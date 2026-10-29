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Съдът наложи „подписка“ на служител на НСО по делото "Колтуклиева"

Съдът наложи „подписка“ на служител на НСО по делото "Колтуклиева"

29 Октомври, 2026 16:06 983 24

  • мартин варадинов-
  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • военно-апелативен съд

Военно-апелативният съд се произнесе по делото срещу Мартин Варадинов, обвинен за телесна повреда на Соня Колтуклиева. Определението е окончателно

Съдът наложи „подписка“ на служител на НСО по делото "Колтуклиева" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военно-апелативният съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е постановено от тричленен състав и е окончателно. ([]())

С решението си апелативният военен съд промени изхода от първата инстанция. Преди седмица Софийският военен съд освободи Варадинов от ареста и не му наложи мярка за неотклонение.

Тогава съдът прие, че служителят е изпълнявал служебните си задължения при инцидента. Според мотивите му събраните доказателства не позволяват да се направи извод, че телесната повреда на Колтуклиева е причинена от удар, нанесен от обвиняемия.

Прокуратурата протестира това определение и настоя за постоянен арест на Варадинов. Военно-апелативният съд не уважи искането за най-тежката мярка, но определи „подписка“ като окончателна мярка за неотклонение.

Варадинов остава на свобода, като трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от наложената мярка. Самото определение не решава въпроса за вината му по повдигнатото обвинение.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва обвинение

    35 11 Отговор
    за тая пача,за наглост и симулация.И да не я наричат журналист.

    Коментиран от #15, #16

    16:12 29.10.2026

  • 2 браво, НСО

    33 10 Отговор
    Ей, на този човек вместо медал да му дадат, ще го съдят. Каква е тази кочина, вместо държава. Да иде тази журналистка в една друга държава по избор и да се опита да отваря вратата на който и да е председател на парламент, сенат, конгрес или каквото и да е там. Вече ще и носят седем дена. А тука - героизиране на престъпника. Ето затова сме на този хал. Била паднала. Ами да не е извършвала престъпление и да не се е навирала там. Тъпа постановка на Гюровците и ППДБ. Като НСО при техния премиер Петков бутна кола и уби човек - какво. Мълчат като пукъли. Даже за една седмица преасфалтираха участъка, за да прикрият престъплението. Кочина, а не държава. За това, заради ППДБ и заради техното малоумие и наглост хората намразиха и ЕС, и Брюксел, и демокрацията - заради тази ППДБ кочина, а не заради Русия, Путин или каквото и да е.

    Коментиран от #7, #19

    16:13 29.10.2026

  • 3 1111

    8 14 Отговор
    Слави Трифонов се оказа прав със заключението- "Обикновените хора спукаха от бой насипната партия на Радев".
    Цифрите показват че е мит и фантазия че ДПС са подкрепили Гюров. От малкото гласували избиратели на ДПС 39% са подкрепили Йотова,18% Гюров.
    В Турция активността в изборния ден беше ниска,гласували там са малко над 7 хил.човека. 61% от тях са подкрепили Йотова ,12% Гюров а другите за някой от останалите 25 кандидати. В страните от ЕС навсякъде печели Гюров.
    59% от гласувалите общо за Йотова са с основно и по ниско образование. Та фактите показват че тези слабо образовани граждани не са гласували безвъзмездно. И наистина е прав Слави Трифонов че партията на Радев е насипна. Партия вече без електорат и подкрепа. Народа бързо за 6 месеца ги разкри- радевата клика е на тежката и крадлива червена ДС олигархия ,за това време удариха обикновените хора тежко и зловещо - цени ,данъци ,застраховки ,винетки ,горива ,цигари, ток ,газ а в същото време взеха на гърба на трудовия народ 9 млрд.евро нови заеми които незнайно къде потънаха но не и при хората.
    В неделя ги приключваме и след това наказателна и съдебна отговорност.

    Коментиран от #9

    16:19 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Каква подписка бе!?!

    17 7 Отговор
    Трябва предсрочно да го повишат в чин

    Коментиран от #21

    16:20 29.10.2026

  • 6 А за оная

    24 7 Отговор
    дърпала вратата какво?
    Тя е посегнала на охранявано лице. Ако не е знаела, че е охранявано това не я освобождава от наказание.
    Значи тоз дето си е вършил работата ще го ограничаваме, а виновния ще го поощряваме.
    Всичко наопаки.
    Позор

    16:21 29.10.2026

  • 7 Един шофьор

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "браво, НСО":

    А оня не може ли по спокойно ,какво блъска ,първо да я предупреди и ако не вдява тогава да я избута.

    16:22 29.10.2026

  • 8 Сила

    8 7 Отговор
    Колтуклиева е срам за професията ( и не само тя обаче !) а НСО са пословично тъпи и събират всякакви психопати и връзкари на сладка службица ...това е !!!
    А , и Доца трябва да си се върне на село , като читалищен уредник ...примерно !!!?

    16:23 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    5 6 Отговор
    А как се преценява, че има нахлуване в автомобил.

    16:30 29.10.2026

  • 12 Искаха да убият жената ,оправдаха ги

    5 10 Отговор
    Убициии

    16:32 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фори

    5 6 Отговор
    Това НСО е свърталище на долнопробни, кадрово необезпечени отрепки, без никакво образование и опит в системата на държавния апарат! Трябва да напъхат този бандит дето бутна журналистката в затвора.

    16:47 29.10.2026

  • 15 Пешо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва обвинение":

    Само в бг, може да ди свърши работата човек и да го съдят.... после се чудите, ьащо сме на ъова дередже

    Коментиран от #17

    16:50 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само в Б- я може да счупиш жена от бой..

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо":

    Много зли и жестоки боташите, но много бой ще ядат. Даже хитрост капка нямат. Само злоба, омраза и жестокост. Май по родата са си такива..

    16:53 29.10.2026

  • 18 Български фатмак

    2 6 Отговор
    Баба Цоцолана Йотова е казала на мутрата да удари журналистката.
    И така избираме президент между баба Цоцолана Решетникова и Кирчо Ганьов
    от ЕС.Аз избирам да гласувам за Герб.Това значи твърдо за Кирил и ЕС!!!

    16:54 29.10.2026

  • 19 Коректор

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "браво, НСО":

    Първо, ако назначения с връзки футболен съдия беше обучен, Култука нямаше да припари до вратата, но той напусна поста си, преди колата да тръгне.
    Второ, вече при затворена врата, той я нападна с неоправдана агресия.
    Трето, не може да оставиш безжизнено тяло на тротоара и да отпрашиш - на видеото се вижда, че тя не мърда докато се отдалечават, а Доцова я гледа през прозореца.

    17:02 29.10.2026

  • 20 нсо саУБЙЦИ

    2 2 Отговор
    Лицето Доцова още ли е на държавна хранилка?

    Коментиран от #23

    17:03 29.10.2026

  • 21 нсо саУБЙЦИ

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Каква подписка бе!?!":

    "Охранителя " е пернишка мутра с криминално досие за побоища и рекет ....какво прави в НСО на Държавна службица и заплатка е истинска загадка .....?!?

    17:03 29.10.2026

  • 22 Перо

    3 1 Отговор
    Тоя овен трябва да бъде уволнен, поради некадърност!

    17:15 29.10.2026

  • 23 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "нсо саУБЙЦИ":

    Тя е държанка на Копринков!

    17:16 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.