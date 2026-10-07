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Данък „празен имот“ може да раздвижи жилищния пазар

Данък „празен имот“ може да раздвижи жилищния пазар

7 Октомври, 2026 09:21 1 405 43

  • имоти-
  • празни жилища-
  • данъчна оценка-
  • данъци-
  • повишаване-
  • николай господинов

Предлага се поетапно увеличение на данъчните оценки с до 100% през идните 3 години

Данък „празен имот“ може да раздвижи жилищния пазар - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на специален данък върху жилищата, които стоят необитаеми с години, може да извади част от т.нар. „тъмни прозорци“ на пазара и да увеличи предлагането в големите градове. Идеята коментира Николай Господинов, собственик и управител на агенция за недвижими имоти, на фона на подготвяните данъчни промени за 2027 г.

Според него по-съществен ефект върху жилищния пазар би имал именно данъкът върху празните имоти, а не само общото повишаване на данъчните оценки. "Много жилища в големите градове остават необитаеми за дълъг период от време – пазят се като инвестиция, за деца или наследници или просто не се използват. Част от имотите формално изглеждат необитаеми, въпреки че на практика се отдават под наем, без тези доходи да бъдат декларирани", посочва Господинов.

По-висок данък, ако жилището стои празно

Идеята е имот, който не е основно жилище и не се използва, да бъде облаган значително по-тежко. Подобна мярка би дала икономически стимул на собствениците или да продадат жилището, или да го отдадат под наем. Това би могло да увеличи реалното предлагане без необходимост от ново строителство. Ефектът обаче ще зависи от конкретните правила – включително как държавата или общините ще установяват дали дадено жилище действително е необитаемо.

Темата идва в момент, когато цените на жилищата продължават да растат значително. Последните данни на НСИ показват увеличение от 14,8% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., като при съществуващите жилища поскъпването достига 16,3%. Спрямо предходното тримесечие ръстът за страната е 6,2%.

Данъчните оценки тръгват нагоре

Отделно Министерството на финансите предлага поетапно актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти. Представеният вариант предвижда увеличение спрямо базата от 2026 г. с 30% през 2027 г., последвано от още по 35% от първоначалната база през 2028 и 2029 г. Така общото увеличение за тригодишния период би достигнало 100%.

Според Господинов, подобно увеличение само по себе си едва ли ще промени сериозно поведението на собствениците. Ако например годишният данък върху даден имот е 100 EUR, сравнително умереното му увеличение не би било достатъчно, за да накара собственика да продаде или отдаде жилището. въпросът е какво ще стане с жилищата в центъра на София, например, където към момента данък "Сгради" и такса "Смет" достигат 320 EUR.

От Института за пазарна икономика също отбелязват, че данъчните оценки в много случаи изостават значително от пазарните цени и актуализирането им е необходимо. Според ИПИ обаче само тази мярка няма да реши проблемите с общинските приходи. Данните, цитирани от института, показват 81,3% събираемост на данъка върху недвижимите имоти през 2025 г.

Ескроу сметки срещу сделки „на данъчна оценка“

Другата идея, която според Господинов би могла да внесе повече прозрачност, е използването на доверителни, или ескроу сметки, при сделките с недвижими имоти.

При подобен механизъм парите на купувача се държат от независима страна до изпълнението на предварително определени условия по сделката. Според експерта това би помогнало за ограничаване на практиките част от реално договорената цена да остава извън официално декларираната стойност на сделката.

Паралелно с това се обсъждат промени в Закона за ДДС, насочени срещу схеми при продажбата на ново строителство. Сред посочените от Министерството на финансите проблеми са случаи, при които голям брой имоти се продават в рамките на кратък период по начин, позволяващ да бъде избегната регистрация и начисляването на ДДС.

Ще поевтинеят ли жилищата?

Данъкът върху празните жилища теоретично може да увеличи броя на имотите, предлагани за продажба и отдаване под наем. Това би намалило част от натиска, породен от ограниченото предлагане, особено в София и другите големи градове.

Сам по себе си подобен налог обаче не гарантира спад на цените. Цената на жилищата зависи едновременно от доходите, достъпа до ипотечно кредитиране, лихвите, инвестиционното търсене, новото строителство, демографските процеси и предлагането в конкретните градове.

По тази причина съществен ще бъде не само размерът на евентуалния данък, но и начинът, по който ще бъде определено кое жилище е „празно“. Именно това би решило дали мярката ще освободи реално жилищен фонд, или просто ще увеличи данъчната тежест върху собствениците.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😡😡😡😡

    27 5 Отговор
    Що не върнат и ЕРГЕНСКИЯ данък😡😡😡😡

    Коментиран от #4

    09:25 07.10.2026

  • 2 Аз Кочо

    18 2 Отговор
    Хаха, естествено че ще го раздвижи.защото сега е умрял. С данък празен имот ще има още повече обяви, НО не забравяйте че когато има голямо предлагане има спад на цените а когато има спад на цените никой не купува защото чака още по ниски цени
    Само глупакът се опитва да хване падащ нож без да се пореже хайайа

    Коментиран от #33

    09:28 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "😡😡😡😡":

    Един военен диктатор може да издевателства над туземците, както си иска. Да си бяхте избрали за диктатор лекар като в Хаити.

    Коментиран от #17

    09:30 07.10.2026

  • 5 Зъл пес

    23 4 Отговор
    Ненаяли се мизерници.А да видим с колко ще повишите заплатите си.

    09:30 07.10.2026

  • 6 СЕЛЯНИН

    18 8 Отговор
    С подаръците дадени под формата на пари, заеми и техника....в Европа можеха да построят цели градове, чиито жилища да раздават безплатно.
    Но не е истинската цел намаляване на натиска от цените.
    Само с последния транш за Украйна, можеха да построят нов град !

    Коментиран от #11

    09:30 07.10.2026

  • 7 след данък ракия следва:

    24 3 Отговор
    освен данък празен имот, трябва да има и данък вила! данък пълен имот , данък що имаш имот и данък що нямаш имот

    09:31 07.10.2026

  • 8 Тръпчо

    14 10 Отговор

    До коментар #3 от "Аферим, машаала":

    Такава данъчна тежест има по цял свят, а данъчната тежест в България сравнена с цените които искате за вашите коптори е смешна. Тепърва ще разбирате що е то данъчна тежест хаха

    09:32 07.10.2026

  • 9 след данък ракия следва:

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Аферим, машаала":

    ами ас имам пари си плащам данъка!!!!
    ти като си беден и нямаш пари заминавай на площада да скачаш за банани

    09:32 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    17 1 Отговор
    Трябва да се въведе данък тъпотия и хазната ще се напълни.

    09:34 07.10.2026

  • 14 Много смешно

    18 3 Отговор
    Как ще стане? Как ще проверяват, дали е празен, кой ще ги пуска? Странни неща се случват ! Има много проблеми, а говорят вряло некипели.

    Коментиран от #18, #21

    09:38 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това е популизъм

    13 2 Отговор
    И какви, ще са условията за определяне на "празен дом"? Пак се прави нещо без да се мисли! Но какво може да се очаква от тикви? Струва ми се, че умишлено се избират и предлагат неща с предварителното знание, че те няма да работят!

    09:39 07.10.2026

  • 17 😔😔😔😔

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ех, ЧЕСТЕН ционист, у нас
    ЧЕСТНИ избори е като на улицата
    ЧЕСТНА мутреса😉
    Толкова за кой кого избрал😉

    09:39 07.10.2026

  • 18 Аз Кочо

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Много смешно":

    По сметката ти за ток. Като не върти електромера ти три месеца знапи си празен. Отделно домоуправителитрнса длъжни да водят регистър на лицата обитаващи имотите в сградите. Хахах

    Не го мисли ще те намерят да си платиш

    Коментиран от #25

    09:40 07.10.2026

  • 19 Подготвя

    5 2 Отговор
    Се план как да изземат имотите на лакомия за тухли българин скоро няма да има нищо но ще е щастлив

    09:40 07.10.2026

  • 20 Амадо

    4 0 Отговор
    Олее, квоооо пак ве сегъ искат,.ми аз едва плащам ипотеката и ядем супа от коприва. Ох па ми прилуша а додоха два тира за разроварвани

    09:42 07.10.2026

  • 21 Така де

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Много смешно":

    И аз това пишех. Това е просто неработещи, целта е ясна. Просто да не работи и за отклоняване на вниманието. Не искат да наложат мерки, с които наистина да решат проблемите с необосновано високите цени на имоти. Както и срещу онези, които си изпраха парите.

    Коментиран от #23

    09:42 07.10.2026

  • 22 Роки

    9 1 Отговор
    Принципът, че „Частната собственост е неприкосновена“, е фундаментален стълб на съвременното правосъдие, чиито корени са директно от римското частно право (Ius civile). Така, че на Господин Николаев му препоръчвам да фалира и да не се занимава с правото.

    09:44 07.10.2026

  • 23 Аз Кочо

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Така де":

    По сметката ти за ток. Като не върти електромера ти три месеца значи си празен. Отделно домоуправителите са длъжни да водят регистър на лицата обитаващи имотите в сградите. Хахах

    Не го мисли ще те намерят да си платиш

    09:45 07.10.2026

  • 24 Трътлю

    9 2 Отговор
    Така се става истински Европеец! Пъхай си носа в живота на хората! Облагай с данъци! Казвай им какво да правят! Те затова белите хора емигрират от Европа.

    09:48 07.10.2026

  • 25 Не работи

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Аз Кочо":

    Дърва, газова печка, хладилник, телевизор? Някои входове от нахалство изискват да се заплаща за поне 1 обитател най-малко, няма значение, че няма никой. Това е умишлено неработеща идея!

    Коментиран от #39, #43

    09:48 07.10.2026

  • 26 1944

    8 3 Отговор
    След президентските избори ,които ще бъдат и проверка за правителството на Радев ,който се надява с помоща на Борисов и Пеевски да изкара целия мандат идващата зима ще бъде много мразовита и ще има голями политически бури ,които ще изкарат едва свързващия двата края народ на улиците ,за да измете най -сетне корумпираната комунистическа измет ,която ни се подиграва вече 80 години .

    09:49 07.10.2026

  • 27 Рюте

    4 1 Отговор
    Минимум 500 евра данък

    09:52 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Добре,де

    10 3 Отговор
    Данък "синове,внуци и правнуци на номенклатурата" на ръководни позиции, висяли с години в капиталистически страни на "специализация" на държавни разноски без полза,ДА СЕ ВЪВЕДЕ!!!

    09:56 07.10.2026

  • 30 В момента С€Р@

    6 1 Отговор
    и на кенефа да има монтирана и пломбирана от ВИК серомералка смарт с Wi Fi.

    09:56 07.10.2026

  • 31 Регистър

    5 1 Отговор
    Струва ми се че идеята е по-скоро да се направят списъци на имотите с хора отдавна починали или напуснали държавата. Имоти за които е сигурно че няма да бъдат потърсени никога и могат спокойно да бъдат пипани от имотната мафия на България.

    Коментиран от #37

    09:58 07.10.2026

  • 32 Лавандула

    3 0 Отговор
    Трябва спешно да се въведе данък идиотизъм в България. Тогава брокерите за недвижими имоти ще плащат много високи данъци.

    10:02 07.10.2026

  • 33 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    идва фонд милярден капитал изкупура няколко хиляди жилища и ги дава под наем. Наемите скачат съобразно монополиста - Испански вариант...

    Коментиран от #42

    10:04 07.10.2026

  • 34 Кеворк Армяночутуран

    5 0 Отговор
    На народа му писна разни самозабравили се организации като банки, супер/хипер маркети както и търговци на ток да се обогатяват на гърба му а той като отиде на зъболекар да му обясняват, че или трябва да си плати десетократно пломбите или да ходи без зъби. Да им треснат един данък печалба та да си седнат на задните части и да станат малко по- скромни.

    10:05 07.10.2026

  • 35 Мими

    6 0 Отговор
    Аз пък предлагам, всеки брокер, който не прави по три сделки на седмица, да се изпраща да работи като овчар една година в Стара планина поради отпаднала необходимост от неговите услуги като брокер.

    10:07 07.10.2026

  • 36 Али Гатор

    2 0 Отговор
    А бе умнищи чудите се откъде само пари да случаите а направите нищо за да напълните изпратените и пустеещи къщи по селата и апартаментите по малките градове !

    10:15 07.10.2026

  • 37 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Регистър":

    Звучи логично колега, според мен основното е да се дере кожата на хората и да се смуче кръв. Пълна смешка и подигравка е, че подобен данък щял да свали цените на имотите. Ако някое семейство е спестявало и/или купи на кредит дом за децата си защо трябва да бъдат ограбвани и наказвани? Дори и хората, които просто си защитават спестяванията от инфлация чрез покупка на имоти не бива да бъдат наказвани. Строителния сектор е един от основните двигатели на икономиката. Високите цени на имотите са обусловени от липсата други по-доходни/изгодни инструменти за влагане на финансови средства. А също и от народопсихологията у нас.

    10:19 07.10.2026

  • 38 Троян

    0 0 Отговор
    Имам три къщи във Троянския балкан. Всичките са обитаеми предимно от гущери. Тия надминаха и себе си гадовете. Данък депутат хиляда процента от депутатската заплата. Май е време да извадим скритите оръжия.

    10:24 07.10.2026

  • 39 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не работи":

    Домоуправител, съседи

    10:25 07.10.2026

  • 40 Буба шпек

    1 0 Отговор
    Аз живея вече 35 години в чужбина и се прибирам почти всяка година в България. Отсядаме в апартамента в града след това отиваме на село да протичат внуците по двора на къщата и се събираме с приятели на банкет на вилата в гората . Сега въпроса ми е това моето за празни имоти ли се води и ще трябва ли евентуално са плащам допълнителен данък?

    10:29 07.10.2026

  • 41 Георги

    0 2 Отговор
    Умните и красивите сетили ли са се че ако това което искат да направят се получи, ще спре и строителството с тези темпове, а това е може би най-големия сектор в България в момента. Спре ли търсене и намалее ли строителството ще се чудят как да го стимулират после.

    10:33 07.10.2026

  • 42 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "хихи":

    400 апартамента в непостроени сгради извън София инвестиция която ще пропадне хаха

    10:58 07.10.2026

  • 43 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не работи":

    Пробвай и ще разбереш хахаха

    11:00 07.10.2026