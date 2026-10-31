Петричкия Ескобар е отново на свобода без мярка

Огнян Атанасов, известен публично като Петричкия Ескобар, отново е на свобода и вече няма мярка за неотклонение. До момента той е бил под парична гаранция от 5000 лева.
От Окръжната прокуратура в Благоевград са потвърдили пред „Сега“, че мярката е отпаднала заради изтичането на законовия срок за процесуална принуда. Наказателно-процесуалният кодекс предвижда мерките да бъдат отменени, когато при тежко престъпление разследването продължи повече от година и половина от привличането на обвиняемия. За останалите престъпления срокът е осем месеца.
Това не означава прекратяване на делото или отпадане на обвиненията. При нарушение на процесуалните задължения или опит за укриване мярка за неотклонение може да бъде наложена отново.
Обвиненията са за наркотици и организирана група
Атанасов е обвиняем за участие в организирана престъпна група и за разпространение на наркотици в особено големи размери при опасен рецидив. По същото дело обвинения са повдигнати на общо седем души.
Разследването започна след акция на ГДБОП в Благоевградско през февруари 2025 г. Тогава бяха иззети около 5 килограма кокаин, оценен от прокуратурата на над 400 000 лева. При операцията бяха задържани повече от 10 души, а на седем от тях бяха повдигнати обвинения.
Разследването вече е приключило, а материалите са постъпили в Окръжната прокуратура в Благоевград. Обвиняемите трябва да се запознаят с тях и имат право да направят възражения и доказателствени искания. След това наблюдаващият прокурор ще реши дали да внесе обвинителен акт в съда.
Атанасов беше помилван през 2022 г.
Случаят привлече обществено внимание и заради помилването на Атанасов на 5 декември 2022 г. от вицепрезидента Илияна Йотова. Той е изтърпявал в България 15-годишна присъда, наложена в Гърция за внос, трафик и продажба на наркотици.
В регистъра на помилваните като мотиви са посочени тежко здравословно състояние и необходимост от специализирано лечение. По време на брифинг през февруари 2025 г. прокурор Ивайло Филипов заяви: „Относително скоро след това е освободен“ — по повод приемането на присъдата му за изтърпяване в България.
Към момента по новото дело няма внесен обвинителен акт, а окончателното решение дали казусът ще стигне до съд предстои да бъде взето от прокуратурата.
Източници: offnews.bg, segabg.com, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя е с връзки
15:09 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Злите езици
Коментиран от #5
15:11 31.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ОТ ЧОВЕК С ИНФАРКТ, ИНСУЛТ , ДИАБЕТ , ВИСОКО КРЪВНО , ПАРАЛИЗИРАН НА КОЛИЧКА
......
СЪЗДАДОХА БОЙНА СВИНЯ ОТ ГЕРБ :)
Коментиран от #26
15:12 31.10.2026
5 Това е пенсията на Йотова
До коментар #3 от "Злите езици":От утре излизала в пенсия.
15:12 31.10.2026
6 БРАВО!
15:14 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ОСИКА = ТРЕПЕТЛИКА
15:16 31.10.2026
9 бавни прокурори
15:17 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ескобарчо
на децата бял другар!
Зад решетките надничам
що за участ тегля ай.
За помилване подскачам
и гласът ще бъде твай.
15:19 31.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДАЖЕ ОТ СИНЯ КЮТЮКЛИЕВА :)
15:21 31.10.2026
13 Пабло е скобар
15:23 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тик-Ток
Коментиран от #33
15:29 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
Коментиран от #24
15:30 31.10.2026
19 "Петричкия Ескобар" на колко години е?
Коментиран от #30
15:31 31.10.2026
20 Това е Прогресивна България
15:31 31.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ако БЕЛОтова не го беше помилвала
До коментар #18 от "Анонимен":Съдът нямаше да има правна възможност да се произнесе по каквато и да е процедура или мярка! Просто щеше да си изтърпява наказанието и да чака да пукне!
Те, за това!
15:35 31.10.2026
25 Картела
15:38 31.10.2026
26 Чудеса
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Едва ли е БГ медицината
Явно Йотова притежава дар божи с помилване да изцелява всички болести
15:38 31.10.2026
27 Ха,ха
15:39 31.10.2026
28 В България осъден наркотрафикант
Коментиран от #34
15:43 31.10.2026
29 Територията
15:46 31.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абсурдистан
15:47 31.10.2026
32 Прогресивни лъжци и крадци !
Лъжата на Президента не e умен ход преди избори!
15:47 31.10.2026
33 ххаха
До коментар #16 от "Тик-Ток":че то нали точно бкп ти ги набута ескобарите и синчетата от дс
15:48 31.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ха мит ха ни мит
15:56 31.10.2026
36 Дзак
Коментиран от #37
16:07 31.10.2026
37 Анонимен
До коментар #36 от "Дзак":Не знам как степенуват нещата в прокуратурата и адвокатурата!
16:09 31.10.2026