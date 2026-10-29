Военно-апелативният съд решава за служителя на НСО, блъснал Колтуклиева

Военно-апелативният съд в София решава дали да потвърди освобождаването без мярка за неотклонение на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Той е обвиняем за причиняване на средна телесна повреда на Соня Колтуклиева след инцидент пред централата на „Прогресивна България“ в София.
Според прокуратурата действията на Варадинов са довели до телесното увреждане на Колтуклиева. Обвинението твърди, че служителят я е блъснал, при което тя е паднала на земята.
Първата инстанция отказа да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, а след това не определи и друга мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че по събраните данни не може да се направи достатъчно обоснован извод, че Варадинов е нанесъл удар.
Съдът се позова и на записите от камерите, на които според мотивите му се вижда избутване, но не и удар. Магистратите приеха още, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.
След решението на първата инстанция прокуратурата поиска случаят да бъде разгледан от Военно-апелативния съд. Апелативните магистрати трябва да преценят дали да оставят в сила освобождаването на Варадинов или да определят мярка за неотклонение.
До произнасянето на съда обвинението срещу служителя не е доказано с влязъл в сила съдебен акт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 колтука
08:24 29.10.2026
3 ПОЗНАЙ ПРЕДВАРИТЕЛНОВ
НАЛИ Е ОТ ГРАФАТА ПОГРЕШНИ ПРЕОРИТЕТИ.
ГАРГА НА ГАРГА ОКО НЕ ВАДИ.В БЪЛГАРИЯ Е ТАКА.
08:25 29.10.2026
4 Венсеремос
08:26 29.10.2026
5 Соня
08:26 29.10.2026
6 Щом няма спукан мозък
08:27 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 култук представление
08:29 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Малко й е
08:38 29.10.2026
11 AKO тая
08:40 29.10.2026
12 Шестата икономика в света
08:40 29.10.2026
13 иван костов
Коментиран от #16
08:44 29.10.2026
14 Хмм
08:47 29.10.2026
15 Ще му дадаг медал
Коментиран от #18
08:55 29.10.2026
16 Мюзикъл
До коментар #13 от "иван костов":Даже изпя симптомите на мозъчно сътресение, като по учебник!
А с рамото кво стана? Снимката била неуспешна!
09:12 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А като беше на власт твоя кумир
До коментар #15 от "Ще му дадаг медал":Тиквата какво се случваше?Май бързо забравяш,побоища,арести
09:15 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 НСО служителя правилно блъска
Ако беше камикадзе ударната вълна щеше да се разпространи нагоре и щеше да има по малко поражения
Целия разчет от охранители носи отговорност защото на са действали правилно а са допуснали вратата на колата да бъде отворена от случаен за тях човек
09:24 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Охранителя не може да знае кой е
Това е напълно профил на камикадзе който се домогва да отвори вратата на брониран автомобил за председателя на народното събрание
09:39 29.10.2026
23 Георги
09:41 29.10.2026