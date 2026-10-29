Съдът наложи „подписка“ на служител на НСО по делото "Колтуклиева"

Военно-апелативният съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е постановено от тричленен състав и е окончателно. ([]())
С решението си апелативният военен съд промени изхода от първата инстанция. Преди седмица Софийският военен съд освободи Варадинов от ареста и не му наложи мярка за неотклонение.
Тогава съдът прие, че служителят е изпълнявал служебните си задължения при инцидента. Според мотивите му събраните доказателства не позволяват да се направи извод, че телесната повреда на Колтуклиева е причинена от удар, нанесен от обвиняемия.
Прокуратурата протестира това определение и настоя за постоянен арест на Варадинов. Военно-апелативният съд не уважи искането за най-тежката мярка, но определи „подписка“ като окончателна мярка за неотклонение.
Варадинов остава на свобода, като трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от наложената мярка. Самото определение не решава въпроса за вината му по повдигнатото обвинение.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трябва обвинение
Коментиран от #15, #16
16:12 29.10.2026
2 браво, НСО
Коментиран от #7, #19
16:13 29.10.2026
3 1111
Цифрите показват че е мит и фантазия че ДПС са подкрепили Гюров. От малкото гласували избиратели на ДПС 39% са подкрепили Йотова,18% Гюров.
В Турция активността в изборния ден беше ниска,гласували там са малко над 7 хил.човека. 61% от тях са подкрепили Йотова ,12% Гюров а другите за някой от останалите 25 кандидати. В страните от ЕС навсякъде печели Гюров.
59% от гласувалите общо за Йотова са с основно и по ниско образование. Та фактите показват че тези слабо образовани граждани не са гласували безвъзмездно. И наистина е прав Слави Трифонов че партията на Радев е насипна. Партия вече без електорат и подкрепа. Народа бързо за 6 месеца ги разкри- радевата клика е на тежката и крадлива червена ДС олигархия ,за това време удариха обикновените хора тежко и зловещо - цени ,данъци ,застраховки ,винетки ,горива ,цигари, ток ,газ а в същото време взеха на гърба на трудовия народ 9 млрд.евро нови заеми които незнайно къде потънаха но не и при хората.
В неделя ги приключваме и след това наказателна и съдебна отговорност.
Коментиран от #9
16:19 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Каква подписка бе!?!
Коментиран от #21
16:20 29.10.2026
6 А за оная
Тя е посегнала на охранявано лице. Ако не е знаела, че е охранявано това не я освобождава от наказание.
Значи тоз дето си е вършил работата ще го ограничаваме, а виновния ще го поощряваме.
Всичко наопаки.
Позор
16:21 29.10.2026
7 Един шофьор
До коментар #2 от "браво, НСО":А оня не може ли по спокойно ,какво блъска ,първо да я предупреди и ако не вдява тогава да я избута.
16:22 29.10.2026
8 Сила
А , и Доца трябва да си се върне на село , като читалищен уредник ...примерно !!!?
16:23 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Никой
16:30 29.10.2026
12 Искаха да убият жената ,оправдаха ги
16:32 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фори
16:47 29.10.2026
15 Пешо
До коментар #1 от "Трябва обвинение":Само в бг, може да ди свърши работата човек и да го съдят.... после се чудите, ьащо сме на ъова дередже
Коментиран от #17
16:50 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само в Б- я може да счупиш жена от бой..
До коментар #15 от "Пешо":Много зли и жестоки боташите, но много бой ще ядат. Даже хитрост капка нямат. Само злоба, омраза и жестокост. Май по родата са си такива..
16:53 29.10.2026
18 Български фатмак
И така избираме президент между баба Цоцолана Решетникова и Кирчо Ганьов
от ЕС.Аз избирам да гласувам за Герб.Това значи твърдо за Кирил и ЕС!!!
16:54 29.10.2026
19 Коректор
До коментар #2 от "браво, НСО":Първо, ако назначения с връзки футболен съдия беше обучен, Култука нямаше да припари до вратата, но той напусна поста си, преди колата да тръгне.
Второ, вече при затворена врата, той я нападна с неоправдана агресия.
Трето, не може да оставиш безжизнено тяло на тротоара и да отпрашиш - на видеото се вижда, че тя не мърда докато се отдалечават, а Доцова я гледа през прозореца.
17:02 29.10.2026
20 нсо саУБЙЦИ
Коментиран от #23
17:03 29.10.2026
21 нсо саУБЙЦИ
До коментар #5 от "Каква подписка бе!?!":"Охранителя " е пернишка мутра с криминално досие за побоища и рекет ....какво прави в НСО на Държавна службица и заплатка е истинска загадка .....?!?
17:03 29.10.2026
22 Перо
17:15 29.10.2026
23 Перо
До коментар #20 от "нсо саУБЙЦИ":Тя е държанка на Копринков!
17:16 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.