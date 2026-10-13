Апелативният съд гледа мярката на Славчо Мегеров

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвиняем за убийството на бизнесмена и собственик на ПФК „Ботев“ – Пловдив, Илиян Филипов. Мегеров обжалва решението на Окръжния съд в Пловдив, който го остави в ареста.

Според обвинението водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани със спортни залагания. На заседанието апелативните магистрати трябва да преценят дали са налице основанията за най-тежката мярка за неотклонение.

Камери проследили движението на обвиняемия

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември пред новопостроена жилищна кооперация в Пловдив. Имотът е бил негова собственост, но той не е живеел там.

Оръжието, с което е извършено убийството, все още не е открито. Според полицията обаче иззетите записи от охранителни камери са проследили движението на Мегеров преди и след престъплението.

По данни на полицията обвиняемият е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движел с колата на сестра си. На записите се виждал регистрационният номер на автомобила, по чието движение разследващите проследили маршрута му.

След убийството Мегеров е изхвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, сочат видеозаписите, представени по разследването. До момента няма публично съобщени резултати от барутните натривки от ръцете на задържания.

Мегеров е обвиняем, а вината му може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Източници: bntnews.bg