар #3 от "Аферим, машаала":Такава данъчна тежест има по цял свят, а данъчната тежест в България сравнена с цените които искате за вашите коптори е смешна. Тепърва ще разбирате що е то данъчна тежест хаха
09:32 07.10.2026
9 след данък ракия следва:
До коментар #3 от "Аферим, машаала":ами ас имам пари си плащам данъка!!!!
ти като си беден и нямаш пари заминавай на площада да скачаш за банани
09:32 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трол
09:34 07.10.2026
14 Много смешно
Коментиран от #18, #21
09:38 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това е популизъм
09:39 07.10.2026
17 😔😔😔😔
До коментар #4 от "честен ционист":Ех, ЧЕСТЕН ционист, у нас
ЧЕСТНИ избори е като на улицата
ЧЕСТНА мутреса😉
Толкова за кой кого избрал😉
09:39 07.10.2026
18 Аз Кочо
До коментар #14 от "Много смешно":По сметката ти за ток. Като не върти електромера ти три месеца знапи си празен. Отделно домоуправителитрнса длъжни да водят регистър на лицата обитаващи имотите в сградите. Хахах
Не го мисли ще те намерят да си платиш
Коментиран от #25
09:40 07.10.2026
19 Подготвя
09:40 07.10.2026
20 Амадо
09:42 07.10.2026
21 Така де
До коментар #14 от "Много смешно":И аз това пишех. Това е просто неработещи, целта е ясна. Просто да не работи и за отклоняване на вниманието. Не искат да наложат мерки, с които наистина да решат проблемите с необосновано високите цени на имоти. Както и срещу онези, които си изпраха парите.
Коментиран от #23
09:42 07.10.2026
22 Роки
09:44 07.10.2026
23 Аз Кочо
До коментар #21 от "Така де":По сметката ти за ток. Като не върти електромера ти три месеца значи си празен. Отделно домоуправителите са длъжни да водят регистър на лицата обитаващи имотите в сградите. Хахах
Не го мисли ще те намерят да си платиш
09:45 07.10.2026
24 Трътлю
09:48 07.10.2026
25 Не работи
До коментар #18 от "Аз Кочо":Дърва, газова печка, хладилник, телевизор? Някои входове от нахалство изискват да се заплаща за поне 1 обитател най-малко, няма значение, че няма никой. Това е умишлено неработеща идея!
Коментиран от #39, #43
09:48 07.10.2026
26 1944
09:49 07.10.2026
27 Рюте
09:52 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Добре,де
09:56 07.10.2026
30 В момента С€Р@
09:56 07.10.2026
31 Регистър
Коментиран от #37
09:58 07.10.2026
32 Лавандула
10:02 07.10.2026
33 хихи
До коментар #2 от "Аз Кочо":идва фонд милярден капитал изкупура няколко хиляди жилища и ги дава под наем. Наемите скачат съобразно монополиста - Испански вариант...
Коментиран от #42
10:04 07.10.2026
34 Кеворк Армяночутуран
10:05 07.10.2026
35 Мими
10:07 07.10.2026
36 Али Гатор
10:15 07.10.2026
37 Дядо ви
До коментар #31 от "Регистър":Звучи логично колега, според мен основното е да се дере кожата на хората и да се смуче кръв. Пълна смешка и подигравка е, че подобен данък щял да свали цените на имотите. Ако някое семейство е спестявало и/или купи на кредит дом за децата си защо трябва да бъдат ограбвани и наказвани? Дори и хората, които просто си защитават спестяванията от инфлация чрез покупка на имоти не бива да бъдат наказвани. Строителния сектор е един от основните двигатели на икономиката. Високите цени на имотите са обусловени от липсата други по-доходни/изгодни инструменти за влагане на финансови средства. А също и от народопсихологията у нас.
10:19 07.10.2026
38 Троян
10:24 07.10.2026
39 Аз Кочо
До коментар #25 от "Не работи":Домоуправител, съседи
10:25 07.10.2026
40 Буба шпек
10:29 07.10.2026
41 Георги
10:33 07.10.2026
42 Глупости
До коментар #33 от "хихи":400 апартамента в непостроени сгради извън София инвестиция която ще пропадне хаха
10:58 07.10.2026
43 Глупости
До коментар #25 от "Не работи":Пробвай и ще разбереш хахаха
11:00 07.10.2026