Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Зам.-шеф на Агенция "Митници" предупреди за нови наркотични вещества 150 пъти по-мощни от фентанила

Зам.-шеф на Агенция "Митници" предупреди за нови наркотични вещества 150 пъти по-мощни от фентанила

15 Август, 2026 19:04 585 9

  • агенция митници-
  • стефан бакалов-
  • фентанил-
  • хероин-
  • дрога-
  • наркотици-
  • крими

През 2024 г. митническите служители са задържали 200 литра фентанил, отклонен от фармацевтичната мрежа и предназначен за транзитен трафик

Зам.-шеф на Агенция "Митници" предупреди за нови наркотични вещества 150 пъти по-мощни от фентанила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Употребата на фентанил в България вече е факт, а смъртността вследствие на наркотика се увеличава". Това заяви заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов пред NOVA.

По думите му ситуацията в България се различава от тази в САЩ. Там кризата с фентанила започва преди повече от 20 години, след дългогодишна употреба на опиоидни лекарства, предписвани с рецепта. Заради високото търсене наркотикът, произвеждан основно в Мексико и с прекурсори от Китай, постепенно навлиза на американския пазар.

"В България ситуацията е по-различна – фентанилът започна да се произвежда в България на базата на внесени прекурсори", обясни Бакалов.

Той посочи, че търсенето на фентанил у нас се е увеличило на фона на недостига на хероин. Според него през 2022–2023 г. фентанилът започва все по-осезаемо да измества хероина, а масовата му употреба се наблюдава през периода 2023–2025 г.

Бакалов подчерта, че за разлика от други наркотични вещества фентанилът е изключително мощен, а производствената му себестойност е ниска, което осигурява големи печалби за разпространителите.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" даде и примери за случаите, при които институциите са засичали наркотика. През 2024 г. митническите служители са задържали 200 литра фентанил, отклонен от фармацевтичната мрежа и предназначен за транзитен трафик. Наскоро ГДБОП разби и лаборатория за производство на фентанил. Той определи операцията като една от най-значимите в борбата с производството на наркотика.

Бакалов предупреди и за появата на нови опасни вещества. Сред тях са нитазените, които по думите му могат да бъдат до 100–150 пъти по-мощни от фентанила. От едно хапче могат да бъдат произведени над 100 дози.

По думите му е необходимо да бъдат разработени повече програми в подкрепа на хората със зависимости. Той обърна внимание и на липсата на антидот, който може да спаси живота на човек при свръхдоза.

"Това е антидот, който при вземане на свръхдоза или при допир с наркотичното вещество дава 2–3 минути, за да се спаси животът", обясни Бакалов. Той посочи, че препаратът не е регистриран в България и не се предлага на пазара, като институциите от години се опитват да осигурят достъпа до него.

Бакалов призова и за по-голяма информираност сред децата и родителите за т.нар. спайкване – влагането на наркотични вещества в различни продукти. Според него именно за тези рискове трябва да се говори повече сред младите хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наркоман

    2 0 Отговор
    В милиграми ми говори, в милиграми! Не с общи приказки!!!

    19:09 15.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    5 0 Отговор
    на дильра милиционер ей таквиз му станаха очите

    19:16 15.08.2026

  • 4 Мюмюн

    4 1 Отговор
    разстрелвайте, не да ги плашите само. такива боклуци само по филмите виждахме, сега са у нашия двор. няма оттърване от дроганти, и да спре, целият оставащ живот е същия - за друго не мисли.

    Коментиран от #5

    19:17 15.08.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мюмюн":

    Ами то имаше един президент на Филипините на твоя акъл, но сега е затворен в Хага.

    Коментиран от #8

    19:24 15.08.2026

  • 6 дядо дръмпир налива ..ум с пилето....

    0 0 Отговор
    Каква е формулата за изчисление и доказване на "150 ПЪТИ по МОщни от фентанила"???Защо ,защо хора не разбиращи от пропорции учат другите на пропорции???

    19:25 15.08.2026

  • 7 морфей

    2 0 Отговор
    И кого ще спасявате,че не разбрах?Всеки посегнал към наркотици отлично знае какво го очаква.Да се тровят.Не мога да се съглася,че докторите ги третират като болни.Трябвало да си вземат лекарството.Не са болни,а в тях се е вселил сатаната.Това го говоря като родител на син умрял от алкохол и наркотици в ужасни мъки.Добре,че имаме и още един син който пък не пие дори бира.Така,че не е до възпитанието,а до орисията.Затова споменах за сатаната.Какво ли не правихме да го отървем и да живее.Не успяхме.Наркотиците са бича на цивилизациите.На днешната и на предходни.

    19:30 15.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Президента на Филипините Дутерте пречеше на наркобизнеса на ЦРУ,Мосад,МИ6,помните ли Краунейджънтс на които Царя даде да менажират българските граници и митници и които превърнаха България в канал за трафик на дрога и акцизни стоки,който канал по късно наследи Тиквата

    19:30 15.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.