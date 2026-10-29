Свидетел чул женски глас да казва по телефона на Соня Колтуклиева: „Действайте, ще ви бъде платено“

Военно-апелативният съд в София определи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов по делото за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Прокуратурата настояваше той да бъде задържан под стража заради обвинението, че е причинил средна телесна повреда.
Защитата поиска съдът да потвърди решението на първата инстанция, която беше освободила Варадинов без мярка за неотклонение. Адвокатите представиха нови доказателства и оспориха начина, по който прокуратурата интерпретира видеозаписите и свидетелските показания.
Какво твърди защитата
Според адвокатите свидетел, който няма отношение към НСО, е чул женски глас да казва по телефона на Колтуклиева:
Защитата се позова и на видеотехническа експертиза. Според нейната интерпретация Варадинов е хванал журналистката за ръката, без да я избутва. Адвокатите оспориха и твърдението, че Колтуклиева е изпаднала в безсъзнание след физическия контакт.
Посочените от защитата свидетелски показания сочат, че тя е продължила да вика и да снима. Това беше използвано като аргумент срещу тезата за загуба на съзнание непосредствено след инцидента.
Позицията на прокуратурата
Държавното обвинение поддържа, че именно Варадинов е нанесъл удара, довел до нараняването на Колтуклиева. Според прокуратурата видеотехническите експертизи подкрепят тази версия и обосновават искането за постоянен арест.
Случаят започна след инцидент пред централата на „Прогресивна България“. Колтуклиева е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след което между нея и служителя на НСО е възникнал физически конфликт.
Основният спор по делото е свързан с начина, по който е осъществен контактът, характера на причиненото нараняване и значението на видеозаписите и свидетелските показания. Определената мярка „подписка“ не решава въпроса за вината на Варадинов, който остава обвиняем до приключване на наказателното производство.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пък аз чух когато
Коментиран от #16, #52
16:45 29.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #19
16:46 29.10.2026
3 ПО ТОЧНО
16:47 29.10.2026
4 Никой
Коментиран от #10, #43
16:47 29.10.2026
5 Абе
16:50 29.10.2026
6 Точно така
16:50 29.10.2026
7 Ха,ха
16:51 29.10.2026
8 Кошаревски
Коментиран от #24, #46, #56, #67
16:51 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ВИЖДА СЕ ЯСНО
До коментар #4 от "Никой":А ние пък видяхме как го стиска и от земята снима
Коментиран от #14
16:51 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соня
16:53 29.10.2026
13 Уааау
16:54 29.10.2026
14 Снимането забранено ли е?
До коментар #10 от "ВИЖДА СЕ ЯСНО":Истината е,че гардовете,които въобще не действаха професионално,позволиха този цирк.И сега вадят "Кошаревски" свидетел.
16:57 29.10.2026
15 Чух свидетеля да се хвали с парите..
16:57 29.10.2026
16 Роналдо
До коментар #1 от "А пък аз чух когато":Меси падна за дузпа, но... червен картон получи!
Коментиран от #18
16:57 29.10.2026
17 Точен
16:58 29.10.2026
18 В неделя ще видим
До коментар #16 от "Роналдо":изпълнението на дузпа. На вратата ще е Радев.
Коментиран от #25
16:59 29.10.2026
19 Споко
До коментар #2 от "честен ционист":Радевста чета си има "поставени" хора и мисирки,които да му се мазнят.
Коментиран от #30
17:00 29.10.2026
20 Женският глас
Коментиран от #22
17:01 29.10.2026
21 Колтуклъ
Коментиран от #32
17:03 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стига стари дъвки
Уж чул пък няма други които да го потвъдят. И какво от това, жената е на работа, а може би извън работно време и ще ѝ бъде плтено като извънреден труд. Какво странно има дори да е истина твърдението и бъде казано точно така? Дали просто "свидетелите" на НСО имат много развит слух или чуват Господ да им говори?
Коментиран от #26, #44, #45
17:10 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хахаха
До коментар #23 от "стига стари дъвки":След като ясно се чу, че мъжа, който беше с мисирката на Пеевски и вика да не става значи и се плаща да лежи по улиците:)))
Коментиран от #33
17:15 29.10.2026
27 Ха,ха
Коментиран от #38
17:16 29.10.2026
28 98368683
17:17 29.10.2026
29 Ами
Така, че и поредната атака срещу Радев се оказа неуспешна.
Дори и дрона поразил кораба се оказа окраински.
Просто на някой хора им липсва креативност.
17:18 29.10.2026
30 1111
До коментар #19 от "Споко":Не бе, 🎃, не сме радевисти! Просто имаме непоносимост към селските диктатори от Горно Нанадолнище и няма да ви оставим така!
17:18 29.10.2026
31 123
17:19 29.10.2026
32 Глепости
До коментар #21 от "Колтуклъ":Колтук е израстък
17:19 29.10.2026
33 Айде бе,
До коментар #26 от "хахаха":А на някои им се плаща да спамят с опорки от Москва или Вашингтон по медиите, но това според теб не е проблем, нали?
17:19 29.10.2026
34 Как е възможно?
Коментиран от #50
17:19 29.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Питанка
Изчезнаха ли колите на НСО и Доцова, оставяйки безжизнена жена просната на тротоара ?
17:20 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ОбъркАл си рейса
До коментар #27 от "Ха,ха":Ние ще бием дузпата в неделя. На баце ти! А умник Гюро ще се научи друг път да не прави така!
17:21 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 11111
Коментиран от #47
17:21 29.10.2026
41 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 а сега де
До коментар #23 от "стига стари дъвки":Викаш напълно нормално е свидетелят на Мирчев да разпознае руски дрон от 300 км разстояние посред нощ, но е невъзможно човек да чуе разговор от два метра:) Нищо чудно, че петроханците служите на двама господари от поредната глобка - ББ и Шиши:)
Коментиран от #64
17:23 29.10.2026
45 1234
До коментар #23 от "стига стари дъвки":Това нещо ако беше в сащ, култуклиева щеше да бъде застреляна. Тя извършва нападение над председателя на парламента.
Коментиран от #65
17:23 29.10.2026
46 ОБЕКТИВЕН
До коментар #8 от "Кошаревски":Пич, прав си. Така е! Нищо повече не може да се каже и нищо друго няма значение! Това са фактите, останалото е само мнение по въпроса. Точка.
17:25 29.10.2026
47 А според мен
До коментар #40 от "11111":Имаше сценарий, но не всеки знаеше ролята на другия. Затова се получи толкова брутално. Пък и не всеки би се съгласил, ако знаеше...
17:25 29.10.2026
48 Прогресивно ми е ще повърна
17:26 29.10.2026
49 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 пенсионер
Коментиран от #54
17:29 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Питам
Президент ясно е, че нямаме.... ама поне Радев нещо да каже.
Коментиран от #57, #61
17:34 29.10.2026
54 жик так
До коментар #51 от "пенсионер":Пак да повторя - на свидетеля и на журналистката да се направи детектор на лъжата и ще разберем кой лъже .
17:35 29.10.2026
55 Крайно време е да се осъди и прокуратура
17:35 29.10.2026
56 Боко от Банкя
До коментар #8 от "Кошаревски":А факт ли е, че Колтучката сама се навря между шамарите?! Що не отиде да отвори колата на американския президент! повече няма да чуете нито за интригантско-клюкарското сайтче "ПИК", купено от Пеевски от неговия приятел Недялко Недялков, нито пък за тази отявлена истеричка и провокаторка!
17:35 29.10.2026
57 бат Венци
До коментар #53 от "Питам":Няма кораб ударен в Български води . Стига си ревал .
17:38 29.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 има и договор
И да се провери дали не е на името на Соня Бакшиш?
17:39 29.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Соня бутоня
17:39 29.10.2026
63 НСО
17:39 29.10.2026
64 А сега де
До коментар #44 от "а сега де":Току що адвокатът на града каза,че нито един свидетел не е видял,как е паднала репортерката.Но "някой" бил чул?Не видели десетина свидетели нищо но един чул.А според теб бил на два метра.Но от записите се вижда,че няма нито един човек на два метра от Колтуклиева.А сега ,де?
17:40 29.10.2026
65 А бе ,всички
До коментар #45 от "1234":Русофили на Радев са били в САЩ и знаят как е там.А в действителност не са излизали от село.
17:42 29.10.2026
66 Звездите му го говорят на този
17:43 29.10.2026
67 Иван
До коментар #8 от "Кошаревски":Вие сериозно ли. Нокалтарал я. Представяте ли си какво по би станало ако някой се опита да отвори вратата на Тръмп примерно. Момчето у служител на НСО. Никой няма право да отваря вратата на охранявана личност. Вие не разбирате значението на това понятие. Кой е в колата . Няма никакво значение. Моето си свърши работата. Според мен изключително непрофесионално . Но това е друг въпрос. Някаква бабичка искала да пита.
17:43 29.10.2026
68 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.