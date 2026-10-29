Съдът наложи „подписка“ на служител на НСО по делото "Колтуклиева"

Военно-апелативният съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е постановено от тричленен състав и е окончателно. ([]())

С решението си апелативният военен съд промени изхода от първата инстанция. Преди седмица Софийският военен съд освободи Варадинов от ареста и не му наложи мярка за неотклонение.

Тогава съдът прие, че служителят е изпълнявал служебните си задължения при инцидента. Според мотивите му събраните доказателства не позволяват да се направи извод, че телесната повреда на Колтуклиева е причинена от удар, нанесен от обвиняемия.

Прокуратурата протестира това определение и настоя за постоянен арест на Варадинов. Военно-апелативният съд не уважи искането за най-тежката мярка, но определи „подписка“ като окончателна мярка за неотклонение.

Варадинов остава на свобода, като трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от наложената мярка. Самото определение не решава въпроса за вината му по повдигнатото обвинение.

Източници: bta.bg