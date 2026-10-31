Петричкия Ескобар е отново на свобода без мярка

Огнян Атанасов, известен публично като Петричкия Ескобар, отново е на свобода и вече няма мярка за неотклонение. До момента той е бил под парична гаранция от 5000 лева.

От Окръжната прокуратура в Благоевград са потвърдили пред „Сега“, че мярката е отпаднала заради изтичането на законовия срок за процесуална принуда. Наказателно-процесуалният кодекс предвижда мерките да бъдат отменени, когато при тежко престъпление разследването продължи повече от година и половина от привличането на обвиняемия. За останалите престъпления срокът е осем месеца.

Това не означава прекратяване на делото или отпадане на обвиненията. При нарушение на процесуалните задължения или опит за укриване мярка за неотклонение може да бъде наложена отново.

Обвиненията са за наркотици и организирана група

Атанасов е обвиняем за участие в организирана престъпна група и за разпространение на наркотици в особено големи размери при опасен рецидив. По същото дело обвинения са повдигнати на общо седем души.

Разследването започна след акция на ГДБОП в Благоевградско през февруари 2025 г. Тогава бяха иззети около 5 килограма кокаин, оценен от прокуратурата на над 400 000 лева. При операцията бяха задържани повече от 10 души, а на седем от тях бяха повдигнати обвинения.

Разследването вече е приключило, а материалите са постъпили в Окръжната прокуратура в Благоевград. Обвиняемите трябва да се запознаят с тях и имат право да направят възражения и доказателствени искания. След това наблюдаващият прокурор ще реши дали да внесе обвинителен акт в съда.

Атанасов беше помилван през 2022 г.

Случаят привлече обществено внимание и заради помилването на Атанасов на 5 декември 2022 г. от вицепрезидента Илияна Йотова. Той е изтърпявал в България 15-годишна присъда, наложена в Гърция за внос, трафик и продажба на наркотици.

В регистъра на помилваните като мотиви са посочени тежко здравословно състояние и необходимост от специализирано лечение. По време на брифинг през февруари 2025 г. прокурор Ивайло Филипов заяви: „Относително скоро след това е освободен“ — по повод приемането на присъдата му за изтърпяване в България.

Към момента по новото дело няма внесен обвинителен акт, а окончателното решение дали казусът ще стигне до съд предстои да бъде взето от прокуратурата.

Източници: offnews.bg, segabg.com, bntnews.bg