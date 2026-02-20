Хиляди от най-богатите домакинства не си плащат данъци във Франция

Хиляди домакинства във Франция, притежаващи недвижими имоти на стойност над 1,3 млн. EUR, не са плащали данък върху доходите през 2024 г., сочат данни на френското Министерство на икономиката и финансите, цитирани от Le Monde.

В свои доклади министерството посочва, че има 18 800 такива домакинства. Без да се изключат нерезидентите или починалите през годината, тази цифра е 13 300.

„Наистина има хиляди най-богати домакинства, които не плащат данък върху доходите. И това е само брой домакинства, които притежават недвижими имоти, което ги поставя в горните 0,5% на състоятелните лица в страната. Ако включим и другите им активи, като например акции, това явление би било още по-изразено“, каза Клод Рейнал, председател на Финансовата комисия на Сената (горната камара на парламента).

Вестникът цитира няколко възможни обяснения защо този сценарий е възможен. Една от причините може да бъде рязкото покачване на стойността на недвижимите имоти, собственост на лице с ниски доходи. Това може да се случи и ако лице, което притежава скъпи недвижими имоти, пребивава в чужбина и плаща данъци в друга държава. Накрая, трети вариант включва наличието на освободени от данъци доходи, включително, наред с други неща, дивиденти от спестявания в акции, както и данъчни облекчения и удръжки, които позволяват на някои богати семейства дори да отчитат отрицателен доход в данъчните си декларации.

„Данъчното облагане на богатите неизбежно ще бъде тема на президентската кампания. Най-добре е да се подходи към този въпрос с точна оценка на настоящата ситуация и конкретни предложения“, заяви Рейнал.

Френският Сенат и Националното събрание (долната камара на парламента) изпратиха запитвания до министерството, след като бившият министър на икономиката и финансите Ерик Ломбард заяви пред вестник Lib ration през януари, че има хиляди богати граждани, които не плащат данък върху доходите. В продължение на няколко седмици депутати и сенатори търсеха потвърждение от министерството, въпреки отказите на министъра, отговарящ за публичните сметки, Амели дьо Моншален. В крайна сметка парламентаристите смятат, че получената от тях информация потвърждава твърденията на бившия министър и сега ще трябва да съберат допълнителна информация, за да завършат анализа си. Те очакват да подготвят доклад до лятото, когато започват преговорите по бюджета за 2027 г.

