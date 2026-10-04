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Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Най-вероятно става дума за импулсивно действие

Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Най-вероятно става дума за импулсивно действие

4 Октомври, 2026 09:54, обновена 4 Октомври, 2026 10:06 849 23

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  • ботьо ботев-
  • убийство в пловдив-
  • разследване

Криминалистът Ботьо Ботев анализира ключовите детайли около убийството в Пловдив и допуска, че престъплението може да е извършено импулсивно, а не като предварително планирана поръчка

Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Най-вероятно става дума за импулсивно действие - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Криминалистът Ботьо Ботев коментира убийството на бизнесмена и президент на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов, като обърна внимание на един от ключовите детайли в случая – че по жертвата е бил произведен само един изстрел.

Пред bTV бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР посочи, че този факт не се вписва напълно в познатия му модел на професионално извършено поръчково убийство. По думите му при подобен тип престъпления извършителят обикновено предприема допълнителни действия, за да се увери, че жертвата е мъртва.

„Няма случай, в който поръчково убийство, извършено от платен килър, да е било без контролен изстрел“, заяви Ботев.

Именно затова криминалистът допуска различна хипотеза за случилото се в Пловдив. Според него начинът, по който е извършено престъплението, може да насочва към импулсивно действие, а не към предварително планирана професионална екзекуция.

Ботев допуска още, че между жертвата и задържания за убийството може да е имало предварителен контакт. Той посочи, че двамата вероятно са се срещнали и че именно обстоятелствата около тази среща могат да се окажат важни за изясняването на случилото се.

Експертът обаче подчертава, че на този етап не трябва да се правят окончателни заключения за мотива. „За мотивите може да се говори едва, когато се разплетат нещата в истинския смисъл на думата“, коментира криминалистът.

Разследването трябва да установи какво е предшествало стрелбата, какъв е бил контактът между жертвата и заподозрения и дали убийството е било предварително планирано или е резултат от възникнал на място конфликт.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първа птичка

    7 0 Отговор
    А като тръгнат едни импулси утре, дали ще продължава да залага на емоциите?

    10:08 04.10.2026

  • 2 Светльо

    9 0 Отговор
    Ама господине, официално изстрелите са два.

    10:09 04.10.2026

  • 3 Абе....

    5 1 Отговор
    Питайте задържания. Може да си каже. Ама не се знае, това дето ще каже, на кого му изнася.

    10:10 04.10.2026

  • 4 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    Да напомня, че до момента няма официално оповестени данни за броя на изстрелите, убили ИФ.

    Коментиран от #16

    10:13 04.10.2026

  • 5 Котьо Котев

    10 0 Отговор
    По другата телевизия експертът по неразкрити поръчкови убийства беше цвинокио.

    10:13 04.10.2026

  • 6 Хоботьо Потев

    9 1 Отговор
    Този защо продължават да то излагат по медиите? Провали следствието по убийството на Луканов и заради некадърността му украинските убийци днес са на свобода и дори пишат подигравателни книги по темата.

    10:14 04.10.2026

  • 7 Дъртия

    9 0 Отговор
    Този не е ли на сеансите на Кашпировски?

    10:15 04.10.2026

  • 8 Ювелирният убиец Ботьо

    13 0 Отговор
    Не те ли е срам да продъджаваш да се поавиш на нещо, наикоето не си?
    Писна ми от бивши самозванци!
    Ако тоя е най- умния криминалист, тежко ни!

    10:16 04.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ОКАЗА СЕ ЧЕ ДАЖЕ ДА ИМАШ БУГАТИ И ФЕРАРИ
    НЕ СИ БЕЗСМЪРТЕН :)
    ....
    БОТЬО БОТЕВ ДА КАЖЕ ЕДНО МАФИОТСКО УБИЙСТВО КОЕТО Е
    РАЗКРИЛ :)

    10:18 04.10.2026

  • 10 Контавиос

    9 1 Отговор
    Таке и Боко ли криеш отново г-н улики! Няма да ти мине номера този път! Виждат хората как Демерджиев е притискал убития да стане защитен свидетел срещу Боко ,Такжи Паш !
    Приятелката е лъгала на поразия пред следователите !

    10:22 04.10.2026

  • 11 Бутиково убииство

    1 1 Отговор
    Търсете жената.

    Коментиран от #17

    10:25 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ботьо Ботев

    6 0 Отговор
    анализирал "ключовите детайли".... виц!

    10:26 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А50

    5 0 Отговор
    Казах, ГЕРБ се разпада. Някои няма да преживеят отлюспването

    10:30 04.10.2026

  • 16 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити на Кака":

    Той е бил отровен.

    10:34 04.10.2026

  • 17 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бутиково убииство":

    Жената избяга с ,,Брабуса,, и кучето.

    10:35 04.10.2026

  • 18 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Ботьо Ботьо не случайно хората на определена възраст ги пенсионират......Добре,че няма кой да се хваща на глупостите ти.

    10:36 04.10.2026

  • 19 Куку Пипе

    4 0 Отговор
    Дъртлъжец и специалист мазач шпакловчик по неразкриване. Платен!

    10:38 04.10.2026

  • 20 Р Г В

    5 0 Отговор
    И вие ли действахте импулсивно по време на операцията която ръководехте в кв. Белите брези а спец полицаите се стреляха взаимно на стълбището пред апартамента където имахте среща с мутрите. Аферим машаала Ботьо за статията " трябва да се изучава в Академията на МВР "

    10:43 04.10.2026

  • 21 антика

    2 0 Отговор
    Този динозавър много отдавна е извъндорда на криминалистиката.

    10:44 04.10.2026

  • 22 поКУРко

    1 0 Отговор
    Само не разбирам защо продължават да канят Нищо Не Казващото Плашило по телевизията! За да държи страх на неграмотните роби ли?!? Лае, джафка и Нищо не казва! БТВ престанете да викате дежурния си Плашипаткарник да губи ценно ефирно време в абсолютно празни приказки типични за милиционерската му продажна персона! рядко Неприятен кадър на Милицията!

    10:48 04.10.2026

  • 23 Квадрат 13

    0 0 Отговор
    Днеска няма поръчител, утре ще да е импулсивно самоубийство с два куршума. Вторият ще да е контролен.

    10:49 04.10.2026