Съдът нареди ново разследване за катастрофата край Граф Игнатиево

Военно-апелативният съд нареди на прокуратурата да възобнови разследването на катастрофата с учебно-бойния самолет L-39ZA в авиобаза „Граф Игнатиево“. Инцидентът стана на 13 септември 2024 г. и доведе до смъртта на подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин.

Решението е свързано с необходимостта да бъде проверено не само поведението на екипажа, но и евентуалната отговорност на длъжностни лица, ръководили полета и подготовката на упражнението. Според съда досегашното разследване не е било всеобхватно по отношение на възможна вина на началниците в авиобазата. Информацията е съобщена от Българското национално радио, което се позовава на публикация на Mediapool и данни от съдебните регистри.

„Няма отговор на въпроса кое длъжностно лице в авиобазата отговаря конкретно за безопасното изпълнение на упражнението“, е посочил съдът.

Петко Димитров е пилотирал самолета по време на тренировъчен полет за авиодемонстрации, планирани за следващия ден. След инцидента прокуратурата първоначално е обявила, че отговорността е изцяло на загиналия пилот. Военно-апелативният съд обаче е приел, че трябва да се изясни дали нарушения или пропуски са допуснали и други длъжностни лица.

Разминаване между инструкциите и изпълнението

Авиотехническата експертиза е установила, че системата за контрол на въздушното пространство над района на летището няма възможност да контролира полети под 300 метра височина. Преди тренировката пилотите са били инструктирани да изпълнят упражнението на минимална височина от 200 метра.

При последната фигура самолетът е бил на 68 метра над земната повърхност и се е движел със скорост 455 км/ч. Посочените в инструкциите параметри са били минимум 200 метра височина и скорост от 620 км/ч. Тези данни са част от експертизата по разследването.

С възобновяването на производството прокуратурата трябва да провери отново организацията на полета, разпределението на отговорностите и действията на длъжностните лица, свързани с безопасното изпълнение на упражнението. Новото разследване следва да даде отговор дали освен действията на екипажа има и други фактори, които са допринесли за катастрофата.

Източници: bnrnews.bg, darik.bg