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Военно-апелативният съд решава за служителя на НСО, блъснал Колтуклиева

Военно-апелативният съд решава за служителя на НСО, блъснал Колтуклиева

29 Октомври, 2026 08:20 673 23

  • нсо-
  • мартин варадинов-
  • соня колтуклиева-
  • военно-апелативен съд-
  • средна телесна повреда

Мартин Варадинов е обвиняем за причиняване на средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

Военно-апелативният съд решава за служителя на НСО, блъснал Колтуклиева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военно-апелативният съд в София решава дали да потвърди освобождаването без мярка за неотклонение на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Той е обвиняем за причиняване на средна телесна повреда на Соня Колтуклиева след инцидент пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Според прокуратурата действията на Варадинов са довели до телесното увреждане на Колтуклиева. Обвинението твърди, че служителят я е блъснал, при което тя е паднала на земята.

Първата инстанция отказа да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, а след това не определи и друга мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че по събраните данни не може да се направи достатъчно обоснован извод, че Варадинов е нанесъл удар.

Съдът се позова и на записите от камерите, на които според мотивите му се вижда избутване, но не и удар. Магистратите приеха още, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

След решението на първата инстанция прокуратурата поиска случаят да бъде разгледан от Военно-апелативния съд. Апелативните магистрати трябва да преценят дали да оставят в сила освобождаването на Варадинов или да определят мярка за неотклонение.

До произнасянето на съда обвинението срещу служителя не е доказано с влязъл в сила съдебен акт.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 колтука

    9 8 Отговор
    няма ли да бъде съден за малоумност

    08:24 29.10.2026

  • 3 ПОЗНАЙ ПРЕДВАРИТЕЛНОВ

    5 10 Отговор
    ЩЕ ГО ПИШАТ ИЗКАРАТ НЕВИНЕН.
    НАЛИ Е ОТ ГРАФАТА ПОГРЕШНИ ПРЕОРИТЕТИ.
    ГАРГА НА ГАРГА ОКО НЕ ВАДИ.В БЪЛГАРИЯ Е ТАКА.

    08:25 29.10.2026

  • 4 Венсеремос

    16 4 Отговор
    Очаквам още някой купен от Прасчо да се метне тия дни под колата на Радев.

    08:26 29.10.2026

  • 5 Соня

    8 1 Отговор
    БолИ ме намотката, ах как силно я ударих! Паднах по гръб, но се натъртих отпред.

    08:26 29.10.2026

  • 6 Щом няма спукан мозък

    5 2 Отговор
    Щом няма счупена ръка и избит мозък, нищо си не е. Те много добре знаят как трябва да се бие жена.

    08:27 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 култук представление

    8 1 Отговор
    ден година храни

    08:29 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Малко й е

    9 4 Отговор
    Няма удар, няма блъскане, а отблъскване. Има съществена разлика и за това отблъскване има съпричиняване от страна на тази конска муха!

    08:38 29.10.2026

  • 11 AKO тая

    11 2 Отговор
    беше САМО посегнала към автомобила на Тръмп , щеше да е застреляна или веднага осъдена . Оставете човека който си е изпълнил задълженията .

    08:40 29.10.2026

  • 12 Шестата икономика в света

    2 2 Отговор
    Викам, този няма ли да участва в някой битов скандал?

    08:40 29.10.2026

  • 13 иван костов

    9 2 Отговор
    Съдът да присъди награда Оскар на Колтуклиева за ролята в пиеската!

    Коментиран от #16

    08:44 29.10.2026

  • 14 Хмм

    9 1 Отговор
    охранителят се отдръпна защото колата трябваше да направи завой, виновен е този вътре, че не е заключил вратата, журналистката трябва да бъде подведена под съдебна отговорност за атакуване на охраняемо лице, на 70 години, а някои на 40 са вече председател на парламента

    08:47 29.10.2026

  • 15 Ще му дадаг медал

    2 9 Отговор
    Който бие, блъска ,млати - получава медал. Новата прогресивна политика, вече задължителна.

    Коментиран от #18

    08:55 29.10.2026

  • 16 Мюзикъл

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "иван костов":

    Даже изпя симптомите на мозъчно сътресение, като по учебник!
    А с рамото кво стана? Снимката била неуспешна!

    09:12 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А като беше на власт твоя кумир

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ще му дадаг медал":

    Тиквата какво се случваше?Май бързо забравяш,побоища,арести

    09:15 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НСО служителя правилно блъска

    3 0 Отговор
    На земята предполагаемия атентатор
    Ако беше камикадзе ударната вълна щеше да се разпространи нагоре и щеше да има по малко поражения
    Целия разчет от охранители носи отговорност защото на са действали правилно а са допуснали вратата на колата да бъде отворена от случаен за тях човек

    09:24 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Охранителя не може да знае кой е

    2 0 Отговор
    Човек в черно с тъмни очила и джиесем
    Това е напълно профил на камикадзе който се домогва да отвори вратата на брониран автомобил за председателя на народното събрание

    09:39 29.10.2026

  • 23 Георги

    0 0 Отговор
    ако тая беше отворил вратата на колата на минчев преди 5 години, жълтопаветната сган даже щеше да преасфалтира мястото.

    09:41 29.10.2026