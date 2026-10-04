Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Най-вероятно става дума за импулсивно действие

Криминалистът Ботьо Ботев коментира убийството на бизнесмена и президент на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов, като обърна внимание на един от ключовите детайли в случая – че по жертвата е бил произведен само един изстрел.
Пред bTV бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР посочи, че този факт не се вписва напълно в познатия му модел на професионално извършено поръчково убийство. По думите му при подобен тип престъпления извършителят обикновено предприема допълнителни действия, за да се увери, че жертвата е мъртва.
„Няма случай, в който поръчково убийство, извършено от платен килър, да е било без контролен изстрел“, заяви Ботев.
Именно затова криминалистът допуска различна хипотеза за случилото се в Пловдив. Според него начинът, по който е извършено престъплението, може да насочва към импулсивно действие, а не към предварително планирана професионална екзекуция.
Ботев допуска още, че между жертвата и задържания за убийството може да е имало предварителен контакт. Той посочи, че двамата вероятно са се срещнали и че именно обстоятелствата около тази среща могат да се окажат важни за изясняването на случилото се.
Експертът обаче подчертава, че на този етап не трябва да се правят окончателни заключения за мотива. „За мотивите може да се говори едва, когато се разплетат нещата в истинския смисъл на думата“, коментира криминалистът.
Разследването трябва да установи какво е предшествало стрелбата, какъв е бил контактът между жертвата и заподозрения и дали убийството е било предварително планирано или е резултат от възникнал на място конфликт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първа птичка
10:08 04.10.2026
2 Светльо
10:09 04.10.2026
3 Абе....
10:10 04.10.2026
4 Тити на Кака
Коментиран от #16
10:13 04.10.2026
5 Котьо Котев
10:13 04.10.2026
6 Хоботьо Потев
10:14 04.10.2026
7 Дъртия
10:15 04.10.2026
8 Ювелирният убиец Ботьо
Писна ми от бивши самозванци!
Ако тоя е най- умния криминалист, тежко ни!
10:16 04.10.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ СИ БЕЗСМЪРТЕН :)
....
БОТЬО БОТЕВ ДА КАЖЕ ЕДНО МАФИОТСКО УБИЙСТВО КОЕТО Е
РАЗКРИЛ :)
10:18 04.10.2026
10 Контавиос
Приятелката е лъгала на поразия пред следователите !
10:22 04.10.2026
11 Бутиково убииство
Коментиран от #17
10:25 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ботьо Ботев
10:26 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А50
10:30 04.10.2026
16 Запознат
До коментар #4 от "Тити на Кака":Той е бил отровен.
10:34 04.10.2026
17 Запознат
До коментар #11 от "Бутиково убииство":Жената избяга с ,,Брабуса,, и кучето.
10:35 04.10.2026
18 Град Козлодуй
10:36 04.10.2026
19 Куку Пипе
10:38 04.10.2026
20 Р Г В
10:43 04.10.2026
21 антика
10:44 04.10.2026
22 поКУРко
10:48 04.10.2026
23 Квадрат 13
10:49 04.10.2026