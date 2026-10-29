Нови показания по делото за инцидента с Колтуклиева, пуснаха Варадинов от ареста

Нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Той е обвиняем за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.
Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята. Съдът трябва да прецени дали да потвърди решението на първата инстанция, която го остави на свобода без мярка за неотклонение, съобщава Нова тв.
При първоначалното разглеждане съдът не е установил достатъчно данни, че обвиняемият е нанесъл удар на журналистката. Според съдебната преценка видеозаписите от охранителните камери показват избутване, но не и удар. Магистратите са приели също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление.
Сред новите доказателства са показанията на свидетел, който твърди, че малко преди инцидента е чул телефонен разговор между Соня Колтуклиева и жена. По думите му по време на разговора женски глас е казал: „Действайте, после ще ви бъде платено“.
Твърдението е част от новите свидетелски показания по делото. Предстои Военно-апелативният съд да се произнесе по мярката за неотклонение на служителя на НСО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 генерал адмирал
Коментиран от #17, #21
14:42 29.10.2026
2 Мухахаха
14:42 29.10.2026
3 честен ционист
14:42 29.10.2026
4 Трол
Коментиран от #24, #51
14:43 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Д-р Хаус
14:43 29.10.2026
7 Дръта чанта
14:43 29.10.2026
8 напълно нормално
14:44 29.10.2026
9 аве
14:44 29.10.2026
10 Шок
Коментиран от #28, #59
14:44 29.10.2026
11 Постановка
Коментиран от #15
14:44 29.10.2026
12 то си
14:44 29.10.2026
13 Сисо
Коментиран от #35
14:45 29.10.2026
14 Действайте, после ще ви бъде платено.
14:47 29.10.2026
15 Данчо
До коментар #11 от "Постановка":„Действайте, после ще ви бъде платено“
Точно така, обаче кой й плаща се пита?
14:48 29.10.2026
16 Констатация
14:51 29.10.2026
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "генерал адмирал":А ти намери делото на Колтуклиева срещу Михнева❗
14:51 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ТАЗИ ПОРВОКАТОРКА
14:54 29.10.2026
20 опааа
14:55 29.10.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "генерал адмирал":Михнева обяви, че Колтуклиева в взимала пари от Цветан Василев (КТБ).
Колтуклиева я обвини в лъжа и я осъди!
След месеци, когато синдиците изнесоха архивите на КТБ - в тях имаше записи, че Колтуклиева е получавала петцифрени суми дълго време❗
Толкова за морала на таА ДЖУРНАЛИЗАЧКА❗
14:56 29.10.2026
22 Мдаа
14:57 29.10.2026
23 Барона
14:57 29.10.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Трол":За това как се МАНИПУЛИРА обществото❗
14:59 29.10.2026
25 ПиК
15:01 29.10.2026
26 3.14К
15:01 29.10.2026
27 Цензура
И после как ще чакаме служителите от силовите ведомства да защитават нас, гражданите, когато ги арестуват и хвърлят в занданът, защото са си вършили работата?
15:03 29.10.2026
28 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Шок":Не е нужно да мислиш-
про.100 намери кадъра с телефона,
паднал на 5-6 метра, а после как някой го поставя в ръката на Колтучето с думите :
"Стой, стой!❗
15:04 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Болна ми легнала Станойка
15:06 29.10.2026
31 Някой
Журналистката нахалничка трябва да бъде съдена. Ей така ще си позволява да отваря врата на чужд автомобил, камо ли на охраняемо държавно лице. В САЩ щяха да я гръмнат. Изнесат с краката напред. Обявят за терорист, атентатор, похитител и кой знае още какво.
Журналистите обаче се подкрепят помежду си и изобщо не отразяват мнението на народа.
Коментиран от #39, #44
15:07 29.10.2026
32 сума кум лауди
15:08 29.10.2026
33 Дори и на земята в "безсъзнание"
15:09 29.10.2026
34 Адвокат
15:09 29.10.2026
35 5+5
До коментар #13 от "Сисо":хахахаха... :))))
точно :)
15:10 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 агент Тоболд
15:10 29.10.2026
38 Адвокат
Коментиран от #45
15:11 29.10.2026
39 точно
До коментар #31 от "Някой":прав си че в сащ директно я пълнеха с олово - ама в нашия кошер, гъмжащ от мисирки какво да се очаква друго
15:11 29.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Жоржета стресираща
От ревност...май...
Вж.на таз къв жребец е боди гард
А на,дон йоца набори от трета възраст😡
Коментиран от #61
15:12 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стефан Донев
Коментиран от #64
15:15 29.10.2026
44 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "Някой":Грешката е на екипа в колата!
Те трябваше да заключат вратите и да потеглят! Този отвън изчака времето което им е необходимо и тръгна да се качва в ескорта❗
След като видя ТЕХНИЯ гаф- направи единственото възможно правилно действие.
Неутрализира/събори лицето с тъмни очила и шапка (при това БЕЗ УДАР), което се опита да проникне в охранявания периметър❗
15:17 29.10.2026
45 🦉🦉🦉🦉
До коментар #38 от "Адвокат":АДвокате, яко ще захлебиш ❗
Нали знаеш, че след комоцио имаш загуба на моменти около инцидента и трябва да лежиш😉 А Колтучето помни детайли и се разходи по студия❗
Знаеш и какви болки има и какво процедури се извършва при счупена ключица❗
А Колтучето си се преоблича и се разхожда за интервюта❗
Пробвай се да гледаш дребни дела❗
15:24 29.10.2026
46 Кажи честно ... 🤣
Ха сега да видим милиционерите какво ще измислят, Култука като извади разпечатка от телефона си . 🤣🤣🤣
15:34 29.10.2026
47 Мич
Коментиран от #52
15:37 29.10.2026
48 зъб
15:37 29.10.2026
49 Наблюдател
Това оневинява ли постъпката на Председателя на Парламента, която остави безжизнена жена на тротоара и отпраши с бронираното BMW ?
Коментиран от #60
15:38 29.10.2026
50 Гост
15:39 29.10.2026
51 Да трябва
До коментар #4 от "Трол":в приказката за лисицата и гроздето..
15:39 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Една жена каза ЕЖК
А свидетелят да не е някой бездомник, нов червен пират ?
15:41 29.10.2026
54 ЧИЧИ ...ОЮ ...АНКЯТА
15:41 29.10.2026
55 Пуста женска завист!
15:41 29.10.2026
56 Милиционерски фантазии
15:42 29.10.2026
57 проКУРраТУРата
15:43 29.10.2026
58 делото трябва да е срещу нападателката
15:43 29.10.2026
59 Чочо
До коментар #10 от "Шок":Лесно може да се провери, водела ли е разговор в този момент. Изисква се разпечатка..... и готово.
15:43 29.10.2026
60 🦉🦉🦉🦉
До коментар #49 от "Наблюдател":НаблюдателЮ НЕЗНАЕЩ,
при инцидент екипът на автомобила с охраняваното лице Е ДЛЪЖЕН по най-бързия начин да изведе охраняваното лице от ПЕРИМЕТЪРА на инцидента❗
Може да е провокация за снимка, но може да е опит за физическо съприкосновение-
удариха шамар на МакАрон,
заляха с киселина Заркова,
стреляха по Фицо......
15:44 29.10.2026
61 Има логика
До коментар #41 от "Жоржета стресираща":Може да е от ревност, ама не където я виждаш.😏
15:44 29.10.2026
62 Наглост и мерзост фатмашка
Коментиран от #65, #68
15:45 29.10.2026
63 Последният софиянец
15:48 29.10.2026
64 Някой
До коментар #43 от "Стефан Донев":Ти кой набор си? Рейгън го гръмна един от тълпата без охраната да реагира!!! Секунда разсеяност и после е късно!!!!
15:49 29.10.2026
65 Бибитко от Банкя
До коментар #62 от "Наглост и мерзост фатмашка":Ехаа, Найчо бее, знам те бе момче, знам ти номерата! Я посмали малко с лъжите!
15:50 29.10.2026
66 Оня с джипката от Банкя
15:54 29.10.2026
67 само питам
15:59 29.10.2026
68 🦉🦉🦉🦉
До коментар #62 от "Наглост и мерзост фатмашка":Наглост и мерзост е да ползваш такива квалификации срещу човек който свърши това за което е нает❗
Журналистите си вършат работата на определени места и по определен начин❗
Лице с ТЪМНИ ОЧИЛА и ШАПКА, което нахлува в охраняван обект (кола на НСО)
при това БЕЗ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА КАРТА или АКРЕДИТАЦИЯ които да са на видно място,
е НАРУШИТЕЛ ❗
16:04 29.10.2026