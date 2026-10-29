Нови показания по делото за инцидента с Колтуклиева, пуснаха Варадинов от ареста

Нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Той е обвиняем за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята. Съдът трябва да прецени дали да потвърди решението на първата инстанция, която го остави на свобода без мярка за неотклонение, съобщава Нова тв.

При първоначалното разглеждане съдът не е установил достатъчно данни, че обвиняемият е нанесъл удар на журналистката. Според съдебната преценка видеозаписите от охранителните камери показват избутване, но не и удар. Магистратите са приели също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление.

Сред новите доказателства са показанията на свидетел, който твърди, че малко преди инцидента е чул телефонен разговор между Соня Колтуклиева и жена. По думите му по време на разговора женски глас е казал: „Действайте, после ще ви бъде платено“.

Твърдението е част от новите свидетелски показания по делото. Предстои Военно-апелативният съд да се произнесе по мярката за неотклонение на служителя на НСО.