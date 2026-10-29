Новини
Крими »
Нови показания по делото за инцидента с Колтуклиева, пуснаха Варадинов от ареста
  Тема: Известни личности

Нови показания по делото за инцидента с Колтуклиева, пуснаха Варадинов от ареста

29 Октомври, 2026 14:38 1 973 68

  • соня колтуклиева-
  • мартин варадинов-
  • нсо-
  • военно-апелативен съд

Военно-апелативният съд разглежда нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи по делото срещу служителя на НСО Мартин Варадинов

Нови показания по делото за инцидента с Колтуклиева, пуснаха Варадинов от ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Той е обвиняем за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята. Съдът трябва да прецени дали да потвърди решението на първата инстанция, която го остави на свобода без мярка за неотклонение, съобщава Нова тв.

При първоначалното разглеждане съдът не е установил достатъчно данни, че обвиняемият е нанесъл удар на журналистката. Според съдебната преценка видеозаписите от охранителните камери показват избутване, но не и удар. Магистратите са приели също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление.

Сред новите доказателства са показанията на свидетел, който твърди, че малко преди инцидента е чул телефонен разговор между Соня Колтуклиева и жена. По думите му по време на разговора женски глас е казал: „Действайте, после ще ви бъде платено“.

Твърдението е част от новите свидетелски показания по делото. Предстои Военно-апелативният съд да се произнесе по мярката за неотклонение на служителя на НСО.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 генерал адмирал

    13 27 Отговор
    Намериха свидетел.

    Коментиран от #17, #21

    14:42 29.10.2026

  • 2 Мухахаха

    27 1 Отговор
    Действай кинти нема

    14:42 29.10.2026

  • 3 честен ционист

    52 0 Отговор
    Еми жената лежи до табела "служебен абонамент" разбира се, че е на заплащане.

    14:42 29.10.2026

  • 4 Трол

    38 0 Отговор
    Тази снимка трябва да влезе в учебниците по история след 10 години.

    Коментиран от #24, #51

    14:43 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Д-р Хаус

    79 3 Отговор
    Дайте да видим рентгеновите снимки на счупеното рамо на тая, че нещо много бързо оздравя. Да каже и защо избяга от Пирогов и отиде в една частна болница от там да си вади медицинско

    14:43 29.10.2026

  • 7 Дръта чанта

    79 3 Отговор
    И децата разбраха че е постановка

    14:43 29.10.2026

  • 8 напълно нормално

    71 2 Отговор
    Сега СБЖ ще учредят награда на името на Калтуклиева за слугинска платена журналистика. Ще има много номинации...

    14:44 29.10.2026

  • 9 аве

    53 2 Отговор
    За всеки случай си заключвайте вратите на колите, че не се знае откъде, ще долети някоя миcиpка да ви спретне постановка😅

    14:44 29.10.2026

  • 10 Шок

    9 32 Отговор
    Действайте ще ви бъде платено,вие сериозно ли това измислихте

    Коментиран от #28, #59

    14:44 29.10.2026

  • 11 Постановка

    36 3 Отговор
    По БНР казаха се е чуло жена да казва, че щяло да й се плати!!

    Коментиран от #15

    14:44 29.10.2026

  • 12 то си

    30 7 Отговор
    беше ясно, че е постановка, сериала Росенец 2. Само не знам, дали и охранителят не е вътре. Как само се дръпна, за да може Колтучката да отвори вратата.

    14:44 29.10.2026

  • 13 Сисо

    54 1 Отговор
    Прави се на умрела лисица!

    Коментиран от #35

    14:45 29.10.2026

  • 14 Действайте, после ще ви бъде платено.

    30 2 Отговор
    Интересно какво ли ще е мнението на еврожурналистите след завършване на пълното разследване. Шефът на НСО си подаде оставката заради този цирк. Колко народ се изплю върху служителите на НСО? Искам да видя лицата на ППДБ, С.Трифонов и особено на Диана Дамянова. Доста примитивни първосигнални същества живеят в страната ни.

    14:47 29.10.2026

  • 15 Данчо

    29 2 Отговор

    До коментар #11 от "Постановка":

    „Действайте, после ще ви бъде платено“
    Точно така, обаче кой й плаща се пита?

    14:48 29.10.2026

  • 16 Констатация

    42 3 Отговор
    Къв инцидент, бе??? Човека просто си е вършил работата, на негово място щях да й повдигна обвинение!!!!

    14:51 29.10.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "генерал адмирал":

    А ти намери делото на Колтуклиева срещу Михнева❗

    14:51 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТАЗИ ПОРВОКАТОРКА

    29 0 Отговор
    Трябва да прекара поне 6 месеца в сливенския.

    14:54 29.10.2026

  • 20 опааа

    24 1 Отговор
    я да я осъдят сега тая вмирисана кущтрамба - тъкмо ще миряса

    14:55 29.10.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "генерал адмирал":

    Михнева обяви, че Колтуклиева в взимала пари от Цветан Василев (КТБ).
    Колтуклиева я обвини в лъжа и я осъди!
    След месеци, когато синдиците изнесоха архивите на КТБ - в тях имаше записи, че Колтуклиева е получавала петцифрени суми дълго време❗
    Толкова за морала на таА ДЖУРНАЛИЗАЧКА❗

    14:56 29.10.2026

  • 22 Мдаа

    21 0 Отговор
    Сончето сигурно доста е захлебила с тоя фарс.

    14:57 29.10.2026

  • 23 Барона

    25 1 Отговор
    Сглобката инсценира ситуацията със Соня Колтуклиева!

    14:57 29.10.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    За това как се МАНИПУЛИРА обществото❗

    14:59 29.10.2026

  • 25 ПиК

    15 1 Отговор
    ПИК е съкратено от Пеефски И Култука!

    15:01 29.10.2026

  • 26 3.14К

    5 1 Отговор
    Същото като на Киро Русия и жената на Димо по 80 евра, а на Китрето лудия 60 евро.

    15:01 29.10.2026

  • 27 Цензура

    24 1 Отговор
    Защо изобщо е вкаран в арестът служителят, който само си вършеше работата, а не нахaлната дъpта, нападнала охраняемо лице и то не кое да е лице, а председателят на Народното събрание?

    И после как ще чакаме служителите от силовите ведомства да защитават нас, гражданите, когато ги арестуват и хвърлят в занданът, защото са си вършили работата?

    15:03 29.10.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шок":

    Не е нужно да мислиш-
    про.100 намери кадъра с телефона,
    паднал на 5-6 метра, а после как някой го поставя в ръката на Колтучето с думите :
    "Стой, стой!❗

    15:04 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Болна ми легнала Станойка

    16 0 Отговор
    Цирковете на една посредствена, застаряла самодейка! Ни за журналистика става дума, ни за насилие, само за липса на внимание.

    15:06 29.10.2026

  • 31 Някой

    22 1 Отговор
    Служителят на НПО допусна грешка, че онази можа да отвори вратата. Но после действа така както са го учили. Да неутрализира нападател. Това му е работата.
    Журналистката нахалничка трябва да бъде съдена. Ей така ще си позволява да отваря врата на чужд автомобил, камо ли на охраняемо държавно лице. В САЩ щяха да я гръмнат. Изнесат с краката напред. Обявят за терорист, атентатор, похитител и кой знае още какво.
    Журналистите обаче се подкрепят помежду си и изобщо не отразяват мнението на народа.

    Коментиран от #39, #44

    15:07 29.10.2026

  • 32 сума кум лауди

    1 6 Отговор
    Един свидетел не е свидетел.

    15:08 29.10.2026

  • 33 Дори и на земята в "безсъзнание"

    11 0 Отговор
    Не спира да стиска телефона и да снима..

    15:09 29.10.2026

  • 34 Адвокат

    5 21 Отговор
    В каква държава живеем, моралният компас е изчезнал напълно. Цяла България видя,как този юнак блъска Соня Колтуклиева с такава сила ,че я повали на земята в безсъзнание и счупена ключица. Но срам,съвест,вина няма. По-добре всички да млъкнат, защото става все по-нетърпимо и отвратително всичко,свързано с управляващите тази държава.

    15:09 29.10.2026

  • 35 5+5

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сисо":

    хахахаха... :))))
    точно :)

    15:10 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 агент Тоболд

    4 2 Отговор
    Всичко е постановка, в нея са и соня, и гаваза, и мишето доцова, и гундяев.

    15:10 29.10.2026

  • 38 Адвокат

    3 13 Отговор
    В каква държава живеем, моралният компас е изчезнал напълно. Цяла България видя,как този юнак блъска Соня Колтуклиева с такава сила ,че я повали на земята в безсъзнание и счупена ключица. Но срам,съвест,вина няма. По-добре всички да млъкнат, защото става все по-нетърпимо и отвратително всичко,свързано с управляващите тази държава.

    Коментиран от #45

    15:11 29.10.2026

  • 39 точно

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    прав си че в сащ директно я пълнеха с олово - ама в нашия кошер, гъмжащ от мисирки какво да се очаква друго

    15:11 29.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Жоржета стресираща

    3 1 Отговор
    Логиката е в полза на битов инцидент
    От ревност...май...
    Вж.на таз къв жребец е боди гард
    А на,дон йоца набори от трета възраст😡

    Коментиран от #61

    15:12 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стефан Донев

    5 1 Отговор
    В САЩ нямаше да я гръмнат, няма такъв случай някой въобще да се е доближил до колата на президента, камо ли да го гърмят. То така става в тълпата от хората, вадиш патлака и гърмиш. Виждали сте оружие смао по телевизията и сте стреляли в някоя игра.

    Коментиран от #64

    15:15 29.10.2026

  • 44 🦉🦉🦉🦉

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Грешката е на екипа в колата!
    Те трябваше да заключат вратите и да потеглят! Този отвън изчака времето което им е необходимо и тръгна да се качва в ескорта❗
    След като видя ТЕХНИЯ гаф- направи единственото възможно правилно действие.
    Неутрализира/събори лицето с тъмни очила и шапка (при това БЕЗ УДАР), което се опита да проникне в охранявания периметър❗

    15:17 29.10.2026

  • 45 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Адвокат":

    АДвокате, яко ще захлебиш ❗
    Нали знаеш, че след комоцио имаш загуба на моменти около инцидента и трябва да лежиш😉 А Колтучето помни детайли и се разходи по студия❗
    Знаеш и какви болки има и какво процедури се извършва при счупена ключица❗
    А Колтучето си се преоблича и се разхожда за интервюта❗
    Пробвай се да гледаш дребни дела❗

    15:24 29.10.2026

  • 46 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор
    "Действайте, после ще ви бъде платено“ - верно ли това измислиха милиционерите 🤣🤣🤣
    Ха сега да видим милиционерите какво ще измислят, Култука като извади разпечатка от телефона си . 🤣🤣🤣

    15:34 29.10.2026

  • 47 Мич

    4 0 Отговор
    Ами, то си беше чиста провокация, театър от страна на Сончето. Гарда си е действал по правилата.

    Коментиран от #52

    15:37 29.10.2026

  • 48 зъб

    5 0 Отговор
    във видеозаписа се видя че между Дацова и Колтуклиева има единоборство на вратата...едната се мъчеше да затвори вече отворената врата а другата се мъчеше да преодолее силата и и да я отвори...което ясно показва истинския замисъл за провокация..това е важен елемент

    15:37 29.10.2026

  • 49 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Това какво общо има с действията на пенсионирания футболен съдия, уреден на служба в УБО без да има нужната подготовка ?!
    Това оневинява ли постъпката на Председателя на Парламента, която остави безжизнена жена на тротоара и отпраши с бронираното BMW ?

    Коментиран от #60

    15:38 29.10.2026

  • 50 Гост

    0 0 Отговор
    Журналистката не е ли в Словения вече?

    15:39 29.10.2026

  • 51 Да трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    в приказката за лисицата и гроздето..

    15:39 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Една жена каза ЕЖК

    0 1 Отговор
    Очевидно е, че няма удар а избутване!
    А свидетелят да не е някой бездомник, нов червен пират ?

    15:41 29.10.2026

  • 54 ЧИЧИ ...ОЮ ...АНКЯТА

    2 0 Отговор
    ТЯ КОНЯ ЗА ПАРИ И СВИЛКИ ПРАВИ Е ХЕЙЙЙ ВИРТУАЛНИ.

    15:41 29.10.2026

  • 55 Пуста женска завист!

    1 1 Отговор
    Чий ли е бил женският глас?😎

    15:41 29.10.2026

  • 56 Милиционерски фантазии

    1 2 Отговор
    Комунистическа измислица: "Действайте, после ще ви бъде платено!".

    15:42 29.10.2026

  • 57 проКУРраТУРата

    0 0 Отговор
    Вероятно нападението е от трета страна...

    15:43 29.10.2026

  • 58 делото трябва да е срещу нападателката

    5 1 Отговор
    а не срещу охранителя

    15:43 29.10.2026

  • 59 Чочо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шок":

    Лесно може да се провери, водела ли е разговор в този момент. Изисква се разпечатка..... и готово.

    15:43 29.10.2026

  • 60 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    НаблюдателЮ НЕЗНАЕЩ,
    при инцидент екипът на автомобила с охраняваното лице Е ДЛЪЖЕН по най-бързия начин да изведе охраняваното лице от ПЕРИМЕТЪРА на инцидента❗
    Може да е провокация за снимка, но може да е опит за физическо съприкосновение-
    удариха шамар на МакАрон,
    заляха с киселина Заркова,
    стреляха по Фицо......

    15:44 29.10.2026

  • 61 Има логика

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Жоржета стресираща":

    Може да е от ревност, ама не където я виждаш.😏

    15:44 29.10.2026

  • 62 Наглост и мерзост фатмашка

    1 3 Отговор
    "Новите" показания са на кошаревски свидетиле, а зад този изверг, изрод и садист, който за малко не прати на оня свят журналистката ,която просто си е вършила работата, е стабилният гръб на селяндурина от Славяново - Фатмак Радев!

    Коментиран от #65, #68

    15:45 29.10.2026

  • 63 Последният софиянец

    0 0 Отговор
    То беше ясно, че Колтучката, пиковата скандалжийка, е там, за да извърши провокация. Защо не отиде да отваря вратата на колата на Наталия Киселова, за да й крещи защо даже не внесе в парламента искането за референдум относно въвеждането на еврото? Защото двете дебели момчета й плащат само в евро от нощните шкафчета!

    15:48 29.10.2026

  • 64 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стефан Донев":

    Ти кой набор си? Рейгън го гръмна един от тълпата без охраната да реагира!!! Секунда разсеяност и после е късно!!!!

    15:49 29.10.2026

  • 65 Бибитко от Банкя

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Наглост и мерзост фатмашка":

    Ехаа, Найчо бее, знам те бе момче, знам ти номерата! Я посмали малко с лъжите!

    15:50 29.10.2026

  • 66 Оня с джипката от Банкя

    0 0 Отговор
    Какво означава "колтук"? Вреден израстък по стеблото на домата, който се отстранява. Така че е напълно логично нашето Сонче да бъде отстранено незабавно, което е и сторил охранителят!

    15:54 29.10.2026

  • 67 само питам

    0 0 Отговор
    ех много чуват радевите подръжници бил чул деистваи аз съм точен с парите всичко е скалапено и е пунта мара

    15:59 29.10.2026

  • 68 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Наглост и мерзост фатмашка":

    Наглост и мерзост е да ползваш такива квалификации срещу човек който свърши това за което е нает❗
    Журналистите си вършат работата на определени места и по определен начин❗
    Лице с ТЪМНИ ОЧИЛА и ШАПКА, което нахлува в охраняван обект (кола на НСО)
    при това БЕЗ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА КАРТА или АКРЕДИТАЦИЯ които да са на видно място,
    е НАРУШИТЕЛ ❗

    16:04 29.10.2026