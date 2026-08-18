Над 3 тона канабис са открити при специализирана операция на ГД „Гранична полиция“ в района на Пирин. При акцията край село Сугарево са установени 1546 растения с общо тегло 3215 килограма. Височината им е била между 120 и 230 сантиметра.
На 14 август в местност в землището на село Сугарево, община Сандански, е открита нива с площ около 1600 квадратни метра.
Наркокултурата е унищожена чрез изгаряне в присъствието на комисия. По случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Петрич.
При друга операция, с помощта на хеликоптер на „Гранична полиция“, е открито още едно канабисово насаждение в планината Огражден, в землището на село Баскалци, община Петрич. Там са унищожени 28 кг канабисови растения. По случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Златарево.
Граничните полицаи са установили и случай във Варненско. На 17 август, след оперативно-издирвателни действия, е извършена проверка на частен имот в село Страшимирово. В помещенията на къщата са открити растения от рода на конопа в различен стадий на развитие.
Обитателят на имота е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Варна. Разследването продължава под надзора на районната прокуратура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
15:58 18.08.2026
2 Наркоман
Коментиран от #7, #10
16:00 18.08.2026
3 Коста
16:01 18.08.2026
4 Чарлз Таунсенд
Коментиран от #6
16:04 18.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
над 3 тона канабис край Сандански
16:05 18.08.2026
6 Коста
До коментар #4 от "Чарлз Таунсенд":И експорта. После защо България само внасяла. ??? Унищожението няма да спре вноса бе хаптали!
16:16 18.08.2026
7 Ганчев
До коментар #2 от "Наркоман":Съсипаха държавата. Ограбиха трудът на хората.Садене,копаене,поливане , препарати за растителна защита.
16:21 18.08.2026
8 дядо дръмпир
16:33 18.08.2026
9 Коко
16:46 18.08.2026
10 СИТЕ ЩЕ СА ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ
До коментар #2 от "Наркоман":Урааа
16:50 18.08.2026