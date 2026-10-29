Свидетел чул женски глас да казва по телефона на Соня Колтуклиева: „Действайте, ще ви бъде платено“

Военно-апелативният съд в София определи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов по делото за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Прокуратурата настояваше той да бъде задържан под стража заради обвинението, че е причинил средна телесна повреда.

Защитата поиска съдът да потвърди решението на първата инстанция, която беше освободила Варадинов без мярка за неотклонение. Адвокатите представиха нови доказателства и оспориха начина, по който прокуратурата интерпретира видеозаписите и свидетелските показания.

Какво твърди защитата

Според адвокатите свидетел, който няма отношение към НСО, е чул женски глас да казва по телефона на Колтуклиева:

„Действайте, ще ви бъде платено“.

Защитата се позова и на видеотехническа експертиза. Според нейната интерпретация Варадинов е хванал журналистката за ръката, без да я избутва. Адвокатите оспориха и твърдението, че Колтуклиева е изпаднала в безсъзнание след физическия контакт.

Посочените от защитата свидетелски показания сочат, че тя е продължила да вика и да снима. Това беше използвано като аргумент срещу тезата за загуба на съзнание непосредствено след инцидента.

Позицията на прокуратурата

Държавното обвинение поддържа, че именно Варадинов е нанесъл удара, довел до нараняването на Колтуклиева. Според прокуратурата видеотехническите експертизи подкрепят тази версия и обосновават искането за постоянен арест.

Случаят започна след инцидент пред централата на „Прогресивна България“. Колтуклиева е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след което между нея и служителя на НСО е възникнал физически конфликт.

Основният спор по делото е свързан с начина, по който е осъществен контактът, характера на причиненото нараняване и значението на видеозаписите и свидетелските показания. Определената мярка „подписка“ не решава въпроса за вината на Варадинов, който остава обвиняем до приключване на наказателното производство.

Източници: btvnovinite.bg