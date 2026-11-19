Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Атанас Дечев, привлечен като обвиняем за помагачество по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд.

Дечев беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е привлечен като помагач на Славчо Мегеров, който е сочен за физически извършител на убийството. Според прокуратурата ролята на Дечев е била свързана с логистична помощ.

Заседанието по мярката за неотклонение се проведе при закрити врата. Това е станало по искане на защитника на Дечев, за да не бъдат разгласявани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото.

С решението си апелативните съдии потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. Дечев остава задържан, докато досъдебното производство за убийството продължава.