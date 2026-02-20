Новини
Хиляди от най-богатите домакинства не си плащат данъци във Франция

20 Февруари, 2026 19:30 1 808 14

Броят им надвишава 13 300

Хиляди от най-богатите домакинства не си плащат данъци във Франция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хиляди домакинства във Франция, притежаващи недвижими имоти на стойност над 1,3 млн. EUR, не са плащали данък върху доходите през 2024 г., сочат данни на френското Министерство на икономиката и финансите, цитирани от Le Monde.

В свои доклади министерството посочва, че има 18 800 такива домакинства. Без да се изключат нерезидентите или починалите през годината, тази цифра е 13 300.

„Наистина има хиляди най-богати домакинства, които не плащат данък върху доходите. И това е само брой домакинства, които притежават недвижими имоти, което ги поставя в горните 0,5% на състоятелните лица в страната. Ако включим и другите им активи, като например акции, това явление би било още по-изразено“, каза Клод Рейнал, председател на Финансовата комисия на Сената (горната камара на парламента).

Вестникът цитира няколко възможни обяснения защо този сценарий е възможен. Една от причините може да бъде рязкото покачване на стойността на недвижимите имоти, собственост на лице с ниски доходи. Това може да се случи и ако лице, което притежава скъпи недвижими имоти, пребивава в чужбина и плаща данъци в друга държава. Накрая, трети вариант включва наличието на освободени от данъци доходи, включително, наред с други неща, дивиденти от спестявания в акции, както и данъчни облекчения и удръжки, които позволяват на някои богати семейства дори да отчитат отрицателен доход в данъчните си декларации.

„Данъчното облагане на богатите неизбежно ще бъде тема на президентската кампания. Най-добре е да се подходи към този въпрос с точна оценка на настоящата ситуация и конкретни предложения“, заяви Рейнал.

Френският Сенат и Националното събрание (долната камара на парламента) изпратиха запитвания до министерството, след като бившият министър на икономиката и финансите Ерик Ломбард заяви пред вестник Lib ration през януари, че има хиляди богати граждани, които не плащат данък върху доходите. В продължение на няколко седмици депутати и сенатори търсеха потвърждение от министерството, въпреки отказите на министъра, отговарящ за публичните сметки, Амели дьо Моншален. В крайна сметка парламентаристите смятат, че получената от тях информация потвърждава твърденията на бившия министър и сега ще трябва да съберат допълнителна информация, за да завършат анализа си. Те очакват да подготвят доклад до лятото, когато започват преговорите по бюджета за 2027 г.

Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 факт

    18 3 Отговор
    А в територията ни е много по зле !! Богатите законно крадат от бедните ,с помощта на държавната мафия !

    19:34 20.02.2026

  • 2 Ироничен

    12 3 Отговор
    Аааааа, бългъринът бил тарикат, Андрешко и не знам какво още..... А тези?

    19:35 20.02.2026

  • 3 Ганчо

    11 2 Отговор
    Спокойно! Ганчо влезе в клуба на богатите пидуфили и с желание ще им плати дълговете!

    Коментиран от #7

    19:43 20.02.2026

  • 4 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Само във Франция ли ????? Тези "богаташи". Къде и на кого си плащат данъците ,ако си гладен иди при бедния да те нахрани ,ставам със свидетел на такива богаташи където искат касовия бон за да го отчетат като разход ,те живеят охолно върху гърба на бедните

    19:56 20.02.2026

  • 5 Георги

    10 2 Отговор
    е те богатите все не разбрали. Вижте по пътищата, скъпите коли все не разбрали коя лента за къде е, какво е ограничението, кой цвят на светофара какво означава, кой е с предимство...

    19:57 20.02.2026

  • 6 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Светът и земята е достатъчна да няма гладни и да нахрани всички ,Ное малък да нахрани тези същите богатите

    Коментиран от #13, #14

    19:57 20.02.2026

  • 7 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганчо":

    модерният термин е "Рейнджъри", другото е обидно!

    19:58 20.02.2026

  • 8 Боляр

    3 1 Отговор
    За богатите във Франция данъците са убийствено високи и това е причината да не искат да плащат. Данък върху доходите над 180 хиляди евро е 45%, а данък наследство, ако примерно наследиш апартамент в Париж и е на стойност над 2 млн евро трябва да платиш данък също 45%.

    Коментиран от #9

    19:59 20.02.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боляр":

    Горките.
    Почвам да ги ривъ.

    20:32 20.02.2026

  • 10 Вуе

    2 1 Отговор
    Ти нали взимаш 20к евра на месец и даже правиш дарения,.що не им помогнеш на тези бедни буржоа там ве

    21:01 20.02.2026

  • 11 Гадател

    3 0 Отговор
    Е, подгонете ги, де.

    21:13 20.02.2026

  • 12 васил

    5 2 Отговор
    Това не е само във Франция навсякъде в развитите Западни страни . Колкото са по богати толкова по малко или въобще не плащат . Най много се ползва тоя метод -- тази които съставят правовата и данъчната система винаги оставят празнини , слаби места където да може да се укриват приходите. Същите работят в големите фирми като консултанти специалисти ,те знаят слабите места на самата система и от това се възползват големите фирми . Данъци плащат обикновените хора особено тази които са на Държавна работа служителите , чиновниците.

    22:05 20.02.2026

  • 13 БСП милиардерите

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Още ли не разбрахте че ние ще сме богати а вие беди

    08:06 21.02.2026

  • 14 Пешо милионеро

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Ти като си голиьо ше слугуваш на тиа къде имаме и даваме работа и нема да мрънкяш

    10:34 21.02.2026