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Близо 2 кг хероин са иззети в село Поленица

Близо 2 кг хероин са иззети в село Поленица

3 Октомври, 2026 18:59 1 000 4

  • хероин-
  • поленица-
  • сандански-
  • окръжна прокуратура благоевград

Наркотикът е открит в къща при полицейска операция. Задържан е 42-годишен мъж от селото.

Близо 2 кг хероин са иззети в село Поленица - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо два килограма хероин са иззети при полицейска операция в село Поленица, община Сандански. В къща, обитавана от 42-годишен мъж от селото, са открити около 1980 грама вещество, реагирало положително на хероин при полеви наркотест.

Проверката е извършена на 3 октомври от криминалисти на Районното управление в Сандански. На втория етаж на жилището са намерени четири пакета с твърдо пресовано кафяво вещество. В дома са открити още електронна везна и парична сума.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

Задържаният е обвиняем по досъдебното производство, като вината му все още не е установена с влязла в сила присъда.

Предишна операция в областта

В края на юли полицейски служители откриха и унищожиха близо 160 растения от рода на конопа при две специализирани операции на територията на област Благоевград. Растенията са били унищожени на място.

Източници: БТА


Сандански / България
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  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Пуснаха Петричкият Ескобар и пак работи.

    19:12 03.10.2026

  • 2 в Банкя

    2 0 Отговор
    е траур

    19:16 03.10.2026

  • 3 Рандъл

    0 0 Отговор
    Това е регион силно представен от производството на ганджа- трева хибрид на марихуаната. Почти във всяко село има "производител" който си личи от далече по автомобила, безделието и стандарта на живот. В този сравнително беден регион контраста няма как да не прави впечатление на кметове и полиция.

    20:18 03.10.2026

  • 4 Йотова

    0 0 Отговор
    Да не се притеснява ,след изборите ще го пусна

    20:27 03.10.2026