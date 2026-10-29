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Свидетел чул женски глас да казва по телефона на Соня Колтуклиева: „Действайте, ще ви бъде платено“

Свидетел чул женски глас да казва по телефона на Соня Колтуклиева: „Действайте, ще ви бъде платено“

29 Октомври, 2026 16:43 1 951 68

  • мартин варадинов-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • военно-апелативен съд-
  • средна телесна повреда

Защитата на служителя на НСО Мартин Варадинов: Журналистката не е губила съзнание – продължила е да вика и да снима

Свидетел чул женски глас да казва по телефона на Соня Колтуклиева: „Действайте, ще ви бъде платено“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военно-апелативният съд в София определи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов по делото за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Прокуратурата настояваше той да бъде задържан под стража заради обвинението, че е причинил средна телесна повреда.

Защитата поиска съдът да потвърди решението на първата инстанция, която беше освободила Варадинов без мярка за неотклонение. Адвокатите представиха нови доказателства и оспориха начина, по който прокуратурата интерпретира видеозаписите и свидетелските показания.

Какво твърди защитата

Според адвокатите свидетел, който няма отношение към НСО, е чул женски глас да казва по телефона на Колтуклиева:

„Действайте, ще ви бъде платено“.

Защитата се позова и на видеотехническа експертиза. Според нейната интерпретация Варадинов е хванал журналистката за ръката, без да я избутва. Адвокатите оспориха и твърдението, че Колтуклиева е изпаднала в безсъзнание след физическия контакт.

Посочените от защитата свидетелски показания сочат, че тя е продължила да вика и да снима. Това беше използвано като аргумент срещу тезата за загуба на съзнание непосредствено след инцидента.

Позицията на прокуратурата

Държавното обвинение поддържа, че именно Варадинов е нанесъл удара, довел до нараняването на Колтуклиева. Според прокуратурата видеотехническите експертизи подкрепят тази версия и обосновават искането за постоянен арест.

Случаят започна след инцидент пред централата на „Прогресивна България“. Колтуклиева е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след което между нея и служителя на НСО е възникнал физически конфликт.

Основният спор по делото е свързан с начина, по който е осъществен контактът, характера на причиненото нараняване и значението на видеозаписите и свидетелските показания. Определената мярка „подписка“ не решава въпроса за вината на Варадинов, който остава обвиняем до приключване на наказателното производство.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък аз чух когато

    30 57 Отговор
    на свидетеля му казаха "Действай, после ще платим"

    Коментиран от #16, #52

    16:45 29.10.2026

  • 2 честен ционист

    12 29 Отговор
    След случката Ганчо може вече да забрави да припари до Радевата чета.

    Коментиран от #19

    16:46 29.10.2026

  • 3 ПО ТОЧНО

    70 15 Отговор
    Ама некой верва ли на старата ку РоклаТия.......... как се метна като каскадьорка........?

    16:47 29.10.2026

  • 4 Никой

    20 43 Отговор
    Всички видяхме къде хвръкна телефона на баба Яга . Била снимала ! Тия пак изтърваха козите !

    Коментиран от #10, #43

    16:47 29.10.2026

  • 5 Абе

    49 6 Отговор
    то и видео има на което се чува " Лежи, не ставай"

    16:50 29.10.2026

  • 6 Точно така

    35 1 Отговор
    Путин и се обади. Клоуни...

    16:50 29.10.2026

  • 7 Ха,ха

    19 24 Отговор
    Една жена ,каза на пазара,че пула нещо?Тоя свидетел защо тогава не е предупредил гардовете и да предотврати поръчката?

    16:51 29.10.2026

  • 8 Кошаревски

    28 49 Отговор
    свидетели колкото искаш ! Факт ли е , че я нокаутира - факт ! Факт ли е , че я остави просната на тротоара - факт ! Отпраши ли с Доца и сини лампи - отпраши !

    Коментиран от #24, #46, #56, #67

    16:51 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВИЖДА СЕ ЯСНО

    41 7 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    А ние пък видяхме как го стиска и от земята снима

    Коментиран от #14

    16:51 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соня

    42 6 Отговор
    Звъняха ми от Большой театър. Канят ме за главна роля

    16:53 29.10.2026

  • 13 Уааау

    25 4 Отговор
    Поръчителката и изпълнителката си говорят на "вие"?Възпитани хора.

    16:54 29.10.2026

  • 14 Снимането забранено ли е?

    25 13 Отговор

    До коментар #10 от "ВИЖДА СЕ ЯСНО":

    Истината е,че гардовете,които въобще не действаха професионално,позволиха този цирк.И сега вадят "Кошаревски" свидетел.

    16:57 29.10.2026

  • 15 Чух свидетеля да се хвали с парите..

    19 20 Отговор
    На пазара за домати чух, че свидетеля взел 20 000 евро да каже че чул...Жалки, злобни, крадливи боташчета.

    16:57 29.10.2026

  • 16 Роналдо

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "А пък аз чух когато":

    Меси падна за дузпа, но... червен картон получи!

    Коментиран от #18

    16:57 29.10.2026

  • 17 Точен

    23 9 Отговор
    Оскар на Соня за поддържаща роля... на Кандито от милиционеродемокрацията...

    16:58 29.10.2026

  • 18 В неделя ще видим

    7 12 Отговор

    До коментар #16 от "Роналдо":

    изпълнението на дузпа. На вратата ще е Радев.

    Коментиран от #25

    16:59 29.10.2026

  • 19 Споко

    13 9 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Радевста чета си има "поставени" хора и мисирки,които да му се мазнят.

    Коментиран от #30

    17:00 29.10.2026

  • 20 Женският глас

    11 7 Отговор
    Беше на Йотова.Добре се чуваше

    Коментиран от #22

    17:01 29.10.2026

  • 21 Колтуклъ

    12 2 Отговор
    На турски е лежащ на диван а не на земята

    Коментиран от #32

    17:03 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стига стари дъвки

    9 7 Отговор
    „Действайте, ще ви бъде платено“?!?

    Уж чул пък няма други които да го потвъдят. И какво от това, жената е на работа, а може би извън работно време и ще ѝ бъде плтено като извънреден труд. Какво странно има дори да е истина твърдението и бъде казано точно така? Дали просто "свидетелите" на НСО имат много развит слух или чуват Господ да им говори?

    Коментиран от #26, #44, #45

    17:10 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "стига стари дъвки":

    След като ясно се чу, че мъжа, който беше с мисирката на Пеевски и вика да не става значи и се плаща да лежи по улиците:)))

    Коментиран от #33

    17:15 29.10.2026

  • 27 Ха,ха

    2 2 Отговор
    Ама дузпата ще я бие Баце.А той си е Меси от Банкя и фузпа не пропуска.

    Коментиран от #38

    17:16 29.10.2026

  • 28 98368683

    4 1 Отговор
    ай , аннаааааа , кой кво чул , кой кво не видял , продължават да копаят тва дъно ? и тука у мааалата имаме много свидетели .....

    17:17 29.10.2026

  • 29 Ами

    6 4 Отговор
    Живеем в свят в който съшитото с бели конци бързо излиза на яве.
    Така, че и поредната атака срещу Радев се оказа неуспешна.
    Дори и дрона поразил кораба се оказа окраински.
    Просто на някой хора им липсва креативност.

    17:18 29.10.2026

  • 30 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Не бе, 🎃, не сме радевисти! Просто имаме непоносимост към селските диктатори от Горно Нанадолнище и няма да ви оставим така!

    17:18 29.10.2026

  • 31 123

    7 5 Отговор
    Веднага един орден за Сончето, със сътресение на мозъка и с извадено рамо стиска телефона и снима и пише на него, какъв герой, какво чудо...сериозно ли има идиоти, които и се вързаха на театрото?

    17:19 29.10.2026

  • 32 Глепости

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Колтуклъ":

    Колтук е израстък

    17:19 29.10.2026

  • 33 Айде бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "хахаха":

    А на някои им се плаща да спамят с опорки от Москва или Вашингтон по медиите, но това според теб не е проблем, нали?

    17:19 29.10.2026

  • 34 Как е възможно?

    6 9 Отговор
    как е възможно такъв цинизъм? Как е възможно? И въобще, имат ли акъл "прогресивните" мерзавци и наглеци да падат толкова ниско и да ситгат до такава ниозст? Да, пазвантинът на оная хубаивца, дето я пазят, като че ли е национално богатство, а не най-елементарн "прогресивна" слугиня, е изверг, изрод и потенциален убиец! Той с такава сила запрати журналистиката на земята, че е напрово чудо как е останала жива! Да, пазвантинът на внучката на дядо Доцо е потенциален убиец! И такъв ще си остане, нищо, че Фатмакът от село Славяноов и фатмашката Йотова слугиня са наредили да бъде освободен! Той си остава изверг и потенциален убиец Точка, Фатмако!

    Коментиран от #50

    17:19 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Питанка

    7 5 Отговор
    Въпроса е, футболния съдия, набеден по роднинска линия за служител на НСО, с непрофесионалните си действия и бездействия застраши ли живота на охраняваната Доцова и превиши ли правата си с използване на сила, когато вече заплаха нямаше ?
    Изчезнаха ли колите на НСО и Доцова, оставяйки безжизнена жена просната на тротоара ?

    17:20 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ОбъркАл си рейса

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ха,ха":

    Ние ще бием дузпата в неделя. На баце ти! А умник Гюро ще се научи друг път да не прави така!

    17:21 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 11111

    9 5 Отговор
    Още същата вечер в Ютуб имаше клип от който ясно се вижда как култуклиева тръгва да става, а някой подвиква "стой, стой" и тя отново се просва на земята. А преди това в паднало състояние вика по заминаващата кола "защо провали заседанието за помилванията". Избутването на култуклиева беше в стил "бягай от тук"- охранителе я избута странично с ръката , гледайки в друга посока. Култуклиева още щом я докоснаха и се строполи. В тоя момент полицая се обърна към нея изненадан , че е паднала. Какви телесни повреди какви 5 лева. Пълен театър.

    Коментиран от #47

    17:21 29.10.2026

  • 41 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 а сега де

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "стига стари дъвки":

    Викаш напълно нормално е свидетелят на Мирчев да разпознае руски дрон от 300 км разстояние посред нощ, но е невъзможно човек да чуе разговор от два метра:) Нищо чудно, че петроханците служите на двама господари от поредната глобка - ББ и Шиши:)

    Коментиран от #64

    17:23 29.10.2026

  • 45 1234

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "стига стари дъвки":

    Това нещо ако беше в сащ, култуклиева щеше да бъде застреляна. Тя извършва нападение над председателя на парламента.

    Коментиран от #65

    17:23 29.10.2026

  • 46 ОБЕКТИВЕН

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кошаревски":

    Пич, прав си. Така е! Нищо повече не може да се каже и нищо друго няма значение! Това са фактите, останалото е само мнение по въпроса. Точка.

    17:25 29.10.2026

  • 47 А според мен

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "11111":

    Имаше сценарий, но не всеки знаеше ролята на другия. Затова се получи толкова брутално. Пък и не всеки би се съгласил, ако знаеше...

    17:25 29.10.2026

  • 48 Прогресивно ми е ще повърна

    1 1 Отговор
    Брей, голям слухар този свидетел! Да не е пак някой услужлив бездомен като червения пират ?

    17:26 29.10.2026

  • 49 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пенсионер

    1 2 Отговор
    и аз чух от пловдив че по телефона на соня някои казо бях точен с парите

    Коментиран от #54

    17:29 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Питам

    0 2 Отговор
    Абе имаме ли премиер?!?! Нещо да излъже ако трябва за потопения кораб в български води?
    Президент ясно е, че нямаме.... ама поне Радев нещо да каже.

    Коментиран от #57, #61

    17:34 29.10.2026

  • 54 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "пенсионер":

    Пак да повторя - на свидетеля и на журналистката да се направи детектор на лъжата и ще разберем кой лъже .

    17:35 29.10.2026

  • 55 Крайно време е да се осъди и прокуратура

    0 0 Отговор
    Аре жега

    17:35 29.10.2026

  • 56 Боко от Банкя

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кошаревски":

    А факт ли е, че Колтучката сама се навря между шамарите?! Що не отиде да отвори колата на американския президент! повече няма да чуете нито за интригантско-клюкарското сайтче "ПИК", купено от Пеевски от неговия приятел Недялко Недялков, нито пък за тази отявлена истеричка и провокаторка!

    17:35 29.10.2026

  • 57 бат Венци

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Питам":

    Няма кораб ударен в Български води . Стига си ревал .

    17:38 29.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 има и договор

    1 0 Отговор
    Точка единствена: бито платено.
    И да се провери дали не е на името на Соня Бакшиш?

    17:39 29.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Соня бутоня

    1 0 Отговор
    Гюро Кандев ми каза да дърпам вратата и да лягам по земята

    17:39 29.10.2026

  • 63 НСО

    0 1 Отговор
    виновно за нещо?Никога.Тази опг трябва да бъде закрита веднага.Реално тези примати пазят политическата гняс от собствените им избиратели, и си дерибействат на воля из територията.

    17:39 29.10.2026

  • 64 А сега де

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "а сега де":

    Току що адвокатът на града каза,че нито един свидетел не е видял,как е паднала репортерката.Но "някой" бил чул?Не видели десетина свидетели нищо но един чул.А според теб бил на два метра.Но от записите се вижда,че няма нито един човек на два метра от Колтуклиева.А сега ,де?

    17:40 29.10.2026

  • 65 А бе ,всички

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "1234":

    Русофили на Радев са били в САЩ и знаят как е там.А в действителност не са излизали от село.

    17:42 29.10.2026

  • 66 Звездите му го говорят на този

    0 0 Отговор
    Ще се направят всякакви опити да се дискредитира жертвата - нахална била, платена била, работела в жълта медия, работела за този и онзи. Но всичко това няма никакво отношение към постъпката на охранителя Варадинов. А тя е документирана с видеозаписи, свидетелски показания и медицински епикризи. Не експертизи. Очаквам, че съдията ще разсъждава по същия начин и ще осъди безпристрастно.

    17:43 29.10.2026

  • 67 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кошаревски":

    Вие сериозно ли. Нокалтарал я. Представяте ли си какво по би станало ако някой се опита да отвори вратата на Тръмп примерно. Момчето у служител на НСО. Никой няма право да отваря вратата на охранявана личност. Вие не разбирате значението на това понятие. Кой е в колата . Няма никакво значение. Моето си свърши работата. Според мен изключително непрофесионално . Но това е друг въпрос. Някаква бабичка искала да пита.

    17:43 29.10.2026

  • 68 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.