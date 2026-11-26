Софийският градски съд все още не е обявил решението си по жалбите на тримата непълнолетни, обвинени за блудствени действия с 15-годишно момиче в София. Съдът трябва да прецени дали да потвърди най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – или да я замени с по-лека. Решението ще бъде окончателно.

Обвиняемите са на 14, 15 и 16 години. Те са влезли в съдебната зала без да прикриват лицата си, придружени от родителите си. След началото на заседанието съдът се е оттеглил, за да постанови акта си, а тримата са били отведени от залата.

Как се стигна до делото за мярката

Според данните по разследването случаят е станал в края на октомври по време на парти в апартамент в София. На него са присъствали повече от 10 младежи. Софийският районен съд вече е оставил трите момчета в ареста, но те са обжалвали определението пред градския съд.

Прокуратурата е повдигнала и обвинение срещу пълнолетен мъж, за когото се твърди, че е участвал в заснемането на видеоклиповете. Отделно полицията разследва стрелба, за която се проверява дали е извършена от едно от момчетата по друго момиче. И двете направления са част от продължаващото разследване.

До обявяването на съдебния акт не е ясно дали тримата обвиняеми ще останат в ареста. В материала на bTV не се съобщава за постановено решение към момента на заседанието.

Източници: btvnovinite.bg