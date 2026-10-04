Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Най-вероятно става дума за импулсивно действие

Криминалистът Ботьо Ботев коментира убийството на бизнесмена и президент на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов, като обърна внимание на един от ключовите детайли в случая – че по жертвата е бил произведен само един изстрел.

Пред bTV бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР посочи, че този факт не се вписва напълно в познатия му модел на професионално извършено поръчково убийство. По думите му при подобен тип престъпления извършителят обикновено предприема допълнителни действия, за да се увери, че жертвата е мъртва.

„Няма случай, в който поръчково убийство, извършено от платен килър, да е било без контролен изстрел“, заяви Ботев.

Именно затова криминалистът допуска различна хипотеза за случилото се в Пловдив. Според него начинът, по който е извършено престъплението, може да насочва към импулсивно действие, а не към предварително планирана професионална екзекуция.

Ботев допуска още, че между жертвата и задържания за убийството може да е имало предварителен контакт. Той посочи, че двамата вероятно са се срещнали и че именно обстоятелствата около тази среща могат да се окажат важни за изясняването на случилото се.

Експертът обаче подчертава, че на този етап не трябва да се правят окончателни заключения за мотива. „За мотивите може да се говори едва, когато се разплетат нещата в истинския смисъл на думата“, коментира криминалистът.

Разследването трябва да установи какво е предшествало стрелбата, какъв е бил контактът между жертвата и заподозрения и дали убийството е било предварително планирано или е резултат от възникнал на място конфликт.