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Над 3 тона канабис край Сандански

Над 3 тона канабис край Сандански

18 Август, 2026 15:55 861 10

  • сандански-
  • сугарево-
  • пирин-
  • канабис

Площта на нивата, където са засадени растенията, е около 1600 квадратни метра

Над 3 тона канабис край Сандански - 1
Снимка: ГД „Гранична полиция“
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 3 тона канабис са открити при специализирана операция на ГД „Гранична полиция“ в района на Пирин. При акцията край село Сугарево са установени 1546 растения с общо тегло 3215 килограма. Височината им е била между 120 и 230 сантиметра.

На 14 август в местност в землището на село Сугарево, община Сандански, е открита нива с площ около 1600 квадратни метра.

Наркокултурата е унищожена чрез изгаряне в присъствието на комисия. По случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Петрич.

При друга операция, с помощта на хеликоптер на „Гранична полиция“, е открито още едно канабисово насаждение в планината Огражден, в землището на село Баскалци, община Петрич. Там са унищожени 28 кг канабисови растения. По случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Златарево.

Граничните полицаи са установили и случай във Варненско. На 17 август, след оперативно-издирвателни действия, е извършена проверка на частен имот в село Страшимирово. В помещенията на къщата са открити растения от рода на конопа в различен стадий на развитие.

Обитателят на имота е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Варна. Разследването продължава под надзора на районната прокуратура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    12 0 Отговор
    Полицията е реагирала тъкмо навреме, когато реколтата е готова.

    15:58 18.08.2026

  • 2 Наркоман

    6 0 Отговор
    Смятай, ако и там стане пожар...😎

    Коментиран от #7, #10

    16:00 18.08.2026

  • 3 Коста

    7 0 Отговор
    Много слабо тази година. Миналите беше повече.

    16:01 18.08.2026

  • 4 Чарлз Таунсенд

    9 0 Отговор
    Съсипаха българското земеделие заптиетата

    Коментиран от #6

    16:04 18.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    6 0 Отговор
    от заглавието разбрах че румен си е отглеждал

    над 3 тона канабис край Сандански

    16:05 18.08.2026

  • 6 Коста

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чарлз Таунсенд":

    И експорта. После защо България само внасяла. ??? Унищожението няма да спре вноса бе хаптали!

    16:16 18.08.2026

  • 7 Ганчев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наркоман":

    Съсипаха държавата. Ограбиха трудът на хората.Садене,копаене,поливане , препарати за растителна защита.

    16:21 18.08.2026

  • 8 дядо дръмпир

    6 0 Отговор
    Всъщност ,какъв е проблемът???това е растение ,което не изисква особенни грижи и може да се сади навсякъде.вероятно проблемът идва от това ,че бюрократите не получават процент от насажденията.Със същия успех може да искате пари и за халюциогенните гъби или пък за моите любими манатарки и пачи крак..общо взето нещо да пишете.Марихуаната и особенно маслото от марихуана помага за облекчаване на страданията на тежко болни хора и като сте в невъзможност да лекувате тези болести /Рак/ то поне оставете хората на мира.най глупаво е при толкова труд да запалите насажденията.поне стоите там като ги запалите....!

    16:33 18.08.2026

  • 9 Коко

    2 2 Отговор
    Един с инициали Б.Б.и хунтата около него откраднаха от България около СТО милиарда лева.Когато ги върнете и има възмездие за това тогава се хвалете за тия дреболии незначителни.

    16:46 18.08.2026

  • 10 СИТЕ ЩЕ СА ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наркоман":

    Урааа

    16:50 18.08.2026