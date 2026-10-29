Военно-апелативният съд решава за служителя на НСО, блъснал Колтуклиева

Военно-апелативният съд в София решава дали да потвърди освобождаването без мярка за неотклонение на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Той е обвиняем за причиняване на средна телесна повреда на Соня Колтуклиева след инцидент пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Според прокуратурата действията на Варадинов са довели до телесното увреждане на Колтуклиева. Обвинението твърди, че служителят я е блъснал, при което тя е паднала на земята.

Първата инстанция отказа да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, а след това не определи и друга мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че по събраните данни не може да се направи достатъчно обоснован извод, че Варадинов е нанесъл удар.

Съдът се позова и на записите от камерите, на които според мотивите му се вижда избутване, но не и удар. Магистратите приеха още, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

След решението на първата инстанция прокуратурата поиска случаят да бъде разгледан от Военно-апелативния съд. Апелативните магистрати трябва да преценят дали да оставят в сила освобождаването на Варадинов или да определят мярка за неотклонение.

До произнасянето на съда обвинението срещу служителя не е доказано с влязъл в сила съдебен акт.