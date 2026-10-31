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Петричкия Ескобар е отново на свобода без мярка

Петричкия Ескобар е отново на свобода без мярка

31 Октомври, 2026 15:06 1 160 37

  • огнян атанасов-
  • петричкия ескобар-
  • наркотици-
  • окръжна прокуратура благоевград-
  • организирана престъпна група

Огнян Атанасов вече не е и под гаранция от 5000 лева. Разследването срещу него за наркотици и участие в организирана престъпна група е приключило

Петричкия Ескобар е отново на свобода без мярка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огнян Атанасов, известен публично като Петричкия Ескобар, отново е на свобода и вече няма мярка за неотклонение. До момента той е бил под парична гаранция от 5000 лева.

От Окръжната прокуратура в Благоевград са потвърдили пред „Сега“, че мярката е отпаднала заради изтичането на законовия срок за процесуална принуда. Наказателно-процесуалният кодекс предвижда мерките да бъдат отменени, когато при тежко престъпление разследването продължи повече от година и половина от привличането на обвиняемия. За останалите престъпления срокът е осем месеца.

Това не означава прекратяване на делото или отпадане на обвиненията. При нарушение на процесуалните задължения или опит за укриване мярка за неотклонение може да бъде наложена отново.

Обвиненията са за наркотици и организирана група

Атанасов е обвиняем за участие в организирана престъпна група и за разпространение на наркотици в особено големи размери при опасен рецидив. По същото дело обвинения са повдигнати на общо седем души.

Разследването започна след акция на ГДБОП в Благоевградско през февруари 2025 г. Тогава бяха иззети около 5 килограма кокаин, оценен от прокуратурата на над 400 000 лева. При операцията бяха задържани повече от 10 души, а на седем от тях бяха повдигнати обвинения.

Разследването вече е приключило, а материалите са постъпили в Окръжната прокуратура в Благоевград. Обвиняемите трябва да се запознаят с тях и имат право да направят възражения и доказателствени искания. След това наблюдаващият прокурор ще реши дали да внесе обвинителен акт в съда.

Атанасов беше помилван през 2022 г.

Случаят привлече обществено внимание и заради помилването на Атанасов на 5 декември 2022 г. от вицепрезидента Илияна Йотова. Той е изтърпявал в България 15-годишна присъда, наложена в Гърция за внос, трафик и продажба на наркотици.

В регистъра на помилваните като мотиви са посочени тежко здравословно състояние и необходимост от специализирано лечение. По време на брифинг през февруари 2025 г. прокурор Ивайло Филипов заяви: „Относително скоро след това е освободен“ — по повод приемането на присъдата му за изтърпяване в България.

Към момента по новото дело няма внесен обвинителен акт, а окончателното решение дали казусът ще стигне до съд предстои да бъде взето от прокуратурата.

Източници: offnews.bg, segabg.com, bntnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е с връзки

    27 11 Отговор
    Една тьотка от БКП/БСП го освобождава и пази

    15:09 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Злите езици

    23 3 Отговор
    Чуват се слухове за един милион!

    Коментиран от #5

    15:11 31.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 6 Отговор
    СЛАВА НА БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА И ЛЕКАРИ
    ......
    ОТ ЧОВЕК С ИНФАРКТ, ИНСУЛТ , ДИАБЕТ , ВИСОКО КРЪВНО , ПАРАЛИЗИРАН НА КОЛИЧКА
    ......
    СЪЗДАДОХА БОЙНА СВИНЯ ОТ ГЕРБ :)

    Коментиран от #26

    15:12 31.10.2026

  • 5 Това е пенсията на Йотова

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "Злите езици":

    От утре излизала в пенсия.

    15:12 31.10.2026

  • 6 БРАВО!

    18 2 Отговор
    А някои се кълняха, че ще правят “перестройка” в съдебната система. Явно не им се получава или по-точно им се получава както и на предишните!

    15:14 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ОСИКА = ТРЕПЕТЛИКА

    15:16 31.10.2026

  • 9 бавни прокурори

    12 0 Отговор
    Пазарна чалга икономика е отдавна внедрена в правосъдието, в текстовете на наказателния кодекс, в законите.... за милиони няма закони...

    15:17 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ескобарчо

    15 2 Отговор
    Аз съм мъничко човече
    на децата бял другар!
    Зад решетките надничам
    що за участ тегля ай.
    За помилване подскачам
    и гласът ще бъде твай.

    15:19 31.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ТОЯ ПО - ГОЛЯМ АРТИСТ
    ДАЖЕ ОТ СИНЯ КЮТЮКЛИЕВА :)

    15:21 31.10.2026

  • 13 Пабло е скобар

    19 3 Отговор
    Илияна акбар !

    15:23 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тик-Ток

    7 4 Отговор
    Единствената надежда на тая държава е обратно в комунизма,и всички Ескобари и прокурорски синове и прочее бандити в урановите мини

    Коментиран от #33

    15:29 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    6 11 Отговор
    Е, както виждате, съдът се е произнесъл! Защо плюете Йотова? Такава ни е съдебната система - корумпирана е още от 90-те години, защото е страхотна демокрация! Радвай се, народе!

    Коментиран от #24

    15:30 31.10.2026

  • 19 "Петричкия Ескобар" на колко години е?

    2 7 Отговор
    А мушмули? Знаете ли ? Тва да си кухо атлантенце си е чиста диагноза обаче

    Коментиран от #30

    15:31 31.10.2026

  • 20 Това е Прогресивна България

    14 2 Отговор
    Боташ, наркомани, бомби от русия и после пак иска да управлява Йотова, работа за 5 пари няма свършена за България

    15:31 31.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако БЕЛОтова не го беше помилвала

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Съдът нямаше да има правна възможност да се произнесе по каквато и да е процедура или мярка! Просто щеше да си изтърпява наказанието и да чака да пукне!
    Те, за това!

    15:35 31.10.2026

  • 25 Картела

    10 3 Отговор
    Благодарности към Румен и Илиана.

    15:38 31.10.2026

  • 26 Чудеса

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Едва ли е БГ медицината
    Явно Йотова притежава дар божи с помилване да изцелява всички болести

    15:38 31.10.2026

  • 27 Ха,ха

    10 3 Отговор
    Йотова се е намесила и освободила своя човек.

    15:39 31.10.2026

  • 28 В България осъден наркотрафикант

    8 2 Отговор
    Няма.Петричкият Ескобар беше осъден в гръцки съд.Но Илияна поправи тази грешка.

    Коментиран от #34

    15:43 31.10.2026

  • 29 Територията

    6 0 Отговор
    "Велико правосъдие" има тук. Прокурорския син, Убиеца на Милен Цветков...

    15:46 31.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Ако Пиги остане на поста, ще има още освободени наркодилъри.

    15:47 31.10.2026

  • 32 Прогресивни лъжци и крадци !

    5 1 Отговор
    Излязоха документи, които показват, че медицинска комисия не е предлагала освобождаването на петричкия наркотрафикант. Нито е посочено, че е бил в инвалидна количка! Предложението за помилване идва от комисия назначена от руския резидент румен кРадев .
    Лъжата на Президента не e умен ход преди избори!

    15:47 31.10.2026

  • 33 ххаха

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тик-Ток":

    че то нали точно бкп ти ги набута ескобарите и синчетата от дс

    15:48 31.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха мит ха ни мит

    1 2 Отговор
    Кой Мирчев или пенюара го пусна?

    15:56 31.10.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор
    Група за разпространение на наркотици е тежко престъпление. А група за следене и изнудване на хора си е забавление!

    Коментиран от #37

    16:07 31.10.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дзак":

    Не знам как степенуват нещата в прокуратурата и адвокатурата!

    16:09 31.10.2026