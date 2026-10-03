Близо 2 кг хероин са иззети в село Поленица

Близо два килограма хероин са иззети при полицейска операция в село Поленица, община Сандански. В къща, обитавана от 42-годишен мъж от селото, са открити около 1980 грама вещество, реагирало положително на хероин при полеви наркотест.

Проверката е извършена на 3 октомври от криминалисти на Районното управление в Сандански. На втория етаж на жилището са намерени четири пакета с твърдо пресовано кафяво вещество. В дома са открити още електронна везна и парична сума.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

Задържаният е обвиняем по досъдебното производство, като вината му все още не е установена с влязла в сила присъда.

Предишна операция в областта

В края на юли полицейски служители откриха и унищожиха близо 160 растения от рода на конопа при две специализирани операции на територията на област Благоевград. Растенията са били унищожени на място.

Източници: БТА