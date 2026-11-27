Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 32-годишния Николай Чалъков, сочен от прокуратурата за ръководител на организацията „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение, наложена от Окръжния съд на 20 ноември.

Съдът е приел, че при по-лека мярка за неотклонение съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Чалъков е единственият от общо 11 обвиняеми по досъдебното производство, който остава в ареста. Решението е постановено по жалба на защитата срещу постоянния арест.

Делото се гледа при закрити врати

Заседанието е проведено при закрити врати по искане на прокуратурата. Като мотив са посочени данни, свързани с непълнолетни лица, както и твърдения за конкретни действия, свързани с насилие и посегателства срещу граждани.

Защитата е оспорила тези твърдения. Адвокат Ясенка Шигърминова заяви: „Събирали са се в заведения и на публични места. Извинявайте, за каква конспирация иде реч?“ По думите ѝ по делото няма доказателства за организирана група, която извършва престъпления или подтиква непълнолетни към агресивни действия.

Обвиненията са срещу 11 души

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на 11 души, сред които четирима непълнолетни на 16 и 17 години. Според обвинението Чалъков е ръководил организацията от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г., а структурата е имала още 10 членове.

Обвинението твърди, че организацията е проповядвала и подбуждала към дискриминация, насилие и омраза по расов, етнически и сексуален признак. На 17 ноември полицията и ДАНС проведоха специализирана операция в Пловдив и Раковски, при която са извършени претърсвания и изземвания. Останалите обвиняеми са на свобода с парични гаранции или под надзор на Детска педагогическа стая.

Организацията е установена покрай друго разследване

Данните за пловдивската структура са били установени в хода на разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено на 4 август. В рамките на това дело са били проверявани видеозаписи и контакти, които са насочили разследващите към организацията.

До момента Чалъков не е осъден, а обвиненията срещу него подлежат на доказване в наказателно производство. Разследването продължава.

Източници: bntnews.bg, darik.bg, btvnovinite.bg