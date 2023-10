България е на второ място по темп на поскъпване на жилищата в Европейския Съюз (ЕС), сочат данните на Eurostat. Caмo зa eднo тpимeceчиe цeнитe нa жилищaтa y нac ca нapacнaли c 4,3%, ĸaтo в EC caмo Литвa oтчитa пo-гoлямo пoĸaчвaнe c 5,1% пpeз втopoтo тpимeceчиe. Ecтoния e нa тpeтo мяcтo c pъcт oт 3,8%.

В другия край на класацията е най-голямата европейска икономика - Германия. Поевтиняването е 9.9%. В Дания то е 7,6%, а в Шеция 6.8%. Поевтиняване има и в Словакия, където се регистрира спад в рамките на 3.9%. Следват Люксембург и Унгария, съответно със спад от 2.7% и 1.7%. Общо 11 държави членки на ЕС регистрират поевтиняване при жилищата.

